Добровільно співпрацює з ворогом. В Енергодарі підозрюється у колабораціонізмі місцевий депутат
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури громадянину, який очолив незаконний орган влади в окупованому Енергодарі, повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, наприкінці березня 2022 року під час тимчасової окупації Енергодара місцевий депутат добровільно погодився зайняти посаду у незаконно створених військовою адміністрацією РФ органах влади. Про своє призначення "главою общественного совета самоорганизации города Энергодар" підозрюваний повідомив мешканцям міста у відеозверненні через мережу Інтернет.
Наразі "посадовець" активно забезпечує виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.
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