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Добровільно співпрацює з ворогом. В Енергодарі підозрюється у колабораціонізмі місцевий депутат

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури громадянину, який очолив незаконний орган влади в окупованому Енергодарі, повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

Добровільно співпрацює з ворогом. В Енергодарі підозрюється у колабораціонізмі місцевий депутат 01

За даними слідства, наприкінці березня 2022 року під час тимчасової окупації Енергодара місцевий депутат добровільно погодився зайняти посаду у незаконно створених військовою адміністрацією РФ органах влади. Про своє призначення "главою общественного совета самоорганизации города Энергодар" підозрюваний повідомив мешканцям міста у відеозверненні через мережу Інтернет.

Наразі "посадовець" активно забезпечує виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Також читайте: Окупанти в Енергодарі почали створювати фейкові органи влади, - Енергоатом

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Енергодарі росіяни утримують та катують заручників, у Токмаку готують "референдум", а в Мелітополі розміщують артилерію в житлових кварталах, - Генштаб

Запорізька область (3649) колабораціонізм (1162) Енергодар (263) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+11
Що сказати, руки справжнього "слуги народу"! Або ОПЖЗ ( хоч здається це одне і те саме)...
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27.04.2022 09:36
+10
Тільки одна партія приходить на ум, представником якої є цей фурункул.
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27.04.2022 09:35
+5
весь в перстнях... тху, пля!
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27.04.2022 09:36
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Тільки одна партія приходить на ум, представником якої є цей фурункул.
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27.04.2022 09:35 Відповісти
Що сказати, руки справжнього "слуги народу"! Або ОПЖЗ ( хоч здається це одне і те саме)...
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27.04.2022 09:36 Відповісти
весь в перстнях... тху, пля!
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27.04.2022 09:36 Відповісти
"Входить Нєзнайка, бєлокурий супермен-вікінг, одєтий в кожаноє пальто, надєтоє на кожаний піджак. На руках у Нєзнайкі золоті гайки. З усіх карманів стирчать пачки грошей" - Митець
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27.04.2022 10:09 Відповісти
Опісля звільнення...на пляшку.
Хай вкурить.."русскій мірь "
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27.04.2022 09:42 Відповісти
РОЖУ ВІДКРИЙТЕ не соромтесь
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27.04.2022 09:44 Відповісти
Депутат, за нього проголосув в свій час мудрий наріт
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27.04.2022 09:44 Відповісти
Навіщо писати це лайно і показувати плями на фото, пишить, що ця пляма зрадила. Треба речи називати своїми і менами.
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27.04.2022 09:46 Відповісти
ОПЗАЖОП?
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27.04.2022 09:46 Відповісти
Розстріляли?
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27.04.2022 09:47 Відповісти
Имя, сестра, имя!!!
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27.04.2022 10:03 Відповісти
Цього ганділіндона звуть Шевчик Андрій Володимирович, ОПЗЖ, звісно
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27.04.2022 10:08 Відповісти
Зачем его морду закрывать?
Все знают,что это алкаш Шевчик из ОПЗЖ.
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27.04.2022 10:44 Відповісти
 
 