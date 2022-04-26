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Джонсон вважає, що Путін не піде на застосування тактичної ядерної зброї в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що не очікує, що подальші військові невдачі Росії в Україні підштовхнуть Путіна до застосування тактичної ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами Джонсона, у Путіна є простір для маневру та припинення війни.

"Враховуючи масову підтримку з боку Росії того, що він робить, з огляду на очевидну несвідомість російських ЗМІ щодо того, що насправді відбувається в Україні, парадокс полягає в тому, що у Путіна набагато більше політичного простору, щоб відступити", - зазначив британський прем'єр.

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Топ коментарі
+18
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26.04.2022 23:49
+13
Він піде, але я сподіваюсь йому хтось до цього дирку в голові зробить. Не усі ж там такі ж йобнуті...
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26.04.2022 23:53
+13
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26.04.2022 23:55
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26.04.2022 23:49 Відповісти
Ну чо нормально, при савке в вяликой армии от нищеты простыни рвали для подшивы воротничков.
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26.04.2022 23:54 Відповісти
задание дали свиноцабачьим отродьям...!
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27.04.2022 00:14 Відповісти
Виходить, що все це в нас вже попиз*или, бо трусів не просять...
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26.04.2022 23:59 Відповісти
Хай би з черепушок вату повиймали. Там її дофіга.
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27.04.2022 00:00 Відповісти
Доцiльно.
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27.04.2022 01:57 Відповісти
Я вату нашёл сразу. Вон он лежит в прихожей, связанный, с кляпом во рту.
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27.04.2022 00:01 Відповісти
на знущайся над рускагаварясчім рабом.
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27.04.2022 00:25 Відповісти
пусть лучше мусорные пакеты свои Zольдатен отправят. Всяко нужнее, чем бинты и зеленка.
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27.04.2022 00:07 Відповісти
нехай купить Бояришнік і назбирає валєжнік
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27.04.2022 00:13 Відповісти
Кацапам й нерозрізані простирадла підійдуть. Замість мішків. Загорнуть й зверху зельонкой z напишуть.
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27.04.2022 00:26 Відповісти
Кнопки никакой нет, у него просто часть кода, которую он передает по цепочке (8 частей) у других людей, если кто-то откажеться, нифига не будет. И еще одно, чтобы подготовить и провести такой удар нужно отвести свои войска на безопаное растояние, а как их отвести, при этом чтобы украинская армия не наступала?
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27.04.2022 00:25 Відповісти
путен сидить на відстані 5-7 метрів від своєї челяді, боїться зарази, біля нього постійно купа лікарів - і тут раптом такий рубаха-парень що не боїться смерті?
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27.04.2022 06:21 Відповісти
Не нажмёт, мы же братья)
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27.04.2022 00:39 Відповісти
Він піде, але я сподіваюсь йому хтось до цього дирку в голові зробить. Не усі ж там такі ж *******...
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26.04.2022 23:53 Відповісти
Не можно бути представником Ротшильдів і Рокфелерів одночасно. Вони, м'яко кажучі, зовсім не друзі один одному)
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27.04.2022 03:59 Відповісти
Нажаль 99% , тому шанс на дірку дуже мізерний
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27.04.2022 00:17 Відповісти
Судячи по коментах у любій темі про Україну на їх сайтах ще навіть до початку війни-усі. Адекватних-майже немає. Усі бажають Україні загибелі. Не можуть нам пробачити, що ми не захотіли жити з ними у одному свинарнику, а захотіли кращої долі, і найголовніше-вільного життя. Кацапобидлу найголовніше-не щоб вони самі гарно жили. А-щоб хтось не жив краще за них.
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27.04.2022 00:25 Відповісти
Кацапо насправді пофіг, віключит тєлєящік і бобачиш, він за місяць про Україну забуде і буде далі пропивати залишки печінки.
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27.04.2022 00:28 Відповісти
Майже всі.
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27.04.2022 00:27 Відповісти
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26.04.2022 23:55 Відповісти
Зачем томиться, гадать, страдать неизвестностью, как девятиклассники. Долбаните по пуйлу разом. Придёт уверенность.
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26.04.2022 23:56 Відповісти
Нато создавалось для противодействия россии.
Сейчас все члены нато пичкают россию нефтедолларами, на которые она растит свою армию.
Для чего они это делают?
Для того, чтобы в случае войны нато-россия им было тяжелее воевать?
Я думаю что на уровне нато должно быть принято решение: запретить странам - членам нато покупать у россии нефть и газ.
Это должно быть военное решение, а не экономическое.
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26.04.2022 23:57 Відповісти
а еще он сказал что Украина имеет право на превентивные удары.
а Санту лепечет по ящику - ребята давайте жить дружно. она не понимает что ждет Молдову?
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26.04.2022 23:59 Відповісти
пойди проветрись...
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27.04.2022 00:16 Відповісти
Рабсеяне, если маньяку *********** взбредёт в больную башку применить ЯО по Украине, то готовьтесь к возмездию отцов погибших по всему миру, тогда назваться россиянином смерть и сожжение имущества. Не говорите, что вас не предупреждали. Мы вам ****.м *********** покажем братскую любовь и могилу.
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27.04.2022 00:02 Відповісти
після Бучі, Ірпеня, Бородянки, Маріуполя, Харкова і багатьох інших міст де були скоєні дикі злочини Україну він цим вже не налякає, ми розуміємо яке нас чекає майбутнє якщо не знищимо цих своноподібних рашистських виродків.
Тому хай запхає свого ядерного фалоса собі в зад, доки його хтось не відірвав разом з яйцями.
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27.04.2022 00:03 Відповісти
ПТРК MILAN по ординцям через Дніпро
https://twitter.com/i/status/1519028590523813888
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27.04.2022 00:03 Відповісти
Помиляється Блінкен щодо того, що пуцин може маневрувати. Хоча він справді це пробує робити. Я довго думав, чого він розповідав Гуттєрешу про те, що у Маріку не стріляють. І здогадався. 😊 Це тому, щоб у Гаазі заявити, що його обманювати його ж хєнєрали. І не лише про Марік, але й про Бучу, про ракетні обстріли мирнякп і інфраструктури... Тобто пуцин вже готує собі роль обманутої жертви.
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27.04.2022 00:04 Відповісти
про Боїнг МН17 вже забули..а так кричали Гааага..Гааага
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27.04.2022 00:17 Відповісти
А йому і застосовувати не потрібно. Гахне по АС, ось і ядрьона бімба.
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27.04.2022 00:06 Відповісти
Так ми теж гахнем по їхнім АЕС
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27.04.2022 06:25 Відповісти
Америка має нам надати гарантії, що у випадку застосування росією яз - Америка зразу завдяє ядерного удару у відповідь.
Саме Америка забрала у нас ЯЗ, тому хай надає нам ядерну парасольку.
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27.04.2022 00:08 Відповісти
Так Британія вже надала..Там ракет теж досить
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27.04.2022 04:03 Відповісти
Борис Джонсон дуже чемний. Виховання...
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27.04.2022 00:08 Відповісти
Да всем ***** пойдет ли обсос и второсортный диктатор на использование ЯО
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27.04.2022 00:12 Відповісти
Цензор, почините коменты, ну не возможно ***...
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27.04.2022 00:17 Відповісти
Якщо Джонсон пообіцяв )(уйлу по )(уйлобаду термоядерними Трайдент-2 захерачити у відповідь то путін не "не піде на застосування тактичної ядерної зброї в Україні"
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27.04.2022 00:24 Відповісти
Мені видається дивним те, що у коментарях на Цензорі неодноразово наголошували на заяві про "удар у відповідь", при тому, що новини про це мені не зустрілося ані тут, ані на УП/ЄП, ані на ДТ, як і не вдалося знайти оригінал на англійській. Звідси питання: існує якесь посилання на цей оригінал, чи це просто ідіотський фейк, підхоплений жовтушними "ЗМІ"?
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27.04.2022 03:45 Відповісти
От саме тому, що стадо підтримує - воно здатне на будь-які кроки.
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27.04.2022 00:25 Відповісти
Сьогодні показали сюжет як прості кацапи ставляться до війни. Відповіді були різні, але навіть ті які за припинення війни, не висловили каяття за це.
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27.04.2022 00:33 Відповісти
Джонсон наивен.
Будет проигрывать - кинет
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27.04.2022 00:32 Відповісти
Если бы было так просто ********** уже весь мир разбомбил.
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27.04.2022 00:43 Відповісти
********** сделает по другому, на 9 мая нарисуют ****.ное победобесие в Украине с денацимиллитаризизацией и прочим бредом и будут плясать.
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27.04.2022 00:51 Відповісти
Ну так , он же своей быдломассе уже обещал по тв к 9 Мая парад в Киеве и эта быдлота верит . А когда свои же полумёртвые росийские солдаты по телефону своим родичам говорят, что какой там Киев . живыми бы убраться из Украины , быдломасса им не верит , потому что путин же сказал по тв что к 9 Мая парад в Киеве будет , значит в мокшанских болотах в головах парад уже идёт. Д-билы.
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27.04.2022 02:06 Відповісти
У быдломассы в мозгах уже победобесие на 9 Мая , им же путин сказал что к 9 Мая будет парад в Киеве , быдломасса уже марширует в надежде.
Как говорится всё в этом мире имеет пределы , только глупость безгранична.
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27.04.2022 02:10 Відповісти
А що йому за це буде? Джонсон не уточнив. Від застосування зброї масового знищення може зупинити тільки невідворотність відплати і більше нічого.
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27.04.2022 03:59 Відповісти
З підготовкою військ радіаційно-хімічного захисту відбувається те ж саме, що й з ракетною програмою напередодні війни - саботаж.
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27.04.2022 04:15 Відповісти
Зараз ні, а от коли буде здихати років через 15, тоді обов'язково застосує ядрьону зброю . Війна у нас ще буде довго, поки ***** не здохне.
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27.04.2022 09:44 Відповісти
Не важливо застосує, чи не застосує - важливо діяти так, начебто ніякої ядерної зброї у кацапів взагалі немає
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27.04.2022 10:47 Відповісти
 
 