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Окупанти перекинули з території Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонні тактичні групи, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти

Окупанти перекинули з території Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонні тактичні групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомлив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що противник продовжує завдавати авіаційних ударів та уражати артилерією інфраструктуру міста Харкова.

В повідомленні сказано, що на Ізюмському напрямку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового.

"Противник оволодів північно-східною околицею населеного пункту Велика Комишуваха, а також взяв під контроль населений пункт Заводи", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що з метою нарощування угруповання військ окупанти перекинули з території Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонні тактичні групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Крім того, у районах населених пунктів Бєлгородської області противник розгорнув два ракетні дивізіони ОТРК "Іскандер-М".

Також читайте: Минулої доби рятувальники 14 разів гасили пожежі, що виникли через ворожі обстріли на Харківщині, - ДСНС

Автор: 

армія рф (17551) Генштаб ЗС (6643) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+36
2 бтрг псковских десантничков. Возможно одну в направлении Славянска, вторую в направлении Краматорска. Но это не важно, главное не брать в плен "псковичей" отьяаленных извергов и садистов. "Элитная" часть прославилась преступлениями против гражданских и покрыла себя позором - пусть навсегда останутся в Украине, в безымяных ямах, Бог все видит.
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27.04.2022 08:13
+25
FuckOff

@Gary57911146

·
https://twitter.com/Gary57911146/status/1519086020020609033 6 год

Константинопіль позбавив сану всіх московітських попів РПЦвУ (екс-УПЦ МП) ще декілька місяців тому, обґрунтовував це на Синоді тим, що московський патріархат на теренах незалежної України, згідно канонам Вселенського православ'я, не є канонічним. Тобто, будь-який піп МП - сектант
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27.04.2022 08:12
+13
Две зашли,две вынесли-круговорот орков в природе..
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27.04.2022 08:19
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от наволоч. сподіваюсь, нашим уже є, чим по них жахнути.
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27.04.2022 08:04 Відповісти
Лайно на лопаті перекидають з місця на місце.
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27.04.2022 08:05 Відповісти
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27.04.2022 08:08 Відповісти
Вже було:

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27.04.2022 09:02 Відповісти
Ситуація зі вчорашнього дня не змінилась. Цей облізлий зебільний чмошнік заяву, на наших захисників, так і не забрав.
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27.04.2022 09:07 Відповісти
паскуда зэленая
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27.04.2022 10:11 Відповісти
FuckOff

@Gary57911146

·
https://twitter.com/Gary57911146/status/1519086020020609033 6 год

Константинопіль позбавив сану всіх московітських попів РПЦвУ (екс-УПЦ МП) ще декілька місяців тому, обґрунтовував це на Синоді тим, що московський патріархат на теренах незалежної України, згідно канонам Вселенського православ'я, не є канонічним. Тобто, будь-який піп МП - сектант
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27.04.2022 08:12 Відповісти
Арестович вроде говорил, что не осталось нарасие десантников, все разбиты уже...
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27.04.2022 08:13 Відповісти
Не читаю фантазии Арестовича, но здесь он прав, это быдло гопота в тельняшках а не элитные войны
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27.04.2022 08:15 Відповісти
А если поискать его точное высказывание: "И, например, по воздушно-десантным войскам России потери боевых батальонов ГРУ достигают 50% и больше убитыми."

https://www.currenttime.tv/a/31728121.html

Где тут написано что у кацапов нет десантников, или есть другие высказывания ?
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27.04.2022 08:22 Відповісти
36% виведеного з обігу особистого складу уже являється катастрофа, а 50 по арестовичу,то капут. Так,що дописувач має рацію. Люся говорить часто не по справі
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27.04.2022 08:57 Відповісти
Чув звін, та не знаю, де він... Підрозділ стає не дієздатним, коли втрати особового складу перевищують третину.
А тут мова йде про те, що 50% підрозділів знищено. Інші укомплектовані на 100% і перекидаються зараз на територію України
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27.04.2022 09:22 Відповісти
50 по Арестовичу - це коли завели в Україну певні підрозділи і коли втрати в тих підрозділах наближаються до 50%, то такий підрозділ є вже небоєздатним. його потрібно виводити з зони бойових дій на переформування і поповнення. Вся армія рф становить приблизно 950 000, з них контрактників близько 400 000. до українських кордонів на момент 24.02. підвели угруповання приблизно 200 000. певна річ, що не всю свою армію вони відразу кинули в Україну. до того постійно намагаються потроху проводити приховану мобілізацію, вербувати найманців, м'ясо з лднр навіть не рахують, а їх теж тут вистачає
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27.04.2022 10:31 Відповісти
2 бтрг псковских десантничков. Возможно одну в направлении Славянска, вторую в направлении Краматорска. Но это не важно, главное не брать в плен "псковичей" отьяаленных извергов и садистов. "Элитная" часть прославилась преступлениями против гражданских и покрыла себя позором - пусть навсегда останутся в Украине, в безымяных ямах, Бог все видит.
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27.04.2022 08:13 Відповісти
А если и брать, то не обменивать их, а сразу отправлять в Нюрнберг, пусть дают показания
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27.04.2022 08:34 Відповісти
а наших з полону забирати яким чином, якщо не обмінювати?
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27.04.2022 10:34 Відповісти
Две зашли,две вынесли-круговорот орков в природе..
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27.04.2022 08:19 Відповісти
Крім того, у районах населених пунктів Бєлгородської області противник розгорнув два ракетних дивізіони ОТРК «Іскандер-М».
А мы по острову Змеиный наносим удар почему-то. Смрад вонючих договорняков или я не понимаю каких-то элементарных вещей...
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27.04.2022 08:47 Відповісти
+Белгород, +Воронеж, +Курск. Не только Змеиный.
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27.04.2022 08:49 Відповісти
на змеином пво вынесли что не так?
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27.04.2022 08:56 Відповісти
Балабол-эксперд
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27.04.2022 09:31 Відповісти
А если наши решат разобраться с еще каким-нибудь корытом кацапов в море? Так что ПВО мокшан там нам ни к чему.
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27.04.2022 09:50 Відповісти
Кацапи продовжують закидати нашу землю своїм тухляком.
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27.04.2022 09:09 Відповісти
Для Джавелина все рівно кого фигачить. ..)))
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27.04.2022 09:28 Відповісти
Давят, твари, Где ж то тяжелое вооружение, которым можно ложить их побольше?
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27.04.2022 09:33 Відповісти
Їде, але повільно, треба триматись допоки буде більше
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27.04.2022 12:10 Відповісти
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27.04.2022 09:39 Відповісти
Так , у свій час радянська армія цінилася у всьому світі ..
Не стало українців , прибалійців і т. д.
А зараз - москальська армія - сильна тільки числом , а не вмінням )

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27.04.2022 14:02 Відповісти
 
 