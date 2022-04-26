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Ніхто у світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних об'єктів та ядерної зброї є в РФ, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль над російськими атомними обʼєктами та ядерними технологіями.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
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Слава Націі. піZда фашистській *********
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - заявил Зеленский.
послушай человека https://youtu.be/Kedw7IhwnCc?t=728
"А свою армію президенти від Кравчука до Пєці скорочували"
При Порошенко скорочували армію?
Нічього не переплутало недолуге?
Погано з пам'яттю, передчасна амнезія, чи з сприйняттям інформації?
Швидше - ні, вангую - замість мізків зелене лайно.
Это все равно, что сказать, что у миллиардера есть миллиарды и т. д.
Или как сказал Кличко, чтобы вода была горячей ее надо подогреть.