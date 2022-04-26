"Вдовам героев Новороссии": Дружинам убитих російських окупантів видали по 10 тис. рублів "матеріальної допомоги". ФОТО

Вдовам "героев Новороссии", чиї чоловіки воювали проти України, виплатили 10 тис. російських рублів матеріальної допомоги на окупованому Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у соцмережах терорист "ДНР" Євгеній Скрипник.

З його постів відомо, що "матеріальну допомогу" жінкам збирали "друзі".

Жінок з 10 тис. рублів фотографували, ймовірно для звітності, біля автомобілю з рашистським символом "Z".

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