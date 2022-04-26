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Росія прагне розшматувати центр та схід Європи, тому вільний світ допомагатиме Україні ще більше, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України - це лише початок.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"У вільному світі вже майже не залишилось тих, хто не розумів би, що війна Росії проти України - це лише початок. Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення території України, а розшматування усього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії. То ж вільний світ має право на самозахист. І саме тому буде допомагати Україні ще більше", - сказав глава держави.

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допомагатиме..якшо рилами переговорними не влізуть так звані "міратворци озабочні"
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26.04.2022 22:22 Відповісти
Воно мусить щось говорити...
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26.04.2022 22:25 Відповісти
Це правда
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26.04.2022 22:41 Відповісти
Важкого (наступального) озброєння для ВСУ не завадило б підкинути! 🤔
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26.04.2022 22:44 Відповісти
могут дать только совковое г... потому что штаты (ну, не люди, а текущая администрация) совсем была не в настроении давать что-то мощное (да и отсутствие посла во время войны в течение 2 месяцев это как никак намек - при Трампе к примеру вообще отдельного представителя выделили). так что лучше бы делать самим. если тут нельзя\невыгодно\разбомбят - то в Польше или кто там согласится. ну или компоненты, а собирать мелкими партиями. все бизнес какой-никакой. один фиг это все на годы - Хйло жив, пока, мозги не вправятся, а скорее наоборот еще свихнутся, отказ от кацапоресурсов, эмбарго и санкции не совсем работают, холопов куча и т.п.
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26.04.2022 22:59 Відповісти
 
 