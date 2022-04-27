У Придністров'ї заявляють про стрілянину біля складів із російським озброєнням та боєприпасами

Стрілянина відбулася біля складів із російським озброєнням та боєприпасами у невизнаному Придністров'ї.

Про це повідомляють у середу тираспольські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Повідомляється про стрілянину в районі складів біля села Колбасна. Жертв немає. З'ясовуємо подробиці", - зазначають у телеграм-каналі тираспольського агентства "Новости Приднестровья".

За даними "Интерфаксу", стрілянина відбулася біля складів із російським озброєнням та боєприпасами.

Зазначимо, що село Колбасна розташовано у Рибницькому районі Молдови (невизнаного Придністров'я).

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Пізніше МВС невизнаної Придністровської Молдавської республіки підтвердило повідомлення придністровських ЗМІ про стрілянину вранці в середу у бік складів із російським озброєнням та боєприпасами. Там запевняють, нібито "стріляли із території України".