"Выполняю всё, что мне доверяет комбат" - депутат Сейму Латвії, який приїхав добровольцем в Україну. ВIДЕО
Латвійський політик і правник Юріс Юраш, який склав повноваження депутата сейму Латвії, щоб приїхати добровольцем в Україну та захищати її від російських окупантів розповів, що на власні очі побачив та пережив тут. Він каже, що почувається чудово і впевнений, що захисники України зможуть прогнати окупантів зі своєї землі.
Про це Юраш розповів головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, інформує Цензор.НЕТ.
"Поряд з такими хлопцями я почуваюся чудово, коли поряд такі стійкі та хоробрі бійці. Ми один одного щодня підтримуємо. Я впевнений, що разом нам вдасться відстояти незалежність України і прогнати окупанта", - каже він.
Топ коментарі
+13 Colt
показати весь коментар27.04.2022 10:46
+6 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар27.04.2022 10:29
+6 Виктор Ли #516415
показати весь коментар27.04.2022 10:29
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а у тебе видно ватний пердак вибухає ? )))
Ігор Лапін
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Реєстрація:23.04.2022
23.04.2022 !!
??
http://1news.zp.ua/pod-gulyajpolem-azovczy-vzyali-v-plen-dnrovczev-kotorye-s-perepuga-sdali-vse-chto-znali-foto-video/
В Украине был один настоящий президент - Порошенко, теперь волею судьбы неожиданно появился второй - Зеленский, а у нас не президенты, а не рыба ни мясо. Одна Вайра Вике-Фрейберга оказалась мужиком с яйцами и втащила нас в НАТО и как мы над ней не потешались ( в основном на поводу у рашистских СМИ!), но теперь нет сомнения, что многие из нас, жителей Латвии, ЖИВЫ и живём мы в свободной стране только благодаря ей!