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"Вдовам героев Новороссии": Дружинам убитих російських окупантів видали по 10 тис. рублів "матеріальної допомоги". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вдовам "героев Новороссии", чиї чоловіки воювали проти України, виплатили 10 тис. російських рублів матеріальної допомоги на окупованому Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у соцмережах терорист "ДНР" Євгеній Скрипник.

З його постів відомо, що "матеріальну допомогу" жінкам збирали "друзі". 

Жінок з 10 тис. рублів фотографували, ймовірно для звітності, біля автомобілю з рашистським символом "Z".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник веде активні дії на всій лінії зіткнення на Донбасі. По Маріуполю стріляють з артилерії та скидають авіабомби, - Генштаб

Вдовам героев Новороссии: Дружинам убитих російських окупантів видали по 10 тис. рублів матеріальної допомоги 01
Вдовам героев Новороссии: Дружинам убитих російських окупантів видали по 10 тис. рублів матеріальної допомоги 02
Вдовам героев Новороссии: Дружинам убитих російських окупантів видали по 10 тис. рублів матеріальної допомоги 03
Вдовам героев Новороссии: Дружинам убитих російських окупантів видали по 10 тис. рублів матеріальної допомоги 04
Вдовам героев Новороссии: Дружинам убитих російських окупантів видали по 10 тис. рублів матеріальної допомоги 05
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Топ коментарі
+47
Та що з парасолькою показує лайк
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26.04.2022 23:12
+37
Оно того стоит! А почему лица постные?! Может мне показалось?! но третья сверху кажется уже флиртует со следующим дыровцем...мда дорагуша, с такими расценками...чтобы подзаработать нужен конвейер.
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26.04.2022 23:19
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Та що з парасолькою показує лайк
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26.04.2022 23:12 Відповісти
удачно вышла)
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26.04.2022 23:13 Відповісти
ну кем надо быть, чтоб продать мужа, сына, брата за 3500 грн. 3 раза за хлебушком сходить?
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26.04.2022 23:24 Відповісти
а-га счас - а 1200 гривен не хочешь?
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27.04.2022 00:11 Відповісти
мда, це повна деградація тьолок (жінками їх не назвеш) та родинних відносин в орді
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27.04.2022 00:23 Відповісти
Та що з окулярами на голові - взагалі задоволена
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27.04.2022 04:07 Відповісти
Вона вже знайшла "свіжачка " , щоби продати знову.
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27.04.2022 05:47 Відповісти
Мало того що відкупилися копійками-ще й змусили принизливо фоткатися з грошима в руці! Почуття гідності ? Ні! Не чули! Хоча донбасьорам не звикати до такого скотського життя! Так і хочеться сказати прямо в рило:"Ну шо дєвачкі! Не густо приніс вам ваш довгоочікуваний рускій мір"!
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27.04.2022 07:33 Відповісти
Хтось знає як багато бухла можна купити на цю суму?
І кілько коштує у них ковбаса яка "по 2.20"?
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26.04.2022 23:13 Відповісти
Це ~$200. Скільки що коштує в них там - ну, середнє та якісне - в середньому дорожче, ніж у Києві. А гімно з рашки, яке і собаки не їдять - може десь щось і дешевше знаходять.
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26.04.2022 23:31 Відповісти
100$
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26.04.2022 23:40 Відповісти
яких 200 $ ? навiть до 150 $ не дотягує...

офiцiйно зараз 73 ****** за 1 $, але реально купити не менше, нiж за 80 ******...
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26.04.2022 23:42 Відповісти
тушка "хєроя новососсії" коштує в рази дешевше живої ваги свині, бо годиться хіба що на собачий корм псам в Бучі та Гостомелі
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27.04.2022 00:18 Відповісти
А як же 7 мiльйоноiв вiд пукiна за загиблого? Лапша у быдлонаселения свисает до земли. Або Цi 7 мiльйонiв дають тiльки якшо московiт з Москви здохне в Украiнi? ?
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27.04.2022 06:41 Відповісти
Mora Zfayfer

"реально купити не менше, нiж за 80 ******"
Скільки, скільки?
Від життя відстав на пару місяців, реально купити - 250-300 дерев'яних за 1$.
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27.04.2022 00:26 Відповісти
курс рубля зараз 400 до 1. Це 25 долларів.
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27.04.2022 01:48 Відповісти
Якщо по 75 то виходить $133.33
Ну тут це 6 пляшок найдешевшої горілки або 10кг. середньої якости мясопродуктів.
Цікава як ними оцінюється життя власних чоловіків.
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26.04.2022 23:58 Відповісти
Свиняче м'ясо в Києві десь по 150 грн/кг, тобто 5 $/кг. Значить один загиблий ДНРовський чоловік оцінюється трохи менше 30 кг свині.
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27.04.2022 02:10 Відповісти
весёлые вдовы, аннушки, пролили масло )) ашоты довольны.
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26.04.2022 23:15 Відповісти
За подібне лайно навіть це забагато.
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26.04.2022 23:15 Відповісти
*** який стид🤦🏻
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26.04.2022 23:16 Відповісти
точнее - ******** цирк...!
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26.04.2022 23:38 Відповісти
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26.04.2022 23:16 Відповісти
Переплатили...
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26.04.2022 23:17 Відповісти
А що з пиками? чого так невесело? малувато? 10к? як на мене забагато... треба було як чеченцям, мішок картоплі і цибулі
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26.04.2022 23:18 Відповісти
...а иначйЄ и вас призовЙоМ в ряды армии Насрал-в-рылии дыры и лыры не смотря на ваш пол
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26.04.2022 23:24 Відповісти
Іспанський стид
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26.04.2022 23:19 Відповісти
Оно того стоит! А почему лица постные?! Может мне показалось?! но третья сверху кажется уже флиртует со следующим дыровцем...мда дорагуша, с такими расценками...чтобы подзаработать нужен конвейер.
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26.04.2022 23:19 Відповісти
Всі даунбасята повинні виїхати, повинні бути департовані в парашуненашу, тема закрита.
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26.04.2022 23:20 Відповісти
Номери на купюрах одинакові?
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26.04.2022 23:21 Відповісти
2300 гривен мндя
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26.04.2022 23:22 Відповісти
нет, 1200 гривен.
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26.04.2022 23:29 Відповісти
Ничего, миннетом у бурятов будут подрабатывать. Зато Запад не будут кормить...
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26.04.2022 23:22 Відповісти
Для них это большие деньги
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26.04.2022 23:22 Відповісти
Рубрика "успех". Жизнь удалась
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26.04.2022 23:22 Відповісти
Закономерный итог

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26.04.2022 23:23 Відповісти
похожа на ту корову с последней фото...10 к рублев нашли геройку?
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26.04.2022 23:52 Відповісти
Смотрю третья сверху на фото особо не унывает по убиенному муженьку, по ходу скоро нового лоха найдёт. А вообще конечно 10К ржублей матпомощи вдове - это конечно сильно, полный Бомбас головного мозга и это не лечится
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26.04.2022 23:24 Відповісти
Так за каждого по десять.. так можно и чрез день жениться))
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26.04.2022 23:35 Відповісти
на мешок лука хватит?
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26.04.2022 23:24 Відповісти
Якраз на нову парасольку хватить та ще й на манік'юр.
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26.04.2022 23:25 Відповісти
по сорок долларов штука. По цене крупного омара.
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26.04.2022 23:26 Відповісти
Так это вчера были омары по сорок - ну очень большие....
А сегодня уже по десять - ну очень маленькие...
Да.....
Те, по сорок... были очееень большие...
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26.04.2022 23:36 Відповісти
І прально, дур учить надо!
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26.04.2022 23:27 Відповісти
А що таке Новоросія?💩 І що таке рублі? 💩
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26.04.2022 23:27 Відповісти
Чомусь не веселі.... розраховували на 7 мільйонів від бункерного.
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26.04.2022 23:28 Відповісти
Головне шо є зетка і сталін
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26.04.2022 23:29 Відповісти
Чисто на опохмел
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26.04.2022 23:30 Відповісти
Дєшовкі.
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26.04.2022 23:31 Відповісти
Если перевести на цену за килограмм то в магазине свинина дороже стоит чем их *гейрои- новоросцы*
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26.04.2022 23:32 Відповісти
цельных 10 штук за "кормильцев" выдали. Счастье то какое, вот сейчас заживут!
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26.04.2022 23:32 Відповісти
"Спасибо, но это даже много"- стесняясь, опуская глазки, говорят вдовы. Вдовы пока в шоке, в шоке от того, и кто теперь победоносно будет бить" нацистов"
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26.04.2022 23:32 Відповісти
Это по чем нынче стоимость одного *новороса*? $100 баксов за штуку?
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26.04.2022 23:34 Відповісти
Ну это если богомерзкие зелёные бумажки продавать. С покупкой боюсь не всё так радужно
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26.04.2022 23:55 Відповісти
40 баксов за воспоминания
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27.04.2022 00:13 Відповісти
Слов нет на этот зоопарк... )) Цена предательства определена справедливо, не возражаю)) 8 лет думали)))
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26.04.2022 23:37 Відповісти
Виходить десь 140 рублів за кілограм гівна.
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26.04.2022 23:38 Відповісти
собачий корм
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27.04.2022 00:21 Відповісти
сдохли позорной смертью предателей за 10 тыщ деревяных
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26.04.2022 23:40 Відповісти
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26.04.2022 23:41 Відповісти
шкур этих тоже на утилизацию!
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26.04.2022 23:42 Відповісти
10 тис рашкорублів до падіння це були приблизно 125 евро.
125 евро / 80 кг живої ваги ватніка = 1,56 евро за кіло вати. Це приблизно ціна курячих кісток.
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26.04.2022 23:42 Відповісти
где вы такой курс рисуете ты попробуй купи за наличку
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27.04.2022 00:15 Відповісти
Свиножёнам - две бумажки за орка-кормильца! 👀😆🤣
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26.04.2022 23:43 Відповісти
Шось вони якісь не радісні... нормальний же "абмєн" - сотня баксів (чи скільки то у їхній валюті..) за "бєсполезне" опудало з пустою макітрою яке не вміло жити тому ненаведіло саму ідею життя!
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26.04.2022 23:46 Відповісти
Лейтмотив " дєсятідоларавих шлюх" актуальний до тепер
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26.04.2022 23:47 Відповісти
на бутылку водки и пакет для мусора хватит?....и че это там за закорючка на авто на заднем плане?
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26.04.2022 23:50 Відповісти
Там ще є фото де малий вилупок либениться. Папа здох зато купить чупачупс
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26.04.2022 23:54 Відповісти
считай шо дали бесплатно пососать...
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26.04.2022 23:55 Відповісти
Для Говнороссии это нормальное явление
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27.04.2022 00:00 Відповісти
Так нормально за 50 кг тупого мяса
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27.04.2022 00:07 Відповісти
Сволочи, всё на бабки переводят! А о том, что бабы ещё и при пзде никто и не подумал. Хоть бы фаллоимитаторы в нагрузку прикрепили! Про страпоны даже не заикаюсь. Купят на вырученные деньги, выгодополучательницы, ***..
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27.04.2022 00:14 Відповісти
Коли ми в 2014 їм казали що в ********* вони будуть дешевим мясом вони не вірили... А воно он як за 8 років вийшло - ще гірше - просто слиз. Розтер ********* ... і нема..."чотири ре дванадцять бу"...
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27.04.2022 00:26 Відповісти
Одна из них уже новому кандидату глазки строит, та шо с очками на голове - а **** простаивать - такая пруха сейчас - бабло просто так дают.
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27.04.2022 00:27 Відповісти
Анна (брюнетка) на 3 фото так мило посміхається, видно вже запланувала прикупити якусь обновку)
Дай Бог сили нашим воїнам "ощасливити" 10к руб. якомога більше рідні орків!
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27.04.2022 00:28 Відповісти
10000 рублів це за нинішнім курсом на чорному ринку на росії - 25 долларів. Не впевнений, що вона там щось окрім пожерти купить
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27.04.2022 01:47 Відповісти
Куда бы ни приплыл моряк -
За золото и серебро
Его везде поднимут флаг,
Ему всегда нальют вино.
Когда моряк на берегу,
Все девушки бегут к нему -
Они сигают из штанов,
Меняя деньги на любовь.(с)
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27.04.2022 00:30 Відповісти
Баби ісчо наражають..
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27.04.2022 00:54 Відповісти
А що такі пики недовольні? вони ж кричали путєн введі вайска, орки хоч здохли, а орчиці живі-здорові, після війни будуть отримувати гранти і десятки тисяч допомоги від України на єс, так що цим ***** пощастило піздец як, замість обвинувачення в держзраді отримають ще й привілеї за те, що продали свій народ і країну...
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27.04.2022 01:37 Відповісти
Это *****ц, как там живут люди, что за 10тыс., позируют!!! Может у орков не принято горевать?
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27.04.2022 01:45 Відповісти
25 долларів дали, я просто ржу
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27.04.2022 01:46 Відповісти
10тис це на пятьох.купюри однакові. Кастинг пройшли ,на трасу суки на трасу.
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27.04.2022 03:31 Відповісти
радуйтесь курицы безмозглые
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27.04.2022 03:42 Відповісти
🔴 Выставка самок под названием - "Муж в кулечке - семье прибавка!". 🔴
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27.04.2022 04:10 Відповісти
Хйло там тоже "пересленцам" на территории кацапов по 10 000 сулил поначалу (до эскалации). это наверное продолжение распила.
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27.04.2022 04:29 Відповісти
Не пойняв, котеджі на Рубльовці вже закінчились? )))
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27.04.2022 06:08 Відповісти
Ні в чьом сєбє нє отказивайтє ублюдкі...
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27.04.2022 06:26 Відповісти
на чекушку хватит
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27.04.2022 06:33 Відповісти
Рублі справжні, не фальшиві?
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27.04.2022 06:36 Відповісти
на водку хвате
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27.04.2022 06:49 Відповісти
А я не сильно вкурила новость. Если вдовы с днр, то почему они вдовы российских оккупантов?
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27.04.2022 06:53 Відповісти
А что непонятно? Разве "днр" - это самостоятельное, независимое, признанное миром государство, которое решило напасть на Украину? Дураку же понятно, что там всем рулит, финансирует и командует *********. И рубли в руках - тому подтверждение.
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27.04.2022 09:07 Відповісти
Ці вояки більше і не коштують. Але тиждень можна буде побухать.
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27.04.2022 07:37 Відповісти
Слёз манька долго лить не стала
(такой уж женщины народ)
Я не стара она сказала
Я жить хочу ,***** всё в рот!
И с тем дала от ваньки ходу
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27.04.2022 09:03 Відповісти
Досить щедро як за свинособаку
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27.04.2022 10:38 Відповісти
 
 