Пентагон створив у Німеччині Центр контролю військової допомоги Україні, - CNN

Міністерство оборони США створило Центр контролю військової допомоги Україні (ECCU), який займатиметься координацією та "оптимізацією постачання" озброєнь нашій країні з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, посадовець Пентагону повідомив, що ECCU перебуває в зоні відповідальності Європейського командування збройних сил США (EUCOM) і розташований у його штаб-квартирі у німецькому місті Штутгарті.

Центр очолює двозірковий генерал армії США, сказав посадовець. ECCU тісно співпрацює з міжнародним координаційним центром донорів (IDCC), яким керує однозірковий генерал з Великої Британії, додав він.

У Штутгарті в Центрі контролю поряд з американським персоналом працюють співробітники з 15 інших країн.

ECCU керуватиме мережею з більш як 40 країн-партнерів та союзників, які у вівторок провели зустріч у Німеччині й надають допомогу Україні, зазначив посадовець.

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