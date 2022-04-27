На Луганщині священник УПЦ МП передавав відомості ворогу щодо позицій українських військ, - Гайдай
У Сєверодонецьку священнослужитель УПЦ московського патріархату передавав ворогу відомості щодо дислокації українських військ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Мобільний телефон священнослужителя Української православної церкви московського патріархату правоохоронці перевірили вчора, 26 квітня. У телефоні було виявлено переписку з представниками незаконних збройних формувань, в якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+42 экзорцист
показати весь коментар27.04.2022 09:07
+30 Ksenia VB
показати весь коментар27.04.2022 09:08
+28 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар27.04.2022 09:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@Gary57911146
·
6 год
Константинопіль позбавив сану всіх московітських попів РПЦвУ (екс-УПЦ МП) ще декілька місяців тому, обґрунтовував це на Синоді тим, що московський патріархат на теренах незалежної України, згідно канонам Вселенського православ'я, не є канонічним. Тобто, будь-який піп МП - сектант
каже, мовляв, не час сіяти розбрат
нормально??
оху... здивувався дуже.
І бігом!!!
Це рідна секта влади.
А, загалом, не начасі піднімати релігійні питання!-да Zeлені?
"У ході російсько-української війни російська православна церква виявила себе як організація, яка безпосередньо бере участь у воєнних злочинах та геноциді українців, разом із путінськими політиками і злочинцями-військовими.
Маємо всі свідчення, журналістські розслідування і докази про безпосередню участь рпц у депортації українських громадян до росії, примусовому розміщенні на території своїх приходів, перешкоджанні виїзду в інші країни. Це - прямі злочини проти українців, тортури, порушення прав і свобод людини.
Предстоятель рпц кіріл (владімір гундяєв) неодноразово підтримував злочини рф проти нашої держави, публічно «благословляючи» агресорів.
Закликаємо світ застосувати санкції проти рпц як організації - посібника тероризму і співучасника геноциду, а також проти її предстоятеля кіріла й інших представників керівництва.
Сьогодні є всі підстави накласти арешт на майно і рахунки рпц і її керівництва, які знаходяться за межами рф, і передбачити механізм спрямування їх для покриття витрат відбудови України."
Багато питань до влади.
Но -- Рада не будет рассматривать запрет УПЦ МП до конца войны, - Стефанчук (Источник: )
Верховна Рада поки не розглядатиме законопроєкт про заборону діяльності
Української православної церкви московського патріархату на території України,
оскільки це може призвести до розколу суспільства.
Не на часі!
Тільки повна заборона МП в Україні, МП повинен бути поза законом.
Тільки так.