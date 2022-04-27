Без мита в країну ввезено 20 тисяч авто, серед яких люксові Maybach та Audi, і це заважає поставкам військової та волонтерської допомоги, - ЗМІ

У пільговому режимі, який скасовує сплату мит на ввезення низки товарів, вже ввезено понад 19 тисяч авто – це спричиняє проблеми для ввезення гуманітарної допомоги.

Про це йдеться у довідці Державної митної служби у розпорядженні ЕП, передає Цензор.НЕТ.

У Митниці звернули увагу, що ввезені у період дії пільги (8-21 квітня) товари не були предметами першої необхідності та такими, що забезпечують безперебійну роботу економіки. При цьому мита з їхнього ввезення формують суттєву частку доходів бюджету – зокрема, транспортні засоби, телефони тощо.

Наприклад, телефонії було ввезено 32,5 т, шкіряного взуття – 283 т, сирів – ще 411 т. Лише з цих товарів мало бути сплачено 1,3 млрд грн платежів.

Автівок таким чином було ввезено понад 19 тисяч, від чого бюджет недоотримав ще понад 2 млрд грн. Водночас митними пільгами скористалися українці, що купували автомобілі преміум-класу вартістю понад мільйон гривень. Наприклад, MERCEDES-BENZ S560 вартістю 3,7 млн грн, MERCEDES-BENZ S400 за 3,3 млн грн, AUDI Q7 за 2,4 млн грн.

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Оформлення нових транспортних засобів займає багато часу, через що у чергах простоюють волонтери з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.

"Найстрашніше, що це вже створює проблеми з доставкою в Україну військової допомоги, а якщо поляки посилять правила, то буде ще гірше - і для гуманітарних вантажів, і для постачання техніки", – розповів ЕП співрозмовник в економічному блоці уряду.

Хоча раніше уряд обмежив пункти пропуску, де можна безмитно ввезти авто в Україну, чимало водіїв порушують нові правила. Що, зрештою, не вирішує проблему черг та затримки критично необхідних вантажів,та польська сторона може посилити обмеження у відповідь.

У Митниці підкреслюють, що скасовані мита не лише завдають втрати бюджету з товарів, які не є першою необхідністю, але й шкодять зв’язкам із дружніми державами.

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З Польщею вдалося з перших днів війни домовитися про максимальне пришвидшення та спрощення випуску вантажів гуманітарної допомоги, спрощення при переміщенні комерційних вантажів та створення окремих смуг руху для гуманітарних вантажів.

Натомість, наголошують у Митниці, "зважаючи на таку майже рекордну кількість переміщень, враховуючи що відповідні товари прямують до України без сплати податків, польська сторона відмовилась від попередньо досягнутих домовленостей".

Відтак тепер гуманітарні вантажі тепер переміщуються в загальній черзі, потрібно більше часу на проходження пунктів пропуску, а від комерційних вантажів вимагають повний пакет документів для митного оформлення.

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