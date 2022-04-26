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ЗСУ на Херсонщині знищили склад боєприпасів окупантів та понад 70 військових РФ, - Вілкул
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники на Херсонщині знищили склад боєприпасів російських окупантів.
Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація на лінії зіткнення з ворогом, за 50 км від міста на Херсонщині, залишається напруженою, але збройні сили України виявляють мужність і проводять успішні операції. У районі Великої Олександрівки Херсонської області ЗСУ знищили склад із боєприпасами та велику кількість особового складу ворога – це понад 70 осіб. Орки зазнають втрат і в інших місцях", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+25 Болунгарвік Віталій
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+21 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар26.04.2022 23:40
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Похвастаться нам пока нечем. Реальные новости с фронтов не утешительные. Но война только началась. Будут ещё захваты населенных пунктов. Но будут и наши контратаки и освобождение оккупированных территорий. Мир - медленно, но "просыпается" и всё активнее нам помогает. Может ли путлер выиграть войну против всей цивилизации?
Вспомни 2-ю мировую. Гитлер несколько лет шёл победным маршем по Европе и СССР. И чем всё закончилось для него? Так же будет и с Путлером. Но ... увы не быстро.
Героям слава!!!
#танкове
від Андрій Харук
Сьогодні ми займемось танкометикою, тобто, танковою арифметикою (до речі, як вам слівце? Сам придумав! ). Отже, на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну армія немитої мала в частинах та в резерві першої черги (враховуючи контракти з терміном поставок до кінця 2021 р.) таку кількість «аналоховнєтських» танків:
- 30 Т-80УЕ-1;
- 155 Т-80У (з них 94 з тепловізорами);
- 72 Т-80БВМ;
- 620 Т-80БВ;
- 80 Т-90;
- 337 Т-90А;
- 65 Т-90М;
- 382 Т-72Б3М («обр. 2016 г.»);
- 600 Т-72Б3;
- 220 Т-72Б3 перших серій;
- 750 Т-72БА.
Загалом це дає понад 3300 танків в першій лінії і в частинах, які можна швидко розгорнути. Треба мати на увазі, що лише 1850 з них мають тепловізори і ******* засоби зв'язку.
Друга група - це танки на базах зберігання, які можна поставити в стрій у термін вд трьох до шести місяців. Їхня кількість оцінюється приблизно в 1400 танків Т-72БВ, Т-72В і Т-72АВ. Тобто, за рахунок цього джерела московити можуть компенсувати втрати десь на рівні 50%.
Третя група - це більш «глибокий» резерв. Оцінити його кількість, а особливо - стан, неможливо. Але в будь-якому разі це танки морально застарілі, а у значній (якщо не переважній) кількості - просто брухт.
Тепер перейдемо до складніших задачок - будемо рахувати відсотки. Вважається, що частина втрачає здатність вести наступальні дії за умови втрати 20-25% танків. Якщо ж частина втратить 40% танків - вона надається лише для оборони в стилі «ні шагу назад!» і «до паслєднєго солдата».
Отже, станом на 24 лютого козломорді мали в першій лінії (і найближчому резерві) десь 3300 танків. За даними відомого ресурсу oryx, станом на 24 квітня фотоматеріалами підтверджені втрати 551 з них (включаючи 215, затрофеєних нашими бійцями), тобто десь 16,7%. Але! Ці цифри не включають танки, які були евакуйовані м-скалями, але потребують заводського ремонту.
Значно цікавішою є картина в розрізі окремих частин. Скажімо, 1-ша гвардійська танкова армія мала 155 танків Т-80У. Втрачено з них 64 - тобто, 41%! І це без урахування пошкоджених, а з ними - напевно, понад 50%... Тобто, частина повністю втратила боєздатність. Ще один показовий приклад - танки Т-80БВМ. З 72-х машин зафіксована безповоротна втрата 17-ти - тобто, 23%. І це знову ж - без ушкоджених.
Йдемо далі. Т-72Б3М («обр. 2016 г.»). В строю 382, втрачено 92 - тобто, знову ж 23%. Але з пошкодженими - ймовірно, відсотків 30. Тобто, частини, озброєні найкращими танками, вже втратили мінімум чверть своїх бойових машин. Це означає втрату ними наступальних можливостей і необхідність відведення в тил для переформування. Компенсувати втрати в кількісному відношенні м-скалі теоретично можуть, а ось в якісному... Замість Т-72Б3М з досить непоганою системою управління вогнем, ******** радіостанцією і можливістю застосування ******** *********** - антикварний Т-72Б... Нерівнозначна заміна! Російський ведмідь в результаті нападу на Україну втратить свої броньоі ікла, і ще багато років не зможе їх відростити!