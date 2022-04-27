Росія погіршує ситуацію і порушує існуючі договори, - чеський прем'єр Фіала про газопостачання з РФ

Влада Чехії заявила про необхідність знижувати залежність від російських енергоносіїв і поступово від них відмовитися. Так прем'єр-міністр країни Петро Фіала відреагував на рішення Москви в порушення угод припинити постачання газу до Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава чеського уряду написав у твіттері

"Російська Федерація прийняла рішення припинити постачання газу до Польщі. Тим самим Росія погіршує ситуацію і порушує існуючі договори. Це ще один доказ того, що ми повинні поступово позбавлятися від залежності від російського викопного палива", - йдеться в публікації.

Зазначимо, що кілька днів тому Фіала заявив, що Чехія не може відразу відмовитися від енергоносіїв з РФ, позаяк залежність країни від російського газу становить більше ніж 90%.

Так, за прогнозом чеського прем'єра, Прага відмовиться російських енергоресурсів протягом 5 років.

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