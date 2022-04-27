Ракетний удар по Одещині: війська РФ повторно обстріляли міст через Дністровський лиман, він зазнав руйнації (оновлено)
Війська РФ знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава правління "Укрзалізниц" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає. Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тревоги", - йдеться уповідомленні.
Цю інформацію підтвердив у телеграм-каналі речник ОВА Сергій Братчук.
"Одещина. Повторний ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Міст піддався руйнації", - зазначив Братчук.
Топ коментарі
+105 Nikolai Chizhevsky
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+67 экзорцист
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+36 Світлана Грищишина
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от же ж тупе...
Якщо для автотранспорту і військових можна понтони кинути, то для штрики - так просто не обійтись...
Із супутника чи БПЛА усе добре буде видно, не кажучи вже про десятки тисяч завербованої вати в тих місцях!
Теперь и мост накроем и мацкву вонючую.
Втричі дорожчий асфальт від ОПи дЄрьмаків- це прихована суміш для дистанційного спалахування та передачі даних про проходження військ кацапів-оленевівцеJобів...
Не факт, що росіяни отримують дані тих супутників.
Аби ляпнути. Сказали - не здивати інфу. Так і маємо робити.
И чем тогда Киев будет отличаться от Москвы, который именно этим и объясняет нападение на Украину - защитой от возможного нападения Украины.
К тому же, Приднестровье ничем не угрожает Украине. Поэтому не уподобляйтесь России.
Для цього потрібні вільні сили та відповідні засоби. Якби була можливість - уже б знищили.
p.s.: Про перший день нападу не говорю, по ньому ще буде розбір і розслідування.
а тупі ******, типу тебе - пишуть і розповідають...
я би так не стверджував... На жаль безпілотники літають, все фіксують, агентів та шпигунів повсюди нажаль також хватає, від пересічних любителів "руського міра", попів РПЦ до адміністрації президента. Внутрішній ворог гірше окупанта. І це нажаль правда. Так що не переймайтесь питаннями ЗМІ. Є кому і без них доповідати, навіть на верхах влади.
1) РФ почала теракти в Придністров'ї, щоб мати причину ввести війська.
2) Розбомбили міст через Дністровський лиман, щоб Україна не могла укріпити південну частину одеської області.
3) РФ висадять десант в районі Ніколаєвки-Курортного.
4) Попруть на Тираспіль в Придністров'я на "допомогу".
5) Звідти відкриють ще один фронт з метою оточити Одесу з Заходу...
І також подумайте, є купа інших мостів по всій Україні, а ціленаправлено розбомбили цей міст, через який по суті поставок озброєнь нема...
Мы тоже самое делаем по сути, когда кто то начинает курить в Брянске и Белгороде...
Это война и каждый наносит удары там, где может.
До крымского моста мы еще не в состоянии дотянуться, поэтому его время еще не пришло, но обязательно придет и желательно не просто по нему шарануть, а когда там будут уже отступающие колонны.
Границы в Россию больше нет, заходи кто хочешь, выноси что можешь...
Відрізають Буджак, щоб потім туди кинути Десант.
Буджак - наглухо ватний район, де болгари, гагаузи, молдавани, рускі поголовно топлять за Путіна і звинувачують Україну в "прітіснєніях", а ОПЗЖ набирала 40% голосів. Там буде дуже легко зробити нове Придністров'я.
Далі підуть на Молдову через не менш ватну автономію Гагаузія і поставлять Додона. Ну а далі Молдова буде як Білорусь, звідки можна буде перекидувати військо на Укрїну.