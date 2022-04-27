УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13986 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 350 37

Пентагон створив у Німеччині Центр контролю військової допомоги Україні, - CNN

пентагон

Міністерство оборони США створило Центр контролю військової допомоги Україні (ECCU), який займатиметься координацією та "оптимізацією постачання" озброєнь нашій країні з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, посадовець Пентагону повідомив, що ECCU перебуває в зоні відповідальності Європейського командування збройних сил США (EUCOM) і розташований у його штаб-квартирі у німецькому місті Штутгарті.

Центр очолює двозірковий генерал армії США, сказав посадовець. ECCU тісно співпрацює з міжнародним координаційним центром донорів (IDCC), яким керує однозірковий генерал з Великої Британії, додав він.

У Штутгарті в Центрі контролю поряд з американським персоналом працюють співробітники з 15 інших країн.

ECCU керуватиме мережею з більш як 40 країн-партнерів та союзників, які у вівторок провели зустріч у Німеччині й надають допомогу Україні, зазначив посадовець.

Також читайте: Зустріч Контактної групи з оборони України за участю західних країн тепер відбуватиметься щомісяця, - Остін

Автор: 

Німеччина (7397) Пентагон (1432) допомога (8378)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
О це - добре. Бо в нас при зевладі буже багато бажаючих "прибарахлиться".
показати весь коментар
27.04.2022 06:57
+28
Пентагону-респект...
показати весь коментар
27.04.2022 06:53
+23
Пентагон робить для України більше ніж зелені слуги
показати весь коментар
27.04.2022 07:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пентагону-респект...
показати весь коментар
27.04.2022 06:53 Відповісти
Німцям тоже,а то кричать німці,німці,боягузи,а виходить, що говорити і разом працювати не одна стратегі,
показати весь коментар
27.04.2022 07:50 Відповісти
Може Американці та британці дадуть чарівного пенделя Шольцу, щоб не затримував постачання озброєння для України.
показати весь коментар
27.04.2022 06:57 Відповісти
О це - добре. Бо в нас при зевладі буже багато бажаючих "прибарахлиться".
показати весь коментар
27.04.2022 06:57 Відповісти
Сподіваюсь, це хоч трохи зменшить маштаби розкрадання допомоги Zе-леними баригами.
показати весь коментар
27.04.2022 07:39 Відповісти
А раскрадання було? Порохоботам про це КДБіст Швець повідомив?
показати весь коментар
27.04.2022 13:48 Відповісти
нема де правди діти, у нас при будь-якій владі багато бажаючих прибарахлитися, і як виявляється не тільки при нашій владі так, жодна країна від корупції не є вільна, жодна. Але ж мова про військову допомогу? Чим там прибарахлитися можна?
показати весь коментар
27.04.2022 10:03 Відповісти
Мені здається, що наша мафія в першу чергу налаштована через пару місяців красти те, що надійде на відновлення України після завершенні бойових дій. А нині "високі сторони" регіональних і міжнародних мафіозних кланів лише домовляються кому красти будівельні матеріали; кому агрегати на відновлення промисловості прихватизувати; як фінанси, що надійдуть на відновлення, загарбати; куди залишки зброї трофейної і наданої нам від Заходу продати. Мені здається, що боссам мафії логічно саме про це сьогодні домовлятися. Але їх карта бита. ФБР, МІ-6 та інші аналогічні структури мають чудовий шанс і привід покінчити з українською мафією раз і назавжди. Це вже буде другий етап війни за Україну, і весь народ України за повну і остаточну перемогу над мафією.
показати весь коментар
27.04.2022 10:25 Відповісти
заодно вже і за німчурою приглянуть.. там шольци-через одного..
показати весь коментар
27.04.2022 07:00 Відповісти
"Разом і....хуйло легше бити "
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
27.04.2022 07:04 Відповісти
Какой позор для нашей власти...
показати весь коментар
27.04.2022 07:12 Відповісти
Ваша .... коня у канаві доїдає.

...
показати весь коментар
27.04.2022 07:20 Відповісти
Митрику, закрий свою хлібо різку малоросе, ви вже на голосували довбні
показати весь коментар
27.04.2022 08:12 Відповісти
Главное говорящей голове Люсе и его подруге Лещенко найти виновного агента КГБ Ткача(Швеца), который разгоняет «фейки». А оно вон оно как, США целый центр контроля открывают, что бы контролировать наших барыг. Почему рупором нашей администрации назначили таких низкосортных некомпетентных персон? Это же позор.
показати весь коментар
27.04.2022 08:14 Відповісти
тоді би це був центр фіскальної допомоги, а не військової, що ніяк не відміняє того факту що Швєц агент кгб, він сам це з гордістю пише в описі свого ютуб-каналу.
показати весь коментар
27.04.2022 10:05 Відповісти
а где разместить?, в Запорожье?
показати весь коментар
27.04.2022 09:50 Відповісти
і в чому позор? в створенні міжнародної коаліції на підтримку України? що аж ціла база з центром контролю військової допомоги під наші потреби створили. Ок, а що треба було створити, що пан не вважав це соромом для влади?
показати весь коментар
27.04.2022 10:08 Відповісти
Пентагон робить для України більше ніж зелені слуги
показати весь коментар
27.04.2022 07:29 Відповісти
100%
показати весь коментар
27.04.2022 07:51 Відповісти
при вьому бажанні навіть не зелені, не зробили би більше ніж Пентагон, просто не мають можливостей.
показати весь коментар
27.04.2022 10:01 Відповісти
Украсть как на Великом Крадивнитстве они тут не мают можливостей !!! Вот и бестятся.
показати весь коментар
27.04.2022 11:06 Відповісти
Слуги делают всё во вред, то армию хотят сократить, то на вооружение бабло не выделяют.
показати весь коментар
27.04.2022 17:21 Відповісти
Це - добра новина.
Давайте, постачайте.
Відповідно до наших потреб.

Щоб москальню викурити з нашої землі.
показати весь коментар
27.04.2022 07:50 Відповісти
Тотальная коррупция исполнительной власти в Украине привела к тому, что наши западные партнеры вынуждены взять под полный контроль всю цепочку поставок в Украину, от отправителя до конкретного получателя. Кстати США сказали, что камера где сидел когда-то Лазаренко пока свободна, но не надолго. Америка не позволит, что бы деньги американских налогоплательщиков оседали в карманах коррумпированных киевских решал и барыг. Скоро смотрите Сериал Норьега2
показати весь коментар
27.04.2022 07:59 Відповісти
корупція це слово іноземного походження, тобто це не є тільки й виключно українське явище, за кордоном тієї корупції хоч кидайся, вони там все про корупцію знають.
показати весь коментар
27.04.2022 09:59 Відповісти
Такий центр конче потрібен на нашому західному кордоні щоб контролювати нашу крадійську владу.
показати весь коментар
27.04.2022 10:09 Відповісти
Разбазаривание денег американских налогоплательщиков еще никому даром не прошло
показати весь коментар
27.04.2022 10:24 Відповісти
То Швець вірно питання постави? А скільки на нього бруду вилила ze влада і придворні експерти.
показати весь коментар
27.04.2022 12:20 Відповісти
Коли я зразу після його публікації про корупцію на війні написав про це тут, то мене забанили(
показати весь коментар
27.04.2022 17:09 Відповісти
Все це до дупи, або НАТО вводить на територію України війська, або від України залишиться тільки згадка.
показати весь коментар
27.04.2022 12:23 Відповісти
Якщо обісрався, не треба так голосно кричати, бо всі знатимуть, що ти серун.
показати весь коментар
27.04.2022 12:56 Відповісти
Прийму до відома, а ти тим часом йдеш на ерогований прутень.
показати весь коментар
27.04.2022 13:23 Відповісти
Навряд чи мене цікавить твій сумний статевий досвід, серуне. ))
показати весь коментар
27.04.2022 20:50 Відповісти
Я подам резюме у цей центр.
показати весь коментар
27.04.2022 13:19 Відповісти
Це є правильним рішенням!
показати весь коментар
27.04.2022 13:44 Відповісти
О !!! СИЛА !!!
показати весь коментар
27.04.2022 15:02 Відповісти
Дуже добре. Зеленій гидоті вірити не можна, вкрадуть все до чого дотягнуться.
показати весь коментар
27.04.2022 17:14 Відповісти
 
 