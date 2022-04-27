На Південному напрямку протягом 26 квітня знищено 16 окупантів, 1 танк та 4 одиниці техніки, - ОК "Південь"
Оперативно-тактичне угруповання "Південь" оприлюднило оперативну інформацію щодо російського вторгнення на вечір 26 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.
У інфоормації зазначається: "Напередодні псевдо-референдуму в Херсонській області окупаційна влада намагається призначити своє "керівництво" з числа місцевих колаборантів, продовжуючи агітацію і спроби продовольчого підкупу місцевого населення. Вдячні жителям Херсонщини, що незламні перед ворожими підступами.
Тим часом наші війська продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі.
Ворог намагався просунутись в бік Миколаївщині в районі селищ Таврийське й Нова Зоря, але успіху на мав, зазнав суттєвих втрат і ретирувався.
В Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціяіх на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", втрати рашистів уточнюються.
Корабельне угруповання флоту противника переформатовано в бік зменшення.
Загальні ворожі втрати за добу складають 16 рашистів, 1 танк і 4 одиниці автомобільної технікі, 2 з них броньовані.
Одещину атакували 3 крилатих ракети, зафіксовано влучання в міст через Дністровський лиман. Постраждалих немає. Рух транспорту частково обмежено. Ведуться відновлювальні роботи.
Ворог продовжує розхитування ситуації з провокаціями навколо Придністров’я, організовуючи імітації терактів, анонсуючи ракетні удари та розсилаючи повідомлення мешканцям ПМР від імені Збройних Сил України із панічними закликами до евакуації. Російське угруповання військ в Придністров’ї приведено в повну бойову готовність.
Сили охорони та оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням, ефективно протидіють викликам та загрозам".
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