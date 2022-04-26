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"Вдовам героев Новороссии": Дружинам убитих російських окупантів видали по 10 тис. рублів "матеріальної допомоги". ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вдовам "героев Новороссии", чиї чоловіки воювали проти України, виплатили 10 тис. російських рублів матеріальної допомоги на окупованому Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у соцмережах терорист "ДНР" Євгеній Скрипник.
З його постів відомо, що "матеріальну допомогу" жінкам збирали "друзі".
Жінок з 10 тис. рублів фотографували, ймовірно для звітності, біля автомобілю з рашистським символом "Z".
Топ коментарі
+47 Олег Смуток 8713be8e
показати весь коментар26.04.2022 23:12
+37 Елена Себина
показати весь коментар26.04.2022 23:19
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Будь ласка, зачекайте...
І кілько коштує у них ковбаса яка "по 2.20"?
офiцiйно зараз 73 ****** за 1 $, але реально купити не менше, нiж за 80 ******...
"реально купити не менше, нiж за 80 ******"
Скільки, скільки?
Від життя відстав на пару місяців, реально купити - 250-300 дерев'яних за 1$.
Ну тут це 6 пляшок найдешевшої горілки або 10кг. середньої якости мясопродуктів.
Цікава як ними оцінюється життя власних чоловіків.
Насрал-в-рылиидыры и лыры не смотря на ваш пол
А сегодня уже по десять - ну очень маленькие...
Да.....
Те, по сорок... были очееень большие...
125 евро / 80 кг живої ваги ватніка = 1,56 евро за кіло вати. Це приблизно ціна курячих кісток.
Дай Бог сили нашим воїнам "ощасливити" 10к руб. якомога більше рідні орків!
За золото и серебро
Его везде поднимут флаг,
Ему всегда нальют вино.
Когда моряк на берегу,
Все девушки бегут к нему -
Они сигают из штанов,
Меняя деньги на любовь.(с)
распила.
(такой уж женщины народ)
Я не стара она сказала
Я жить хочу ,***** всё в рот!
И с тем дала от ваньки ходу