На Бєлгородщині досі палає склад боєприпасів: "Слышны небольшие, но чувствительные взрывы". ВIДЕО

Російські пропагандисти вже називають звуки, які чули мешканці Бєлгородської області, не "хлопками", а вибухами.

Відео включення свого кореспондента з Бєлгородщини опублікувало російське державне інформагентство "РИА Новости", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вот сейчас за моей спиной поднимается дым от пожара на складе боеприпасов в Белгородской области. За несколько часов до этого жители Белгорода даже в самом центре города услышали громкий взрыв и спустя 30-40 минут - еще один. Сейчас здесь слышны небольшие, но чувствительные взрывы", - каже він.

Дивіться: У Бєлгородській області РФ лунали вибухи, загорівся склад боєприпасів. ВIДЕО