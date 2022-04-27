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Новини
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Росія погіршує ситуацію і порушує існуючі договори, - чеський прем'єр Фіала про газопостачання з РФ

фіала

Влада Чехії заявила про необхідність знижувати залежність від російських енергоносіїв і поступово від них відмовитися. Так прем'єр-міністр країни Петро Фіала відреагував на рішення Москви в порушення угод припинити постачання газу до Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава чеського уряду написав у твіттері

"Російська Федерація прийняла рішення припинити постачання газу до Польщі. Тим самим Росія погіршує ситуацію і порушує існуючі договори. Це ще один доказ того, що ми повинні поступово позбавлятися від залежності від російського викопного палива", - йдеться в публікації.

Зазначимо, що кілька днів тому Фіала заявив, що Чехія не може відразу відмовитися від енергоносіїв з РФ, позаяк залежність країни від російського газу становить більше ніж 90%.

Так, за прогнозом чеського прем'єра, Прага відмовиться російських енергоресурсів протягом 5 років.

Читайте також: Ми не маємо допустити, щоб війна в Україні тривала так довго, як облога Сараєва, - прем'єр Чехії Фіала

Автор: 

газ (10462) Чехія (1639) Фіала Петр (103)


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Топ коментарі
+9
У вас нет 5 лет идиоты.
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27.04.2022 02:16
+8
Знаменитое изречение " Любые договора подписанные с россией не стоят бумаги на которой они написанны."
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27.04.2022 02:23
+4
росія ненадійний партнер
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27.04.2022 03:18
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У вас нет 5 лет идиоты.
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27.04.2022 02:16 Відповісти
Вони вже зрозуміли це.
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27.04.2022 02:53 Відповісти
Вони то зрозуміли... 5 років будуть русні рублями платити і фінансувати їх деструктивні дії
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27.04.2022 11:37 Відповісти
Знаменитое изречение " Любые договора подписанные с россией не стоят бумаги на которой они написанны."
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27.04.2022 02:23 Відповісти
Там нема домовленостей. Не може бути домовленість із тими, хто використовує слово "договорняк".
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27.04.2022 02:29 Відповісти
Це так ,але наші переговорники Подоляк та Арахамія дуже мріють підписати договори з Росією та зробити
її захисником нашої безпеки, що це зрада чи шо?
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27.04.2022 06:18 Відповісти
росія ненадійний партнер
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27.04.2022 03:18 Відповісти
Нужно строить газопровод с Катара.

Через Саудовскую Аравию, Египет, Средиземное море, Турцию.

Запасы газа Катара 20 трлн. м3 (у россии 40 трлн. м3)

Европа потребляет 200 млрд. кубов в год. Этого газа хватит на 100 лет.

Сейчас добыча Катара 197 млрд. кубов газа в год. Запад должен помочь там построить новые газодобывающие предприятия, чтобы увеличить добычу газа в 2 раза.

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27.04.2022 03:36 Відповісти
З Катару газ вже давно експортується ЗПГ-танкерами, а ідея транспортування через недружню для катару Саудівську Аравію та нестабільний Єгипет, а потім у Туреччину (замість напряму у ЄС) - це взагалі повний брєд
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27.04.2022 11:00 Відповісти
Ще з 2008 року було зрозуміло, що газом роSSія міцно тримає Європу за яйця! Висновки не були зроблені. Нажаль!
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27.04.2022 04:46 Відповісти
для того, щоб зробили висновки в Європі, канцлером Німеччини повинна була бути нормальна розсудлива людина, а не подружка Путіна по Штазі Меркель.
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27.04.2022 06:21 Відповісти
90% !! Как можно быть таким идиотом?!
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27.04.2022 06:57 Відповісти
 
 