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Сьогодні окупанти запустили ракети, які пролетіли над АЕС. Вони погрожують чи пристрілюються? - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес

Російські окупанти не усвідомлюють, що таке Чорнобиль, та яким небезпечним може бути проліт ракет над АЕС.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ліквідацією наслідків Чорнобильської аварії у 1986 році займалися не тільки українці, а й білоруси, росіяни й інші. Про ту катастрофу мали б розповідати і в російських школах. Мали б нагадувати в Росії щороку 26 квітня, як це роблять в усьому цивілізованому світі.

А замість цього прямо сьогодні вони запустили три ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій. Причому одразу трьох атомних станцій. Над Запорізькою, над Хмельницькою та Південно-Українською АЕС. Що це таке? Вони що, погрожують? Чи вони пристрілюються? Просто немає слів...

Виявляється, що вони не усвідомлюють, що таке Чорнобиль. Від слова "взагалі", - пояснив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії": Енергоатом опублікував докази польоту російської крилатої ракети над Південноукраїнською АЕС. ВIДЕО
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Топ коментарі
+11
То і ти запусти ракети над кацапськими АЕС. А,в тебе їх нема! То кидай по них асфальтом який ти проміняв на виготовлення тих самих ракет.
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26.04.2022 23:49
+10
Оставлю здесь. Может сгодится кому.

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26.04.2022 23:32
+8
Зазирни хуйлу вглаз, там відповідь.
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26.04.2022 23:37
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Оставлю здесь. Может сгодится кому.

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26.04.2022 23:32 Відповісти
Forbes
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26.04.2022 23:42 Відповісти
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27.04.2022 17:30 Відповісти
Зазирни ***** вглаз, там відповідь.
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26.04.2022 23:37 Відповісти
рашистська скотобаза свинособак має бути визнана державою-террористом і повністю демілітаризована аби світ спав спокійно
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26.04.2022 23:37 Відповісти
нефти у них как говна, лучше по складам бить
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26.04.2022 23:40 Відповісти
Оце тобі питання на конкурс капітанів КВН. Не доходить ніяк недолугому!
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26.04.2022 23:43 Відповісти
Вони вийопуються.
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26.04.2022 23:43 Відповісти
То і ти запусти ракети над кацапськими АЕС. А,в тебе їх нема! То кидай по них асфальтом який ти проміняв на виготовлення тих самих ракет.
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26.04.2022 23:49 Відповісти
Полностью поддерживаю!
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27.04.2022 00:00 Відповісти
Якби він, маючи ракети, запустив їх у бік кацапських АЕС, то тоді стопудово по всіх найкрупніших містах України ***** би запустило балістичні ракети з ядерними зарядами, а ось тут нам відповісти було б нічим і України майже не стало би. І це не зрада, а реальність, якби комусь не хотілося пригадати Зе асфальт та ракети. Бо в нас немає ЯЗ.
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27.04.2022 00:08 Відповісти
Да задрали вы со своим асфальтом. Ракетные программы реализуют десятилетиями, тут надо связывать хатынку в Швейцарии, вулыки и липецкую фабрику.
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27.04.2022 00:11 Відповісти
дик, в строку й асвальт тоді - асвальт та свати так само пихтят як "ліпєцкая фабрика", яка не пихтіла вже - 14-го
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27.04.2022 00:15 Відповісти
Раззиняне огребают, и эти пролёты свидетельство наступившей коллективной шизофрении на почве синдрома преследования.
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27.04.2022 00:08 Відповісти
Я щось не пойму, такий коментар від Зеленського дуже нагадує погрози заходу від ..уйла, начебто дивіться, що він може з вами зробити. Тобто ротом зеленського озвучуються дії і наміри та погрози ..уйла, отаке враження.
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27.04.2022 08:50 Відповісти
Вони перевіряють, чи є прикриття українського ППО... і бачать - що ****** немає!
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27.04.2022 10:44 Відповісти
 
 