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Вілкул Олександр (230) війна (24691) Херсонщина (1384)

ЗСУ на Херсонщині знищили склад боєприпасів окупантів та понад 70 військових РФ, - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські захисники на Херсонщині знищили склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація на лінії зіткнення з ворогом, за 50 км від міста на Херсонщині, залишається напруженою, але збройні сили України виявляють мужність і проводять успішні операції. У районі Великої Олександрівки Херсонської області ЗСУ знищили склад із боєприпасами та велику кількість особового складу ворога – це понад 70 осіб. Орки зазнають втрат і в інших місцях", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Дніпропетровщини, намагалися переходити в атаку, - Вілкул
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Топ коментарі
+25
так тримати- смерть рашистським окупантам
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26.04.2022 23:35
+24
"Здали все що знали": Азов відбив атаку біля Гуляйполя і взяли полонених.
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26.04.2022 23:58
+21
Звичайно, Саша Вілкул ніякий не герой і не патріот. Саме завдяки йому і його бізнес-партнерам з ОПЗЖ/партії регіонів і сталося те, що сталося. Але те, що він зараз робить - це певна реабілітація, це те, що йому зарахується у майбутньому суді над всіма проросійськими ідецникпми і корисними ідіотами, до яких власне Вілкул і належав. Можливо, мій пост і недоречний, але просто висловив власну думку. Бував у Кривому Розі не один раз і знаю, хто такий Вілкул.
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26.04.2022 23:40
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так тримати- смерть рашистським окупантам
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26.04.2022 23:35 Відповісти
Вилкул у нас уже за уничтожение врага в Херсонской области отвечает или известность Кима покоя некоторым не даёт?...
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26.04.2022 23:36 Відповісти
З Великої Олександрівки кацапи пруть на Кривий Ріг - це 50 км до Кривого Рогу. Вілкулу зустрічати ворога, якщо вони прорвуться далі.
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26.04.2022 23:44 Відповісти
Вилкул рашист
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26.04.2022 23:45 Відповісти
Да какой вилкул встречает рашистов - ЗСУ их встречает и ******, а не сепары типа вилкула. От же ж идиоты полезные медведчуковцы-путенцы.
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27.04.2022 00:16 Відповісти
Зустрічати ворога будуть наші ЗСУ ,а не вілкул чи кім,які піаряться на війні.
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27.04.2022 10:01 Відповісти
А хіба вже були фотожаби, на яких Вілкул п'є каву, поклавши ноги на стіл путіна? Він доволі рідко з'являється.
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26.04.2022 23:44 Відповісти
Хороший сайт Цензор, але новини з бородою... Ми з кумом давно цю новину ,,обсудили,,
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26.04.2022 23:36 Відповісти
Та годі... не так вже й давно - лише вчора.
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26.04.2022 23:39 Відповісти
І по стаканУ осушили.
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26.04.2022 23:42 Відповісти
Эта новость вчерашней давности, зачем это дублировать?! Создаёте видимость каких то действий?
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26.04.2022 23:38 Відповісти
вчора - це було "сводка" від ОК Південь", а сьогодні напечатали "сводку" від Вілкула. тому й таке задвоєння вийшло.
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26.04.2022 23:59 Відповісти
Именно так. Это называется "военная цензура". Явление стандартное.
Похвастаться нам пока нечем. Реальные новости с фронтов не утешительные. Но война только началась. Будут ещё захваты населенных пунктов. Но будут и наши контратаки и освобождение оккупированных территорий. Мир - медленно, но "просыпается" и всё активнее нам помогает. Может ли путлер выиграть войну против всей цивилизации?
Вспомни 2-ю мировую. Гитлер несколько лет шёл победным маршем по Европе и СССР. И чем всё закончилось для него? Так же будет и с Путлером. Но ... увы не быстро.
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27.04.2022 09:00 Відповісти
Звичайно, Саша Вілкул ніякий не герой і не патріот. Саме завдяки йому і його бізнес-партнерам з ОПЗЖ/партії регіонів і сталося те, що сталося. Але те, що він зараз робить - це певна реабілітація, це те, що йому зарахується у майбутньому суді над всіма проросійськими ідецникпми і корисними ідіотами, до яких власне Вілкул і належав. Можливо, мій пост і недоречний, але просто висловив власну думку. Бував у Кривому Розі не один раз і знаю, хто такий Вілкул.
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26.04.2022 23:40 Відповісти
Сама ОПЗЖ сталася через брак українських державників. Бо де ж їх взять у вчорашній колонії?! А Вілкул таки не зовсім пропащий. Саме він кілька років пробивав внесення в реєстр культурної спадщини ЮНЕСКО Петриківського розпису. І таки пробив.
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26.04.2022 23:45 Відповісти
а народ куда смотрел? выбирая про кацапских гандонов в ВР и местные органы власти - вот и расплата кровавая..
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27.04.2022 00:32 Відповісти
Вилкул ,когда Царёв ему предложил сдаться и напомнил что они были в одной партии, послал Царёва на куй без лишних объяснений. Так что может быть с Вилкулом ещё не всё потерянно.
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27.04.2022 02:29 Відповісти
Так твій пост абсолютно недоречний, як і купа лайків від інших жопоботів.
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27.04.2022 10:45 Відповісти
Смерть кацапам!
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26.04.2022 23:44 Відповісти
Вілкул- зрадник, мудак!
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26.04.2022 23:47 Відповісти
Вілкул мразота, перевзувається по срочному.
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26.04.2022 23:49 Відповісти
"Здали все що знали": Азов відбив атаку біля Гуляйполя і взяли полонених.
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26.04.2022 23:58 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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26.04.2022 23:59 Відповісти
А я чомусь реально вірю, що Вілкул - патріот України. Навіть будучи в жопоблоці він відтягував голоси з ОПЗЖ і Бойко-Медведчуків.
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27.04.2022 00:01 Відповісти
та ти, напевно, і в Санта- Клауса віриш, телепень..
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27.04.2022 00:14 Відповісти
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27.04.2022 00:05 Відповісти
Ракеты должны лететь беспрерывно по Крымскому мосту, пока от него ничего не останется!
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27.04.2022 00:10 Відповісти
какие?
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27.04.2022 00:18 Відповісти
странный вопрос.
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27.04.2022 00:22 Відповісти
неужели "громом-2"? или "сапсаном"? или может "борисфеном"??
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27.04.2022 00:59 Відповісти
если мама говорит, что нужно ударить ракетами по крымскому мосту, то это не значит, что эту ерунду нужно писать здесь.
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27.04.2022 00:26 Відповісти
#аналітичне

#танкове

від Андрій Харук

Сьогодні ми займемось танкометикою, тобто, танковою арифметикою (до речі, як вам слівце? Сам придумав! ). Отже, на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну армія немитої мала в частинах та в резерві першої черги (враховуючи контракти з терміном поставок до кінця 2021 р.) таку кількість «аналоховнєтських» танків:

- 30 Т-80УЕ-1;

- 155 Т-80У (з них 94 з тепловізорами);

- 72 Т-80БВМ;

- 620 Т-80БВ;

- 80 Т-90;

- 337 Т-90А;

- 65 Т-90М;

- 382 Т-72Б3М («обр. 2016 г.»);

- 600 Т-72Б3;

- 220 Т-72Б3 перших серій;

- 750 Т-72БА.

Загалом це дає понад 3300 танків в першій лінії і в частинах, які можна швидко розгорнути. Треба мати на увазі, що лише 1850 з них мають тепловізори і ******* засоби зв'язку.

Друга група - це танки на базах зберігання, які можна поставити в стрій у термін вд трьох до шести місяців. Їхня кількість оцінюється приблизно в 1400 танків Т-72БВ, Т-72В і Т-72АВ. Тобто, за рахунок цього джерела московити можуть компенсувати втрати десь на рівні 50%.

Третя група - це більш «глибокий» резерв. Оцінити його кількість, а особливо - стан, неможливо. Але в будь-якому разі це танки морально застарілі, а у значній (якщо не переважній) кількості - просто брухт.

Тепер перейдемо до складніших задачок - будемо рахувати відсотки. Вважається, що частина втрачає здатність вести наступальні дії за умови втрати 20-25% танків. Якщо ж частина втратить 40% танків - вона надається лише для оборони в стилі «ні шагу назад!» і «до паслєднєго солдата».

Отже, станом на 24 лютого козломорді мали в першій лінії (і найближчому резерві) десь 3300 танків. За даними відомого ресурсу oryx, станом на 24 квітня фотоматеріалами підтверджені втрати 551 з них (включаючи 215, затрофеєних нашими бійцями), тобто десь 16,7%. Але! Ці цифри не включають танки, які були евакуйовані м-скалями, але потребують заводського ремонту.

Значно цікавішою є картина в розрізі окремих частин. Скажімо, 1-ша гвардійська танкова армія мала 155 танків Т-80У. Втрачено з них 64 - тобто, 41%! І це без урахування пошкоджених, а з ними - напевно, понад 50%... Тобто, частина повністю втратила боєздатність. Ще один показовий приклад - танки Т-80БВМ. З 72-х машин зафіксована безповоротна втрата 17-ти - тобто, 23%. І це знову ж - без ушкоджених.

Йдемо далі. Т-72Б3М («обр. 2016 г.»). В строю 382, втрачено 92 - тобто, знову ж 23%. Але з пошкодженими - ймовірно, відсотків 30. Тобто, частини, озброєні найкращими танками, вже втратили мінімум чверть своїх бойових машин. Це означає втрату ними наступальних можливостей і необхідність відведення в тил для переформування. Компенсувати втрати в кількісному відношенні м-скалі теоретично можуть, а ось в якісному... Замість Т-72Б3М з досить непоганою системою управління вогнем, ******** радіостанцією і можливістю застосування ******** *********** - антикварний Т-72Б... Нерівнозначна заміна! Російський ведмідь в результаті нападу на Україну втратить свої броньоі ікла, і ще багато років не зможе їх відростити!
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27.04.2022 00:15 Відповісти
 
 