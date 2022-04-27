В Україні через збройну агресію РФ загинули 217 дітей, 393 поранено, - Офіс Генпрокурора

Більше ніж 610 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 27 квітня число жертв-дітей не змінилося - 217. Зросла кількість поранених - понад 393.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 129, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15. Стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу військами країни-агресора м.Маріуполь Донецької області отримала поранення 9-річна дитина, а 23 березня - 8-річна. Окупанти вивезли дітей в РФ. Наразі їх вдалося повернути в Україну, вони перебувають на лікуванні в НДСЛ "Охматдит" в м.Києві", - йдеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Також повідомляєься, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ пошкоджено 1508 закладів освіти При цьому 102 з них зруйновано повністю.

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