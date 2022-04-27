УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15020 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 835 29

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 22,4 тис. осіб, 185 літаків, 155 гелікоптерів, 939 танків і 2 342 броньованих машини

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 27 квітня втрати особового складу противника становлять близько 22,4 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,

танків  - 939 (+21) од,

бойових броньованих машин  - 2342 (+34) од,

артилерійських систем  - 421 (+5) од,

РСЗВ  - 149 (+0) од,

засоби ППО - 71 (+2) од,

літаків  - 185 (+1) од,

гелікоптерів  - 155 (+1) од,

автомобільної техніки - 1666 (+23) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ  - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 (+2).

Спеціальна техніка  - 31 (+0).

Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 26 квітня відбито 5 атак окупантів, знищено до 100 рашистів, 6 танків, 1 САУ, 5 БТР-БМП, - ОТУ "Схід"

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 22,4 тис. осіб, 185 літаків, 155 гелікоптерів, 939 танків і 2 342 броньованих машини 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі ЗСУ.

Автор: 

армія рф (17551) Генштаб ЗС (6643) техніка (1834) втрати (4415)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
27.04.2022 10:49
+13
Ну да, пусть танки и самолёты нарожают. Карфаген должен быть разрушает.
показати весь коментар
27.04.2022 11:12
+12
показати весь коментар
27.04.2022 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.04.2022 10:49 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 17:03 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 10:55 Відповісти
плюс триста орків в мішках - це означає, що наш Генштаб визнав круті пісторези за вчорашній день...
показати весь коментар
27.04.2022 10:56 Відповісти
А населенные пункты мы все равно теряем.......
показати весь коментар
27.04.2022 10:57 Відповісти
села и небольшие нп будут переходить из рук в руки еще не один раз.класический тяни-толкай)
показати весь коментар
27.04.2022 11:11 Відповісти
І скільки раз "із руки в руки" переходили Купянськ, Мелітополь, Балаклія, Херсон??
Йде повільна окупація москалями України поки літаєте у своїх фантазіях
показати весь коментар
27.04.2022 12:11 Відповісти
окупація завжди змінюється деокупацією. тому не втрачаймо надії. весь цивілізований світ сьогодні з нами.
показати весь коментар
27.04.2022 12:31 Відповісти
Не розумію, навіщо ця статистика?! Скільки б цих тварюк не було б вбито, все одно буде мало для нас. А для їхніх *****-самок - та їм до одного місця. Вони ще налуплять нових дебілів. Займіться краще чимось кориснішим, аніж рахівництвом. Від кількості полічених, їхніх ракет не зменьшиться.
показати весь коментар
27.04.2022 10:57 Відповісти
Ну да, пусть танки и самолёты нарожают. Карфаген должен быть разрушает.
показати весь коментар
27.04.2022 11:12 Відповісти
статистика дуже важлива наука, це не просто кількість орків, це ще й динамика їх забаранювання на різних напрямках, з врахуванням застосування різного озброєння.
показати весь коментар
27.04.2022 11:35 Відповісти
Цю статистику, а особливо в кожному рядку плюси чекають всі адекватні люди України, не треба бути песимістом, ну а за ракети "окреме спасибі" тим хто правил країною від 1994 року. по 2014
показати весь коментар
27.04.2022 11:44 Відповісти
Сучки-самки розмножуються не партеногенезом - участь самців теж необхідна. До того ж виростити протягом 18-ти років - економічно не всяка потягне. Ще й освіту треба дати, бо так-сяк стріляти з автомата і в Африці вміють, таких скоро коситимуть бойові роботи.
показати весь коментар
27.04.2022 13:10 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 11:06 Відповісти
відкрию для вас секрет, але в Україні люди теж гинуть від бродячих собак. І відповідальності за це ніхто не несе. А людей, які намагаються оте псяче поголів`я якось унормувати, називають "злочинцями". Щоб ви розуміли, в країнах ЄС, Штатах - немає бродячих псів. Їх всіх виловлюють і доправляють в притулки. Потім, після певного часу утримання, собаку присипляють, якщо ніхто не захотів взяти її до себе додому. В нас же, щось лицемірно, з пафосом розказують про "захист тварин" й при тому, купа бродячих псів бігає містами та селами та тероризують громадян. І вбивати їх не можна, бо ж, буцімто, це "не гуманно". Хоча, в весь Західний світ їх спокійно присипляє прямо на потоці і це є норма. Так, тварину перед тим виловлюють і тримають деякий час в притулку. От і вся різниця. Якщо ми бідна країна і немає грошей на схему з притулками, то таких, небезпечних для людини тварин краще знешкоджувати. Або ж, особисту відповідальність за покусаних, загризених, роздертих тваринами людей мають нести міські та селищні голови. Тоді може щось зміниться.
показати весь коментар
27.04.2022 11:42 Відповісти
Якусь маячню написав. Кожний новий дохлий свинособака - це Гарна Новина! Кількість орків обмежена! То ж чим більше руссскіх денаціфіковано, тем меньше їх проти України воює.
показати весь коментар
27.04.2022 11:06 Відповісти
https://liveuamap.com/uk/2022/27-april-shots-were-fired-in-the-morning-and-drones-observed Вранці пролунали постріли та вночі поблизу села Колбасна спостерігали безпілотники - поліція Придністров'я

Щось чудернацьке коїться сьогодні Русня сьогодні сама себе усюди довбить?
показати весь коментар
27.04.2022 11:11 Відповісти
це касапські провокації зі спробою втянути населення подністровських молдаван у війну з нами. Почитай
показати весь коментар
27.04.2022 11:25 Відповісти
це "товарищ" - той ще "товарищ"
показати весь коментар
27.04.2022 11:59 Відповісти
справді, був "товаріщ".
показати весь коментар
27.04.2022 12:16 Відповісти
Війна кацапів з москалями.
показати весь коментар
27.04.2022 11:18 Відповісти
Тис 50 треба, це їхній В"єтнам!
показати весь коментар
27.04.2022 12:01 Відповісти
Вангую, параду не буде...нема чим, ким і бункерний невиїзний в масквабад
показати весь коментар
27.04.2022 12:20 Відповісти
Картонну армаду на буксирі по Червоній площі проволочать і дивізіон тополів. Скажуть кацапам, що всіх перемогли і зроблять їх невиїздими, щоб правди не бачили
показати весь коментар
27.04.2022 12:29 Відповісти
Москали получают и будут получать то, что заслужили… дальше, когда у нас будет больше вооружений и техники, потери орков-рашистов будут запредельные! Верим в победу!!! Не хочу показаться въедливым и не патриотом Украины, но хотелось бы знать и наши потери, чтобы сравнивать. И именно официальные от нашего ГШ, а не от Лехи Арестовича. Слава Украине!!!
показати весь коментар
27.04.2022 12:26 Відповісти
Да, уж... Шептун Обдрыстович расскажет...
показати весь коментар
27.04.2022 15:07 Відповісти
Вангую, що коли цифри будуть коло 25 тис, наступ видихнеться, а там наші почнуть контратаку.
показати весь коментар
27.04.2022 16:15 Відповісти
Чекаю 200-й на 9-те травня!
показати весь коментар
27.04.2022 16:21 Відповісти
 
 