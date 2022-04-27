Росія погіршує ситуацію і порушує існуючі договори, - чеський прем'єр Фіала про газопостачання з РФ
Влада Чехії заявила про необхідність знижувати залежність від російських енергоносіїв і поступово від них відмовитися. Так прем'єр-міністр країни Петро Фіала відреагував на рішення Москви в порушення угод припинити постачання газу до Польщі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава чеського уряду написав у твіттері
"Російська Федерація прийняла рішення припинити постачання газу до Польщі. Тим самим Росія погіршує ситуацію і порушує існуючі договори. Це ще один доказ того, що ми повинні поступово позбавлятися від залежності від російського викопного палива", - йдеться в публікації.
Зазначимо, що кілька днів тому Фіала заявив, що Чехія не може відразу відмовитися від енергоносіїв з РФ, позаяк залежність країни від російського газу становить більше ніж 90%.
Так, за прогнозом чеського прем'єра, Прага відмовиться російських енергоресурсів протягом 5 років.
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її захисником нашої безпеки, що це зрада чи шо?
Через Саудовскую Аравию, Египет, Средиземное море, Турцию.
Запасы газа Катара 20 трлн. м3 (у россии 40 трлн. м3)
Европа потребляет 200 млрд. кубов в год. Этого газа хватит на 100 лет.
Сейчас добыча Катара 197 млрд. кубов газа в год. Запад должен помочь там построить новые газодобывающие предприятия, чтобы увеличить добычу газа в 2 раза.