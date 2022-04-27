Росія намагається показати Молдові, що з нею станеться, якщо вона продовжить підтримувати Україну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія погрожує Молдові через те, що республіка підтримує Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на пресконференції з очільником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
"Те, що заявила сьогодні президент Молдови Майя Санду. Я повністю з нею погоджуюсь, в нас однакова думка щодо цієї ситуації. Також я це все детально сьогодні обговорював з прем'єр-міністром Румунії та його делегацією, які були в нас на зустрічі. Ми бачимо чітко деякі речі офіційні, деякі неофіційні, обмінюємось тими чи іншими даними.
Ми чітко розуміємо, що це один з кроків РФ. Там працюють спецслужби, це вже не про фейк ньюз. Зрозуміло для чого, для дестабілізації в регіоні. Для загроз Молдові, вони їм показують, що якщо Молдова підтримуватиме Україну, то будуть ті чи інші кроки.
Що стосується тих чи інших російських військ, які постійно присутні на тимчасово окупованій території Молдови, а саме на Придністров'ї, багато років. Ми знаємо, що вони в постійній готовності, чекають наказу, але ми розуміємо їхню потужність і ЗСУ до них готові і їх не бояться.
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Это ее эксклюзивное право, которое необходимо сделать. Никто кроме нее не сможет легитимно уничтожить подонков шерифа. А если она этого не сделает из-за трусости, то получит и позор, и войну. Очевидно.
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
Приднестровье - это не дальний восток, Сибирь и Бурятия. Половина Приднестровья ездит в ЕС ПО БЕЗВИЗУ С МОЛДАВСКИМИ ПАСПОРТАМИ .
там воевать и быть мясом не настроены . При умном подходе ситуацию можно выгодно разрулить
Розірвати дип.
Вислати посла.
Санду - персона нон грата.