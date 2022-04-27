Окупанти перекинули з території Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонні тактичні групи, - Генштаб ЗСУ
Окупанти перекинули з території Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонні тактичні групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомлив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Зазначається, що противник продовжує завдавати авіаційних ударів та уражати артилерією інфраструктуру міста Харкова.
В повідомленні сказано, що на Ізюмському напрямку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового.
"Противник оволодів північно-східною околицею населеного пункту Велика Комишуваха, а також взяв під контроль населений пункт Заводи", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється також, що з метою нарощування угруповання військ окупанти перекинули з території Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонні тактичні групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Крім того, у районах населених пунктів Бєлгородської області противник розгорнув два ракетні дивізіони ОТРК "Іскандер-М".
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@Gary57911146
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https://twitter.com/Gary57911146/status/1519086020020609033 6 год
Константинопіль позбавив сану всіх московітських попів РПЦвУ (екс-УПЦ МП) ще декілька місяців тому, обґрунтовував це на Синоді тим, що московський патріархат на теренах незалежної України, згідно канонам Вселенського православ'я, не є канонічним. Тобто, будь-який піп МП - сектант
https://www.currenttime.tv/a/31728121.html
Где тут написано что у кацапов нет десантников, или есть другие высказывания ?
А тут мова йде про те, що 50% підрозділів знищено. Інші укомплектовані на 100% і перекидаються зараз на територію України
А мы по острову Змеиный наносим удар почему-то. Смрад вонючих договорняков или я не понимаю каких-то элементарных вещей...
Не стало українців , прибалійців і т. д.
А зараз - москальська армія - сильна тільки числом , а не вмінням )