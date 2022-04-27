На Луганщині священник УПЦ МП передавав відомості ворогу щодо позицій українських військ, - Гайдай

У Сєверодонецьку священнослужитель УПЦ московського патріархату передавав ворогу відомості щодо дислокації українських військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Мобільний телефон священнослужителя Української православної церкви московського патріархату правоохоронці перевірили вчора, 26 квітня. У телефоні було виявлено переписку з представниками незаконних збройних формувань, в якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священника-колаборанта з УПЦ будуть судити на Житомирщині, - прокуратура