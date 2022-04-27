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На Луганщині священник УПЦ МП передавав відомості ворогу щодо позицій українських військ, - Гайдай

телефон,смартфон

У Сєверодонецьку священнослужитель УПЦ московського патріархату передавав ворогу відомості щодо дислокації українських військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Мобільний телефон священнослужителя Української православної церкви московського патріархату правоохоронці перевірили вчора, 26 квітня. У телефоні було виявлено переписку з представниками незаконних збройних формувань, в якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

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священник (159) Сєверодонецьк (508) УПЦ МП (1209) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+42
Не обов"язково уточняти, що "священник" масковскага патріархата. Знає навіть і дитина, що маскальський піп скотина.
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27.04.2022 09:07
+30
FuckOff

@Gary57911146

·
6 год

Константинопіль позбавив сану всіх московітських попів РПЦвУ (екс-УПЦ МП) ще декілька місяців тому, обґрунтовував це на Синоді тим, що московський патріархат на теренах незалежної України, згідно канонам Вселенського православ'я, не є канонічним. Тобто, будь-який піп МП - сектант
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27.04.2022 09:08
+28
У РПЦ немає священників,є лише фсбшні бісюгани з пагонами під рясами...
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27.04.2022 09:08
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Слуги сатани
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27.04.2022 09:06 Відповісти
Не обов"язково уточняти, що "священник" масковскага патріархата. Знає навіть і дитина, що маскальський піп скотина.
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27.04.2022 09:07 Відповісти
А Верховна Рада України і її спецслужби не знають. Думаю, це для них написано уточнення.
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27.04.2022 09:21 Відповісти
Я навіть здлгадуюся, де ці "віряни" паску святили.
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27.04.2022 09:33 Відповісти
a nepora li streljatj takih na meste uzhe ?
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27.04.2022 09:08 Відповісти
У РПЦ немає священників,є лише фсбшні бісюгани з пагонами під рясами...
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27.04.2022 09:08 Відповісти
FuckOff

@Gary57911146

·
6 год

Константинопіль позбавив сану всіх московітських попів РПЦвУ (екс-УПЦ МП) ще декілька місяців тому, обґрунтовував це на Синоді тим, що московський патріархат на теренах незалежної України, згідно канонам Вселенського православ'я, не є канонічним. Тобто, будь-який піп МП - сектант
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27.04.2022 09:08 Відповісти
а наша ВР не закрила МП
каже, мовляв, не час сіяти розбрат
нормально??
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27.04.2022 12:50 Відповісти
кто бы мог подумать
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27.04.2022 09:09 Відповісти
Я сам в шоці! Прям оху... здивувався дуже.
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27.04.2022 09:12 Відповісти
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27.04.2022 12:07 Відповісти
Верховна рада проти заборони таких попів і патріархату. Мооже і самі передають інформацію москалям?
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27.04.2022 09:10 Відповісти
Прихожани цієї диявольської секти точно передають. Тому і ніяких рішень по забороні діяльності цієї секти не приймають.
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27.04.2022 09:23 Відповісти
які ви всі прямолінійні. Заборонити щоб вой на весь світ піднявся? Щоб пуйло мало додатковий "привід захищати"? Хіба недостатньо скористатися тією обставиною, що за рішенням Константинополя мп в Україні не є легітимною церквою, а отже: ареда землі як з комерційної організації, касові апарати в кожній церковній лавці, всі служителі разом з пєвчою мають платити ЄСВ. Якщо вам мало - я можу придумати додаткові санкції. Як наприклад позбавлення декого мерседеса права власності на землю і на фермерську садибу поза Києвом.
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27.04.2022 09:42 Відповісти
Таваріщь Владімір, хто Вас так налякав?! Швиденько до бабки! Зливати на віск!
І бігом!!!
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27.04.2022 12:30 Відповісти
Чекаю від ВР прийняття закону про заборону УПЦ МП. Ганьба буде ВР, якщо негайно не буде прийнято цей закон. Пане Стефанчук, ау-у-у-у!!!
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27.04.2022 09:11 Відповісти
Давно прийнятий! Ще у 2018-му. Діло за малим - за виконанням.
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27.04.2022 09:45 Відповісти
Та щас ...
Це рідна секта влади.
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27.04.2022 09:47 Відповісти
Московська сволота,має бути заборонена.
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27.04.2022 09:14 Відповісти
****, Стефанчук сказав, що не на часі!
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27.04.2022 09:15 Відповісти
Надіюсь він уже "ФСЬО"???
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27.04.2022 09:16 Відповісти
Для мене існування лаври мп в центрі Києва то є символічний трігер до визволення України , існують значить не визволили перемтала існувати таки настпє визволення
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27.04.2022 09:18 Відповісти
Якщо якийсь священник передає координати ворогу, то всі одразу розуміють, що це московський піп. Без варіантів.
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27.04.2022 09:19 Відповісти
Ну, нехай його коля-котлета розстріляє з нагородної зброї !!
А, загалом, не начасі піднімати релігійні питання!-да Zeлені?
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27.04.2022 09:20 Відповісти
На шибеницю сатаніста! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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27.04.2022 09:33 Відповісти
Срефанчук посібник фсб секти
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27.04.2022 09:33 Відповісти
Почему-то уже никто не удивляется, что за малым исключением священники и архиереи УПЦ МП - враги Украины, а многие, как святогорский Арсений, горловский Митрофан, лука мудищев-запорожский и насельники киево-печерской лавры даже не скрывают, что ждут прихода российской власти. Удивляет другое - почему нет реакции правоохранительных органов и государства?!
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27.04.2022 09:37 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3286 Петро Порошенко :

"У ході російсько-української війни російська православна церква виявила себе як організація, яка безпосередньо бере участь у воєнних злочинах та геноциді українців, разом із путінськими політиками і злочинцями-військовими.

Маємо всі свідчення, журналістські розслідування і докази про безпосередню участь рпц у депортації українських громадян до росії, примусовому розміщенні на території своїх приходів, перешкоджанні виїзду в інші країни. Це - прямі злочини проти українців, тортури, порушення прав і свобод людини.
Предстоятель рпц кіріл (владімір гундяєв) неодноразово підтримував злочини рф проти нашої держави, публічно «благословляючи» агресорів.
Закликаємо світ застосувати санкції проти рпц як організації - посібника тероризму і співучасника геноциду, а також проти її предстоятеля кіріла й інших представників керівництва.
Сьогодні є всі підстави накласти арешт на майно і рахунки рпц і її керівництва, які знаходяться за межами рф, і передбачити механізм спрямування їх для покриття витрат відбудови України."
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27.04.2022 09:42 Відповісти
У Лаврі сидять КГБісти й передають Усе.....,цих щурів і буцигарню...
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27.04.2022 09:42 Відповісти
А їх ніхто не чіпає.
Багато питань до влади.
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27.04.2022 09:45 Відповісти
Перевірили?Виявили?І що далі?Знову зроблять якусь прєд'яву і на цьому все закінчиться?Навіщо вводили військовий стан,якщо не використовуються його можливості?
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27.04.2022 09:46 Відповісти
Розстріляли!?
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27.04.2022 09:46 Відповісти
Як розповідають жителі західних областей то попи мп кажуть щоб у грамо ксх писали повні імена та прізвища особливо захисників України... Невже СБУ не знає про таке?
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27.04.2022 09:46 Відповісти
Депортація в ***** і родньіє говєні сатаната
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27.04.2022 10:21 Відповісти
На кукан батюшку, на кукан.
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27.04.2022 10:25 Відповісти
Сколько уже таких было!
Но -- Рада не будет рассматривать запрет УПЦ МП до конца войны, - Стефанчук (Источник: )
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27.04.2022 10:32 Відповісти
УПЦ МП-филиал сатанинской секты РПЦ. Должна быть запрещена в судебном порядке.
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27.04.2022 10:55 Відповісти
"слуги х..ла" в Украине не желают запрещать секту ФСБ - УПЦ МП, об этом заявил недавно Стефанчук

Верховна Рада поки не розглядатиме законопроєкт про заборону діяльності
Української православної церкви московського патріархату на території України,
оскільки це може призвести до розколу суспільства.
Не на часі!
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27.04.2022 10:56 Відповісти
Поки наша влада буде захищати Моськовський патріархат і не заборонить його існування доти буде зрада в наших тилах Збройних сил України, треба негайно топити ПЦ МП назавжди і безповоротно, як той Герасим втопив Муму. Досить слухати і підтримувати колаборантів окупанта. Все майно - конфіскація.
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27.04.2022 10:58 Відповісти
Ну що Зе, Україні по прєжнєму потрібен мацковський патріархат ?
Тільки повна заборона МП в Україні, МП повинен бути поза законом.
Тільки так.
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27.04.2022 11:28 Відповісти
Розссріляти привселюдно тварюку
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27.04.2022 11:48 Відповісти
Є в серці України на Тернопільщині така собі знаменита Почаївська Лавра. Мабудь всі чули. То що вона давно є гніздом РПЦ то вже і не дивно. Дивно то що це на Тернопільщині, не десь на сході допустимо в Донецькій чи навіть Полтавській області, а на Тернопільщині!! І більшість населення там прихожани УПЦ МП і вам горло перегризуть за ту Почаївську Лавру... І там ще в час Порошенка і думаю і зараз розповсюджували російську пропогандиську літературу, надруковану в тому числі в ОРДЛО і ніхто не знайшов на них управу - ні в часи Петра, ні зараз в часи війни....
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27.04.2022 13:06 Відповісти
Вагони повнії москалів та їх попів відправимо "на Родіну"
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27.04.2022 15:05 Відповісти
Батюшкі які не приділах, виявляється інструменти держави. Головне не лізь в діла богоугодні. Відправте батюшку до Бога, а там йому вже простять.
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27.04.2022 16:39 Відповісти
лишний повод изгнать московский бесонат в рашку!
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27.04.2022 17:19 Відповісти
 
 