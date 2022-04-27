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Новини Війна
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"Выполняю всё, что мне доверяет комбат" - депутат Сейму Латвії, який приїхав добровольцем в Україну. ВIДЕО

юраш

Латвійський політик і правник Юріс Юраш, який склав повноваження депутата сейму Латвії, щоб приїхати добровольцем в Україну та захищати її від російських окупантів розповів, що на власні очі побачив та пережив тут. Він каже, що почувається чудово і впевнений, що захисники України зможуть прогнати окупантів зі своєї землі.

Про це Юраш розповів головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, інформує Цензор.НЕТ.

"Поряд з такими хлопцями я почуваюся чудово, коли поряд такі стійкі та хоробрі бійці. Ми один одного щодня підтримуємо. Я впевнений, що разом нам вдасться відстояти незалежність України і прогнати окупанта", - каже він.

Також читайте: Американські добровольці у звільненому селі під Києвом. ВIДЕО

Автор: 

Латвія (1353) добровольці (926)


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Топ коментарі
+13
Тетяна Чорновіл.
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27.04.2022 10:46
+6
https://www.youtube.com/watch?v=kWmdZFhAVPE&ab_channel=UkrinformTV 50 українських артилеристів завершили підготовку з користування американськими гаубицями M777
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27.04.2022 10:29
+6
Кто-нибудь знает, кто из украинских депутатов (неважно из каких партий) воюет на передовой?
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27.04.2022 10:29
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27.04.2022 10:30 Відповісти
Pis nahuj, mudak.
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27.04.2022 11:06 Відповісти
О! Уже не знаю за что отправил, но узнаю родной латышский. Уверен, что направление по курсу военного русского корабля задано своевременно и оправданно! Слава Украине!
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27.04.2022 13:08 Відповісти
tas viņš mani sūtija. iesaku palsīt par šo tipiņu.....ko viņš īsti dara Ukrainā - ir labs jautājums.

https://neatkariga.nra.lv/izpete/374997-ukrainas-mediji-stasta-blenas-kas-ir-juris-jurass
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27.04.2022 13:16 Відповісти
Це не піар.
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27.04.2022 10:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kWmdZFhAVPE&ab_channel=UkrinformTV 50 українських артилеристів завершили підготовку з користування американськими гаубицями M777
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27.04.2022 10:29 Відповісти
Кто-нибудь знает, кто из украинских депутатов (неважно из каких партий) воюет на передовой?
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27.04.2022 10:29 Відповісти
депутати не мають воювати. вони мають приймати закони, важливі закони у цей час!
а у тебе видно ватний пердак вибухає ? )))
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27.04.2022 10:39 Відповісти
Тетяна Чорновіл.
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27.04.2022 10:46 Відповісти
Роман Костенко, Голос

Ігор Лапін
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27.04.2022 10:59 Відповісти


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Я читаю: 0

Реєстрація:23.04.2022

23.04.2022 !!
??
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27.04.2022 11:39 Відповісти
Понятно, что ватное дерьмецо!
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27.04.2022 13:06 Відповісти
Ярош ще з 2014, Тетяна Чорновіл, депутати з партії Свобода
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27.04.2022 13:05 Відповісти
Під Гуляйполем Азовці взяли в полон ДНРівців, які з переляку здали все що знали.- ФОТО, ВІДЕО.
http://1news.zp.ua/pod-gulyajpolem-azovczy-vzyali-v-plen-dnrovczev-kotorye-s-perepuga-sdali-vse-chto-znali-foto-video/
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27.04.2022 10:39 Відповісти
Це не расейські повії австріяки. Погодилися на рубЄль за газ.
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27.04.2022 10:42 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЛАТВИИ!
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27.04.2022 12:39 Відповісти
Дякуємо. Бережи вас Господь, Юріс.
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27.04.2022 12:43 Відповісти
Горжусь! Надеюсь кроме приобретённого боевого опыта и непосредственного общения и с настоящими украинцами и с "настоящими" руSSкими, у Юриса достаточно знаний в политике, чтобы разогнать 2/3 наших латвийских политиков-соплежуев - сторонников руSSкого мира и "нейтральных" толерастов.

В Украине был один настоящий президент - Порошенко, теперь волею судьбы неожиданно появился второй - Зеленский, а у нас не президенты, а не рыба ни мясо. Одна Вайра Вике-Фрейберга оказалась мужиком с яйцами и втащила нас в НАТО и как мы над ней не потешались ( в основном на поводу у рашистских СМИ!), но теперь нет сомнения, что многие из нас, жителей Латвии, ЖИВЫ и живём мы в свободной стране только благодаря ей!
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27.04.2022 13:05 Відповісти
 
 