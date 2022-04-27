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Новини Волонтери для армії
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Без мита в країну ввезено 20 тисяч авто, серед яких люксові Maybach та Audi, і це заважає поставкам військової та волонтерської допомоги, - ЗМІ

граница,очередь

У пільговому режимі, який скасовує сплату мит на ввезення низки товарів, вже ввезено понад 19 тисяч авто – це спричиняє проблеми для ввезення гуманітарної допомоги.

Про це йдеться у довідці Державної митної служби у розпорядженні ЕП, передає Цензор.НЕТ.

У Митниці звернули увагу, що ввезені у період дії пільги (8-21 квітня) товари не були предметами першої необхідності та такими, що забезпечують безперебійну роботу економіки. При цьому мита з їхнього ввезення формують суттєву частку доходів бюджету – зокрема, транспортні засоби, телефони тощо.

Наприклад, телефонії було ввезено 32,5 т, шкіряного взуття – 283 т, сирів – ще 411 т. Лише з цих товарів мало бути сплачено 1,3 млрд грн платежів.

Автівок таким чином було ввезено понад 19 тисяч, від чого бюджет недоотримав ще понад 2 млрд грн. Водночас митними пільгами скористалися українці, що купували автомобілі преміум-класу вартістю понад мільйон гривень. Наприклад, MERCEDES-BENZ S560 вартістю 3,7 млн грн, MERCEDES-BENZ S400 за 3,3 млн грн, AUDI Q7 за 2,4 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На в’їзді з Польщі до України утворилися черги, - прикордонники

Оформлення нових транспортних засобів займає багато часу, через що у чергах простоюють волонтери з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.

"Найстрашніше, що це вже створює проблеми з доставкою в Україну військової допомоги, а якщо поляки посилять правила, то буде ще гірше - і для гуманітарних вантажів, і для постачання техніки", – розповів ЕП співрозмовник в економічному блоці уряду.

Хоча раніше уряд обмежив пункти пропуску, де можна безмитно ввезти авто в Україну, чимало водіїв порушують нові правила. Що, зрештою, не вирішує проблему черг та затримки критично необхідних вантажів,та польська сторона може посилити обмеження у відповідь.

У Митниці підкреслюють, що скасовані мита не лише завдають втрати бюджету з товарів, які не є першою необхідністю, але й шкодять зв’язкам із дружніми державами.

Також читайте: З 25 квітня ввозити євробляхи в Україну можна буде тільки через визначені пункти на кордоні. Партнерів шокують масштаби імпорту "для потреб ЗСУ" авто класу "люкс", - Найєм

З Польщею вдалося з перших днів війни домовитися про максимальне пришвидшення та спрощення випуску вантажів гуманітарної допомоги, спрощення при переміщенні комерційних вантажів та створення окремих смуг руху для гуманітарних вантажів.

Натомість, наголошують у Митниці, "зважаючи на таку майже рекордну кількість переміщень, враховуючи що відповідні товари прямують до України без сплати податків, польська сторона відмовилась від попередньо досягнутих домовленостей".

Відтак тепер гуманітарні вантажі тепер переміщуються в загальній черзі, потрібно більше часу на проходження пунктів пропуску, а від комерційних вантажів вимагають повний пакет документів для митного оформлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні на в'їзд з Польщі до України величезні черги, - Держприкордонслужба

Автор: 

авто (6193) кордон (4777) черга (224) мито (1063) митниця (1876)


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Топ коментарі
+52
Це не просто сволота - це мародери, що збагачуються, поки люди гинуть від рук рашистів.
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27.04.2022 02:14
+45
тільки зараз вони прийняли це до уваги, що через кордон без черги возять машини класу Люкс. А волонтери з гуманітарною допомогою мають стояти Добами на митниці. Ну, які ж Сволочі.
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27.04.2022 01:55
+32
Йой, а хто ж такі правила встановив, що можна ввезти у період дії пільги (8-21 квітня) товари що не були предметами першої необхідності та такими, що забезпечують безперебійну роботу економіки, може інопланетяни?
А я вже писав, що поляки від цього охрініють, бо поки вони збирають гуманітарку для України, бариги кармани набивають.
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27.04.2022 02:04
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Все буде геть манцєв?
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27.04.2022 10:05 Відповісти
Военные грузы пропускать первыми, сколько есть.
А кто на Майбахе, могут подождать, сиденья мягкие.
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27.04.2022 10:16 Відповісти
зе-гниди як звичайно прийняли закон під себе і бариг, а не під громадян і потреби фронту. По факту, звичайному громадянину, який втратив авто, зараз неможливо виїхати закордон, бо чоловікам виїзд закритий. У 95% простих громадян жінки не мають водійського посвідчення, тому той закон про пільгове розмитнення для бідних українців - до сраки. От виходить, що зараз везуть авто або мажори через своїх тьолок мерси і ауді чи бариги, які ввозять авто під замовлення польськими, чешськими, словацькими фурами. В підсумку, завдяки популістському закону зе-дегенератів бюджет втрачає сотні мільйонів. Хоч можна було б просто обмежити вартість авто до 3000 євро для приватного користування і 20 тис- для армії.
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27.04.2022 10:51 Відповісти
Навіть не уявляю якому довбню захотілося купити майбах в умовах війни?
Але почерк дуже схожий на зебілів.
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27.04.2022 10:56 Відповісти
Так, волонтери стояли у звичайній черзі дві доби, а бариги лізли без черги та робили перетин кордону неможливим.

Так! Це наші уйопкі таке виробляють під час війни, і я все це бачила на власні очі. Мені було соромно перед поляками, що я українка та теж стою у цій черзі, де замість волонтерів та звичайних людей, які повертаються додому з евакуації на Великдень, бариги роблять свою справу та чхати вони хотіли на війну та на людей.
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27.04.2022 11:07 Відповісти
Це тема штучно прокачюється,у всіх смі одночасно,при чому зроблено бездарно як і майже все при зелених.Закон нормальний 1 авто на одну людину,чому пускають автовози?Буваю часто на кордоні та знаю про що говорю,майбах кажите)ті хто піднімає цей вой мають їх декілька.Автопарк постраждав, його треба поповнювати,зрештою цей транспорт буде в Україні.Вчора на кордоні бачив жінку,яка ледь вміла їздити та везла авто за 500₴,це вона що від щасливого життя це робить? Грьобані схематозники ********** якусь свою антинародну гидоту
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27.04.2022 11:12 Відповісти
Таку маячню пишуть половина коментаторів. Чи що не видно що це замовна стаття від Гетьманцева? Самий бридкий і цинічний член зеленої команди. Ми ж наче в Євросоюз йдемо? Там ніяких мит всередині території немає. І я впевнений що дорогих авто завезли маленький відсоток від усіх ввезених. А ви ведетеся на емоції. Так працює демократія, що правила одні для всіх, і заможні люди так само можуть користуватися можливостями. Не треба нам тут влаштовувати соціалізм, все відібрати та поділити. Ви краще подумайте наскільки це правильне рішення нашої влади, без свободи пересування економічна активність в нашій країні буде на нулі. Автомобіль повинен бути у кожної сім'ї мінімум, а краще у кожного дорослого, країна велика ж.
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27.04.2022 11:14 Відповісти
Вот Вам и истенное лицо 20000 дезертиров и подонков.
Одни гибнут , а у других бизнес. Это же машины на продажу.
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27.04.2022 11:17 Відповісти
каму вайна, а каму мать радна. Наше катастрофічне майнове розшарування навіть оркам розірвало шаблони
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27.04.2022 11:20 Відповісти
Так для этого закон и принимался.
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27.04.2022 12:15 Відповісти
никогда не нажрутся паскуды...
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27.04.2022 12:57 Відповісти
а в чем проблема упростить процедуру, я так понимаю это из-за оформления машин на границе
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27.04.2022 12:59 Відповісти
От******** от людей, мытари поганые! Пусть люди везут, что им надо в любых количествах! Сколько людей потеряло машины и имущество от войны! Зачем вообще пошлины на ввоз товаров из европы, если мы идём в евросоюз? Понравилось драть по три шкуры с людей и бизнеса? Это вы - таможня, налоговая - настоящие мародёры и хотите продолжать мародёрить даже во время войны!
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27.04.2022 14:08 Відповісти
Эти автомобили для высших чинов в Украине и завезли. Мерсы по 3 ляма. Сделали закон под себя же, теперь плачутся. Не покупайте их и те кто их ввез так и будут кататься сами до конца дней.
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27.04.2022 18:56 Відповісти
Тварюки только и думают как нажиться, пусть по полной платят, хотя бы те кто ввозит машины и товары на перепродажу и большими партиями.
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28.04.2022 11:54 Відповісти
Дуже "гарна арифметика" бізнес увірвав собі ввезення автомобілів без мита, а справжні чоловіки які зі зброєю в руках можливо (якщо виживуть) не матимуть можливість придбати авто з нульовим розмитненням.
А чому цей нуль не включити для УБД ??????? що до речі давно обіцяли, або тим хто безпосередньо на передовій.
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29.04.2022 12:10 Відповісти
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