Окупанти перекинули з території Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонні тактичні групи, - Генштаб ЗСУ

Окупанти перекинули з території Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонні тактичні групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомлив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що противник продовжує завдавати авіаційних ударів та уражати артилерією інфраструктуру міста Харкова.

В повідомленні сказано, що на Ізюмському напрямку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового.

"Противник оволодів північно-східною околицею населеного пункту Велика Комишуваха, а також взяв під контроль населений пункт Заводи", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що з метою нарощування угруповання військ окупанти перекинули з території Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонні тактичні групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Крім того, у районах населених пунктів Бєлгородської області противник розгорнув два ракетні дивізіони ОТРК "Іскандер-М".

Також читайте: Минулої доби рятувальники 14 разів гасили пожежі, що виникли через ворожі обстріли на Харківщині, - ДСНС