Офіс омбудсмена отримав понад 16 тисяч звернень щодо зниклих безвісти людей, - Денісова

До офісу омбудсмена України надійшло вже більше 16 тисяч заяв щодо зниклих безвісти українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю Суспільному.

Вона зазначила, що звернень стосовно зниклих людей найбільше серед усіх, які надходять до її офісу.

"На першому місці — пошук зниклих безвісти. Далі це — щось розбомбили, зруйнували. Інші питання — гуманітарні коридори, допомога. Але більшість — це пошук. Ми уже шукаємо понад 16 тисяч людей", — заявила Денісова.

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Омбудсмен додала, що дві тисячі заяв стосуються військовослужбовців, а решта — цивільних. Чверть з них — це маріупольці.

Денісова також розповіла, що люди повідомляють і про випадки викрадення окупантами українців.

"Люди сиділи в підвалі розбомбленого будинку — це ще було на початку березня, — приходили орки, забирали їх, практично завжди без документів. Потім привозили до фільтраційних таборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей", — сказала Уповноважена ВР з прав людини.

За її словами, тих, кому вдається пройти "фільтрацію", російські військові вивозять на територію РФ. Окупанти роблять це на тих ділянках, де немає українських пунктів пропуску.

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"Вони перевозять через кордони, на яких наших пунктів пропуску немає. Перш за все, це Ростовська область. За їхніми даними, там перетнули кордон понад 700 тисяч. Потім є Білгородська область. У Крим вони теж вивозять", — пояснила Денісова.

На думку омбудсмена, ті українці, які виїхали до Росії на власних автомобілях, перетнули кордон добровільно. За даними РФ, йдеться про 96 тисяч автівок. Вона зазначила, що ці люди, імовірно, скористалися можливістю потрапити в Європу.

"Але вони поїхали далі, просто не могли виїхати з окупованих територій через Україну. І тому, думаю, вони скористалися можливістю виїхати через Росію в держави Європейського Союзу. Тому що у моїх колег-омбудсменів з інших країн були звернення і громадян Маріуполя, і Харкова, й інших міст України, які виїхали власним транспортом", — зазначила Уповноважена ВР з прав людини.

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