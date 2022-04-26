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Джонсон вважає, що Путін не піде на застосування тактичної ядерної зброї в Україні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що не очікує, що подальші військові невдачі Росії в Україні підштовхнуть Путіна до застосування тактичної ядерної зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За словами Джонсона, у Путіна є простір для маневру та припинення війни.
"Враховуючи масову підтримку з боку Росії того, що він робить, з огляду на очевидну несвідомість російських ЗМІ щодо того, що насправді відбувається в Україні, парадокс полягає в тому, що у Путіна набагато більше політичного простору, щоб відступити", - зазначив британський прем'єр.
Топ коментарі
+18 Перехватчик
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+13 Alex L cbc8e6bb
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+13 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар26.04.2022 23:55
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Будь ласка, зачекайте...
Сейчас все члены нато пичкают россию нефтедолларами, на которые она растит свою армию.
Для чего они это делают?
Для того, чтобы в случае войны нато-россия им было тяжелее воевать?
Я думаю что на уровне нато должно быть принято решение: запретить странам - членам нато покупать у россии нефть и газ.
Это должно быть военное решение, а не экономическое.
а Санту лепечет по ящику - ребята давайте жить дружно. она не понимает что ждет Молдову?
Тому хай запхає свого ядерного фалоса собі в зад, доки його хтось не відірвав разом з яйцями.
https://twitter.com/i/status/1519028590523813888
Саме Америка забрала у нас ЯЗ, тому хай надає нам ядерну парасольку.
Будет проигрывать - кинет
Как говорится всё в этом мире имеет пределы , только глупость безгранична.