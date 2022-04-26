ЗСУ на Херсонщині знищили склад боєприпасів окупантів та понад 70 військових РФ, - Вілкул

Українські захисники на Херсонщині знищили склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація на лінії зіткнення з ворогом, за 50 км від міста на Херсонщині, залишається напруженою, але збройні сили України виявляють мужність і проводять успішні операції. У районі Великої Олександрівки Херсонської області ЗСУ знищили склад із боєприпасами та велику кількість особового складу ворога – це понад 70 осіб. Орки зазнають втрат і в інших місцях", - йдеться в повідомленні.

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