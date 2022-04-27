Добровільно співпрацює з ворогом. В Енергодарі підозрюється у колабораціонізмі місцевий депутат

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури громадянину, який очолив незаконний орган влади в окупованому Енергодарі, повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, наприкінці березня 2022 року під час тимчасової окупації Енергодара місцевий депутат добровільно погодився зайняти посаду у незаконно створених військовою адміністрацією РФ органах влади. Про своє призначення "главою общественного совета самоорганизации города Энергодар" підозрюваний повідомив мешканцям міста у відеозверненні через мережу Інтернет.

Наразі "посадовець" активно забезпечує виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

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