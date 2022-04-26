Ніхто у світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних об'єктів та ядерної зброї є в РФ, - Зеленський

Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль над російськими атомними обʼєктами та ядерними технологіями.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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