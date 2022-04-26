Сьогодні окупанти запустили ракети, які пролетіли над АЕС. Вони погрожують чи пристрілюються? - Зеленський

Російські окупанти не усвідомлюють, що таке Чорнобиль, та яким небезпечним може бути проліт ракет над АЕС.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ліквідацією наслідків Чорнобильської аварії у 1986 році займалися не тільки українці, а й білоруси, росіяни й інші. Про ту катастрофу мали б розповідати і в російських школах. Мали б нагадувати в Росії щороку 26 квітня, як це роблять в усьому цивілізованому світі.

А замість цього прямо сьогодні вони запустили три ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій. Причому одразу трьох атомних станцій. Над Запорізькою, над Хмельницькою та Південно-Українською АЕС. Що це таке? Вони що, погрожують? Чи вони пристрілюються? Просто немає слів...

Виявляється, що вони не усвідомлюють, що таке Чорнобиль. Від слова "взагалі", - пояснив президент.

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