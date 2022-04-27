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Новини Війна
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Низка країн ЄС зберігає акредитацію для російських військових аташе, що дає їм змогу координувати операції, подібні Солсбері або Врбетіце, - Йозвяк

рф,разведчик,шпион,гру

Попри висилку російських дипломатів низка країн ЄС зберігають акредитацію для російських військових аташе.

Про це повідомив у твітері журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

За його інформацією, незважаючи на вислання російських дипломатів з країн ЄС у результаті війни в Україні, багато хто з країн все ще зберігає акредитацію для російських військових/оборонних аташе, які часто є високопоставленими офіцерами розвідки, здатними координувати такі операції, як Солсбері або Врбетіце.

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Автор: 

розвідка (3868) дипломати (567) Йозвяк Рікард (157) аташе (7)


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Для операции подобной Солсбери предлагаю накормить Новичком самих парашных атташе.
Всё равно ни на что другое, кроме как на корм червям эти уроды не способны.
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27.04.2022 09:35 Відповісти
Хворію,боляче тому зробила День України, дивлюсь усі відео ,очі злякані дітей, Герої,земля в крові Патріотів...боляче і Ще не вмерла Україна від маленької дівчинки. Слухаю гучно, нехай і сусіди чують Україну не перемогти Україна понад усе, Україна це Ви. Тримайтесь
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27.04.2022 09:47 Відповісти
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27.04.2022 10:02 Відповісти
Усі, без винятку, співробітники кацапських посольств - це шпигуни
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27.04.2022 11:15 Відповісти
Tak eti vse atashe pod kalpakom i po nim mozno vijti na mesnix prdatelei... Oni daze puknut nezmetno ne mogut...
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27.04.2022 12:15 Відповісти
 
 