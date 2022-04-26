"Нейтральність" означає підтримку РФ у її агресивній війні проти України, - Боррель
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Війна, яку Росія розв’язала проти України, народилася виключно в голові однієї людини, вона не має жодних інших причин, тож не можна ставитися нейтрально до цього конфлікту та ставити знак рівності між агресором та жертвою агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у вівторок у власному блозі на сайті Європейської Служби зовнішніх дій написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель.
"Дії із захисту України від російського вторгнення спрямовані на заперечення закону джунглів, того принципу, що "сила визначає право". У цьому випадку бути "нейтральним" є хибною концепцією. Одна країна вторглася в іншу. Ставити їх на один рівень – означає неспроможність відрізнити нападника від того, на кого він нападає. Так "нейтральність", безумовно, може пояснюватися багатьма причинами, починаючи від прихованої підтримки до страху перед репресіями, але на практиці вона підтримує росію у її агресивній війні", - наголосив Боррель.
Він зауважив, що ця війна не стала результатом вікової ворожнечі. Вона стала результатом рішення всього однієї людини, президента путіна, яке було прийнято на основі його інтерпретації історії, що не має нічого спільного з реаліями 21-го століття.
При цьому, зауважив Боррель, російський лідер помилився у своїх розрахунках. Він сподівався, що уряд України паде, і нападнику вдасться окупувати країну за кілька днів. Натомість він зустрів небачену консолідацію всього народу України та лютий спротив силам вторгнення. Він сподівався на слабкість та розрізненість колективного Заходу – натомість отримав консолідовану та швидку реакцію на агресію від ЄС та його ключових міжнародних партнерів, а також потужний прояв євроатлантичної солідарності.
"На цей час опитування в росії показують суттєву підтримку цієї війни, або "спеціальної воєнної операції", як її охрестило російське керівництво. Але така підтримка грунтується на хибній інформації. Якби російське населення знало, що відбувається, люди б не підтримували цей жахливий конфлікт", - сказав Високий представник ЄС.
Він нагадав, що держдума росії протягом кількох тижнів видала "вражаючу кількість" законів, які забороняють будь-які свободи у сфері інформування або висловлювання своїх поглядів на цю війну та накладають суворі покарання на будь-кого, хто не приймає офіційне російське трактування цих подій. Протести проти війни в багатьох російських містах були жорстоко репресовані, всі незалежні медіа, які все ще залишалися в росії, були вимушені замовкнути.
Офіційна російська влада продовжує нав’язувати власному суспільству брехливий наратив про "денацифікацію" України у супроводі з хибними твердженнями про існування загроз для російської безпеки. У звірствах, що були скоєні російською армією в Україні, російська влада безсоромно звинувачує самих українців.
"Така концентрація брехні та фальсифікацій колись матиме зворотний ефект. Російське суспільство платить високу ціну за цю війну. Хоча санкції, що запроваджені ЄС та іншими у спробі зупинити цей конфлікт, можуть допомогти у формуванні "бункерного менталітету", одного дня реальні події будуть очевидними для громадян росії. Десятки тисяч (росіян) вже покинули країну через цю війну, рятуючись від цензури та репресій", - зауважив Високий представник ЄС.
За словами Борреля, військові події розгортаються зовсім не на користь росії, навіть попри її переважаючий військовий потенціал у порівнянні з Україною. Росія зазнала поразки на Півночі України та була вимушена переглядати свої плани щодо атаки Донбасу та регіонів на Півдні.
"Раз за разом історія свідчить, що загарбницькі війни не завжди бувають успішними. Навіть слабше або гірше організоване населення країни, яка піддається вторгненню, часто повстає проти загарбника або підтримує тих, хто з ним бореться", - нагадав Боррель.
Будь ласка, зачекайте...
Навіть Болгарія, де до половини населення підтримує спецоперацію.
Ось тут він помиляється.
За відсутности ворожнечи не знищується планомірно культура, церква та історія, не забороняється мова і друк, не влаштовуються голодомори, не навязується чужий народові побут і цінности, не підпорядковуються урядові, політичні і виконавчі інституції шляхом таємної інфільтрації власних ставлеників.
І це майже вдалося. Помилка стосовно України, як визнає навіть *****, це приєднання у 40-х Західної України, яка не була до цього під впливом крємля, не була вихолощена у національній свідомости і звідки почалося відродження українства на теренах решти України.
А звідки родом був Чорновіл? Стус? Генерал Григоренко?
Обшуки, арешти та нагінки на інтелігенцію тим часом тривали далі. За читання твору Чорновола "Лихо з розуму" 1968 р. виключили з університету дружину художника Валерія Шатенка Стефанію Гулик. За виготовлення та розповсюдження летючки про самоспалення (5 листопада 1968 р. на Хрещатику в Києві) уродженця Сокальщини Василя Макуха Львівський облсуд 5-7 січня 1970 р. засудив колишнього випускника сільгоспінституту (1957 року) Степана Бедрила на 4 роки TCP (Верховний суд УРСР знизив присуд до 2 років)62.
4 липня 1969 р. Львівське УКДБ заарештувало Василя Ривака - науковця, члена правління товариства культурних зв'язків з українцями за кордоном. За польської влади був в'язнем Берези Картузької. У 1943 р. емігрував на Захід. Здобув економічну освіту в Римському університеті. 1957 р. реемігрував з США в Україну (у Львів). 1960 р. був одним з ініціаторів створення згаданого Товариства. Написав кілька листів у "Правду" про надмірну централізацію управління та русифікацію, чим і спровокував свій арешт. У січні 1970 р. його випустили63.
Жорстокого переслідування зазнавали священнослужителі та вірні підпільної Греко-Католицької Церкви. Наприклад, у січні 1969 р. Львівська прокуратура заарештувала єпископа Василя Величковського, а в жовтні Львівський обласний суд відіслав його у табори на трирічний термін. У повоєнний час він карався у нетрях ГУЛагу за відмову перейти на православ'я.
Думаю ви не можете заперечити того, що не Західна Україна на протязі 30 останіх років була гальмом руху України у цивілізаційному виборі для майбутнього держави.
Якби у 1990 решта України мала такі ж цінности і переконання як і Західна Україна, то сьогодні 2022 року вся Україна була б вже членом НАТО і ЄС а не у війні, намагаючись відстояти свою незалежність.
War of memes: why Z-war won't end with peace
"Якби російське населення знало, що відбувається, люди б не підтримували цей жахливий конфлікт"
тут Боррель помиляється, бо лише звірства орків дозволило підвищити підтримку кацапні. А якщо буде ядерний удар, то підтримка буде 100%