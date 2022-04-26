Джонсон вважає, що Путін не піде на застосування тактичної ядерної зброї в Україні

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що не очікує, що подальші військові невдачі Росії в Україні підштовхнуть Путіна до застосування тактичної ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами Джонсона, у Путіна є простір для маневру та припинення війни.

"Враховуючи масову підтримку з боку Росії того, що він робить, з огляду на очевидну несвідомість російських ЗМІ щодо того, що насправді відбувається в Україні, парадокс полягає в тому, що у Путіна набагато більше політичного простору, щоб відступити", - зазначив британський прем'єр.

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