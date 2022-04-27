Низка країн ЄС зберігає акредитацію для російських військових аташе, що дає їм змогу координувати операції, подібні Солсбері або Врбетіце, - Йозвяк

Попри висилку російських дипломатів низка країн ЄС зберігають акредитацію для російських військових аташе.

Про це повідомив у твітері журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

За його інформацією, незважаючи на вислання російських дипломатів з країн ЄС у результаті війни в Україні, багато хто з країн все ще зберігає акредитацію для російських військових/оборонних аташе, які часто є високопоставленими офіцерами розвідки, здатними координувати такі операції, як Солсбері або Врбетіце.

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