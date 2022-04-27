Росія намагається показати Молдові, що з нею станеться, якщо вона продовжить підтримувати Україну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія погрожує Молдові через те, що республіка підтримує Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на пресконференції з очільником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Те, що заявила сьогодні президент Молдови Майя Санду. Я повністю з нею погоджуюсь, в нас однакова думка щодо цієї ситуації. Також я це все детально сьогодні обговорював з прем'єр-міністром Румунії та його делегацією, які були в нас на зустрічі. Ми бачимо чітко деякі речі офіційні, деякі неофіційні, обмінюємось тими чи іншими даними.

Ми чітко розуміємо, що це один з кроків РФ. Там працюють спецслужби, це вже не про фейк ньюз. Зрозуміло для чого, для дестабілізації в регіоні. Для загроз Молдові, вони їм показують, що якщо Молдова підтримуватиме Україну, то будуть ті чи інші кроки.

Що стосується тих чи інших російських військ, які постійно присутні на тимчасово окупованій території Молдови, а саме на Придністров'ї, багато років. Ми знаємо, що вони в постійній готовності, чекають наказу, але ми розуміємо їхню потужність і ЗСУ до них готові і їх не бояться.

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