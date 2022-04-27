Ракетний удар по Одещині: війська РФ повторно обстріляли міст через Дністровський лиман, він зазнав руйнації (оновлено)

Війська РФ знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава правління "Укрзалізниц" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає. Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тревоги", - йдеться уповідомленні.

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Цю інформацію підтвердив у телеграм-каналі речник ОВА Сергій Братчук.

"Одещина. Повторний ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Міст піддався руйнації", - зазначив Братчук.