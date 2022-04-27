Загальні втрати РФ від початку війни - близько 22,4 тис. осіб, 185 літаків, 155 гелікоптерів, 939 танків і 2 342 броньованих машини
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 27 квітня втрати особового складу противника становлять близько 22,4 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,
танків - 939 (+21) од,
бойових броньованих машин - 2342 (+34) од,
артилерійських систем - 421 (+5) од,
РСЗВ - 149 (+0) од,
засоби ППО - 71 (+2) од,
літаків - 185 (+1) од,
гелікоптерів - 155 (+1) од,
автомобільної техніки - 1666 (+23) од,
кораблі /катери - 8 (+0) од,
цистерн з ПММ - 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 (+2).
Спеціальна техніка - 31 (+0).
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі ЗСУ.
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