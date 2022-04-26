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Ніхто у світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних об'єктів та ядерної зброї є в РФ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль над російськими атомними обʼєктами та ядерними технологіями.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+14
Шантажирують Зеленского ядерним апокаликсисом й вимагают злити Україну. Краще ядерний попіл аніж Буча на всю країну, а буде саме так. Тому разом до перемоги. хуйла послати за кораблем.

Слава Націі. піZда фашистській педераціі
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26.04.2022 22:11
+4
Воно тупое тактическое угрожает применить. Мы их после этого, только за один паспорт рабсиянина будем резать во всём мире.
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26.04.2022 22:16
+4
А НАХУЙ САМ СХОДИТИ НЕ ХОЧЕШ? ШОТ БИДЛО УЖЕ ЛИЖЕШ,А ПОТІМ ЩЕ З МОСКАЛІВ СТІБЕМОСЬ
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26.04.2022 23:57
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Як добре розуміється Президент на темі росії, на тому, що вона має багато атомної(ядерної) зброї. Але чому тоді ми не виготовляли свої ракети, щоб збивати ворожі, які летять в нашу сторону?
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26.04.2022 22:11 Відповісти
Шантажирують Зеленского ядерним апокаликсисом й вимагают злити Україну. Краще ядерний попіл аніж Буча на всю країну, а буде саме так. Тому разом до перемоги. ***** послати за кораблем.

Слава Націі. піZда фашистській *********
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26.04.2022 22:11 Відповісти
Воно тупое тактическое угрожает применить. Мы их после этого, только за один паспорт рабсиянина будем резать во всём мире.
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26.04.2022 22:16 Відповісти
Да мы помним.
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - заявил Зеленский.
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26.04.2022 22:21 Відповісти
Капец. Какие идиоты. Все управление атомными бомбами было в москве. Или до тебя не доходит? Мы в любом случае ничего с этим поделать не могли. Другое дело, что офирмили все по дурному.
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26.04.2022 22:34 Відповісти
Все управление атомными бомбами было в москве. Или до тебя не доходит? Мы в любом случае ничего с этим поделать не могли.
послушай человека https://youtu.be/Kedw7IhwnCc?t=728
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27.04.2022 08:03 Відповісти
Микола Третяк

"А свою армію президенти від Кравчука до Пєці скорочували"
При Порошенко скорочували армію?
Нічього не переплутало недолуге?
Погано з пам'яттю, передчасна амнезія, чи з сприйняттям інформації?
Швидше - ні, вангую - замість мізків зелене лайно.
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26.04.2022 23:04 Відповісти
Кому неподобаеться наш зелений призидент ідіть до свого ботоксного в бункер і виражайтесь там ему.
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26.04.2022 22:36 Відповісти
А ***** САМ СХОДИТИ НЕ ХОЧЕШ? ШОТ БИДЛО УЖЕ ЛИЖЕШ,А ПОТІМ ЩЕ З МОСКАЛІВ СТІБЕМОСЬ
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26.04.2022 23:57 Відповісти
Это высказывание Зеленского - ни о чем. Все в мире и так это знают, причем уже давно.
Это все равно, что сказать, что у миллиардера есть миллиарды и т. д.
Или как сказал Кличко, чтобы вода была горячей ее надо подогреть.
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27.04.2022 00:46 Відповісти
Нужно уничтожить всех военных высокого ранга и уничтожить всю власть и пропагандистов уничтожить, чтобы не воспитывали русских животными. Украина должна разуму Россию научить! Украина должна взять под свою власть Россию. Киев исторически правил древнерусским государством и с Киева началась Россия, то бишь Россия - это колонии Киева, потом монголы налетели и все разрушили и все пошло на перекосяк. А вообще нужно Киеву взять под свою власть Россию ибо это исторически так было созданием Киева и его монголы поломали и испортили стратегию развития государственного агрегата и они независимость тогда получили и без воспитания были и одичали там и в животных превратились - пещерных людей то бишь без нужных знаний и морали и откатились в пещерный век и им долго идти путь воспитания морали и если Киев возьмется управлять Россией, то воспитает людей. Просто там нужно провести воспитание поколения нормального, и дать им потом демократию и отпустить. А те куски(другие национальности где), которые были после оккупации монголами и воспитания там дикарей поколения и это дикое поколение завоевало эти куски, то эти все земли вернуть тем государствам, чья там была территория - немцев там, финнов, японцев, Украины, которая тоже сформировалась отдельно после того исторически и была там и в союзах с Польшей и Белорусами и Прибалтами в Речь Посполитой. И Кубань Украины. Или всю Россию надо забрать под контроль Киева и русские будут радоваться. Но нет, Украина и Россия, типа схожее расхождение произошло, как США и Великобритания, хотя там по другому, но государства сформировались. Тут у Киева дикари забрали ребенка - колонии, а там просто колонизация удачная была. И после империи пошли и морально дикарский путь короче. Украину захватывали в заложники и над внутренним даже народом были издевательства. Нужно морально поставить правильно России, что хорошо, а что плохо. Вернуть захваченные земли тем кому они принадлежали, национальным народам, типа Татарстана и там больше 30 - им дать независимость. Остальную территорию реформировать и разделить на республики - Сибирскую и и т.п. Пусть сами свои ресурсы все эти республики осваивают и развиваются. И такие государства не будут ни на кого нападать, а если нападут, то весь мир обязан будет остановить агрессора и наказать!
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27.04.2022 04:26 Відповісти
Ніхто у світі не знає про кількість справної ядерної зброї у кацапів, навіть самі свинособаки.
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27.04.2022 10:36 Відповісти
 
 