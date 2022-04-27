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У Бєлгородській області РФ лунали вибухи, загорівся склад боєприпасів. ВIДЕО

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в районі села Стара Нелідовка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Гладков.

"Приблизно о 3:35 прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух. Поки писав це повідомлення, пролунало ще три вибухи. Щойно зв'язався з головою Головінського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелідовка, за попередніми даними, горить склад боєприпасів", - повідомив російський губернатор.

Він також зазначив, що руйнувань житлових будівель і будинків немає. Крім того, постраждалих серед мирного населення також немає.

Тим часом в мережі з'явилося відео зі спалахами над Бєлгородською областю.

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Також дивіться: Знищений склад ракетно-артилерійського озброєння рашистів у Бєлгородській області РФ, - Бутусов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4487) росія (65415) склад (183) Бєлгород (509)


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Топ коментарі
+79
Потрібно цигарки на московіі забороняти, а то й кремль спалять.
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27.04.2022 06:37
+64
когда там Белгородская Народная Республика по плану?
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27.04.2022 06:40
+60
пущай курять! псы смердячие!
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27.04.2022 06:39
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Єхо войни...(с)
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28.04.2022 01:51 Відповісти
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