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Новини Війна
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Росія намагається показати Молдові, що з нею станеться, якщо вона продовжить підтримувати Україну, - Зеленський

зеленський,гроссі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія погрожує Молдові через те, що республіка підтримує Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на пресконференції з очільником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Те, що заявила сьогодні президент Молдови Майя Санду. Я повністю з нею погоджуюсь, в нас однакова думка щодо цієї ситуації. Також я це все детально сьогодні обговорював з прем'єр-міністром Румунії та його делегацією, які були в нас на зустрічі. Ми бачимо чітко деякі речі офіційні, деякі неофіційні, обмінюємось тими чи іншими даними. 

Ми чітко розуміємо, що це один з кроків РФ. Там працюють спецслужби, це вже не про фейк ньюз. Зрозуміло для чого, для дестабілізації в регіоні. Для загроз Молдові, вони їм показують, що якщо Молдова підтримуватиме Україну, то будуть ті чи інші кроки. 

Що стосується тих чи інших російських військ, які постійно присутні на тимчасово окупованій території Молдови, а саме на Придністров'ї, багато років. Ми знаємо, що вони в постійній готовності, чекають наказу, але ми розуміємо їхню потужність і ЗСУ до них готові і їх не бояться.

Також читайте: Сьогодні окупанти запустили ракети, які пролетіли над АЕС. Вони погрожують чи пристрілюються? - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+10
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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27.04.2022 01:15
+7
Мая обратилась в ООН с требование собрать заседание Совета Безопасности по поводу деоккупации своей страны от кацапских бандформирований? И, после вето от России, если не будет еще голосов против, провести общее заседание без права вето с простым большинством. Затем провести деоккупацию авиацией для начала отработать, там как раз 2 или 3 авианосца достанут только американских.

Это ее эксклюзивное право, которое необходимо сделать. Никто кроме нее не сможет легитимно уничтожить подонков шерифа. А если она этого не сделает из-за трусости, то получит и позор, и войну. Очевидно.
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27.04.2022 01:06
+6
Похоже что Украина и Молдавии поможет избавиться от российских окупантов в Приднестровьи. Ну вот , а Молдавия не захотела нам продать свои самолёты , 8 всего. Понятно что армии там нет , и дай Боже нашим воинам сил и удачи.
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27.04.2022 01:50
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Мая обратилась в ООН с требование собрать заседание Совета Безопасности по поводу деоккупации своей страны от кацапских бандформирований? И, после вето от России, если не будет еще голосов против, провести общее заседание без права вето с простым большинством. Затем провести деоккупацию авиацией для начала отработать, там как раз 2 или 3 авианосца достанут только американских.

Это ее эксклюзивное право, которое необходимо сделать. Никто кроме нее не сможет легитимно уничтожить подонков шерифа. А если она этого не сделает из-за трусости, то получит и позор, и войну. Очевидно.
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27.04.2022 01:06 Відповісти
папірцем з деклараціями і озабоченностями ,на початку війни з )(уйлом теж воювали,поки не почали надавати реальне озброєння
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27.04.2022 02:55 Відповісти
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
показати весь коментар
27.04.2022 01:15 Відповісти
Похоже что Украина и Молдавии поможет избавиться от российских окупантов в Приднестровьи. Ну вот , а Молдавия не захотела нам продать свои самолёты , 8 всего. Понятно что армии там нет , и дай Боже нашим воинам сил и удачи.
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27.04.2022 01:50 Відповісти
молдовани тому і не хотять воювати .по перше там нічим ,а по друге ненавчені абсолютно солдати.єдина шо надія їх на допомогу Румунії.
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27.04.2022 02:52 Відповісти
Румунія як країна НАТО та ЄС не зможе допомогти військами Молдові. Краще б Санду домовилася із Зеленським. А ЗСУ з радістю допоможуть і роздавлять цей гадюшник. До того ж там чималенькі склади ***********
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27.04.2022 07:55 Відповісти
Нужно уничтожить русские войска и забрать или взорвать все склады РФ там и вернуть Приднестровье Молдове!
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27.04.2022 03:33 Відповісти
Может приднестровцев проще купить - хай склады и орудие продадут Украине
Приднестровье - это не дальний восток, Сибирь и Бурятия. Половина Приднестровья ездит в ЕС ПО БЕЗВИЗУ С МОЛДАВСКИМИ ПАСПОРТАМИ .
там воевать и быть мясом не настроены . При умном подходе ситуацию можно выгодно разрулить
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27.04.2022 07:06 Відповісти
Де, як, коли, чим, у який спосіб, молдаванская. сср підтримала Україну?
Розірвати дип.
Вислати посла.
Санду - персона нон грата.
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27.04.2022 05:55 Відповісти
Нееть. Зе должен пригласить Санду в Бородянку . Это же она не захотела Украине продать самолеты , чтобы не испортить отношения с окурком
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27.04.2022 07:09 Відповісти
Нічого більшого, ніж вже відбувається ***** вже не зробить. Україна має запропонувати Молдові знищити окупантів у приднєсровьє, або зробити це без запиту.
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27.04.2022 10:50 Відповісти
 
 