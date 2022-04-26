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Росія прагне розшматувати центр та схід Європи, тому вільний світ допомагатиме Україні ще більше, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України - це лише початок.
Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"У вільному світі вже майже не залишилось тих, хто не розумів би, що війна Росії проти України - це лише початок. Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення території України, а розшматування усього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії. То ж вільний світ має право на самозахист. І саме тому буде допомагати Україні ще більше", - сказав глава держави.
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Bob Fayn
показати весь коментар26.04.2022 22:22 Відповісти Мені подобається 7
Анатолій Готич
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саша вас
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