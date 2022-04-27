"Выполняю всё, что мне доверяет комбат" - депутат Сейму Латвії, який приїхав добровольцем в Україну. ВIДЕО

Латвійський політик і правник Юріс Юраш, який склав повноваження депутата сейму Латвії, щоб приїхати добровольцем в Україну та захищати її від російських окупантів розповів, що на власні очі побачив та пережив тут. Він каже, що почувається чудово і впевнений, що захисники України зможуть прогнати окупантів зі своєї землі.

Про це Юраш розповів головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, інформує Цензор.НЕТ.

"Поряд з такими хлопцями я почуваюся чудово, коли поряд такі стійкі та хоробрі бійці. Ми один одного щодня підтримуємо. Я впевнений, що разом нам вдасться відстояти незалежність України і прогнати окупанта", - каже він.

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