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Новини Війна
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У Придністров'ї заявляють про стрілянину біля складів із російським озброєнням та боєприпасами

колбасна

Стрілянина відбулася біля складів із російським озброєнням та боєприпасами у невизнаному Придністров'ї.

Про це повідомляють у середу тираспольські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Повідомляється про стрілянину в районі складів біля села Колбасна. Жертв немає. З'ясовуємо подробиці", - зазначають у  телеграм-каналі тираспольського агентства "Новости Приднестровья".

За даними "Интерфаксу", стрілянина відбулася біля складів із російським озброєнням та боєприпасами.

Зазначимо, що село Колбасна розташовано у Рибницькому районі Молдови (невизнаного Придністров'я).

Також читайте: Війська РФ у Придністров'ї приведені у повну бойову готовність, - Генштаб ЗСУ

Пізніше МВС невизнаної Придністровської Молдавської республіки підтвердило повідомлення придністровських ЗМІ про стрілянину вранці в середу у бік складів із російським озброєнням та боєприпасами. Там запевняють, нібито "стріляли із території України". 

Автор: 

армія рф (17551) Придністров’я (474) стрілянина (1784)


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Топ коментарі
+50
Если бы стреляли с территории Украины, этих складов уже не было бы.
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27.04.2022 11:23
+39
Если-бы стреляли со стороны Украины, там бы сейчас был огненный ад.
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27.04.2022 11:25
+25
ні молдавська тіхановська така ж курка як і білоруска
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27.04.2022 11:28
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Вже звичайні люди хочуть ті склади розпотрошити, а боневтік сситься
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27.04.2022 11:18 Відповісти
а якщо ці "різні" люди це ворожа дрг, яка хоче таким чином Молдову дестабілізувати? русскіє заявляли що вони з молдаванами "брати"нещодавно не просто так.
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27.04.2022 11:40 Відповісти
Отношение разных стран к войне в Украине

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27.04.2022 11:18 Відповісти
Тю... А М'янма яким боком?.
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27.04.2022 11:24 Відповісти
Тоже социалисты/коммунисты со всеми вытекающими.
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27.04.2022 11:28 Відповісти
Дуже незалежна країна... від неї нічого не залежить.
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27.04.2022 11:33 Відповісти
военная хунта, поддерживаемая оружием из рф
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27.04.2022 11:59 Відповісти
Зара таліби займуться таджиками та узбеками, там буде весело. Та увагу Китаю відвернуть
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27.04.2022 11:31 Відповісти
Если бы стреляли с территории Украины, этих складов уже не было бы.
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27.04.2022 11:23 Відповісти
Если-бы стреляли со стороны Украины, там бы сейчас был огненный ад.
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27.04.2022 11:25 Відповісти
зачем там арта, там русни три калеки, провести спец.операцию по деруссиянизации, ЗСУ работы на два дня, всего-то ...
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27.04.2022 15:08 Відповісти
Да продайте Украине жто оружие и мирно ждите вступление в Евросоюз
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27.04.2022 11:25 Відповісти
та зброя лежала купу років не відомо в яких умовах, якщо вже у німців старі запаси грибком поросли, можна тільки уявити в якому стані то що в пмр.
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27.04.2022 11:42 Відповісти
Как можно продать что-то, чем не владеешь?
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27.04.2022 11:54 Відповісти
Достаточно Молдавии сделать приглашение для деокупации рашей территории, и склады весьма быстро переместятся на передовую Украины, для борьбы с агрессором. И модавские полицейские проведут зачистку.

Хватит ли "пороху" президенту Молдовы решиться на взрослый поступок?
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27.04.2022 11:27 Відповісти
ні молдавська тіхановська така ж курка як і білоруска
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27.04.2022 11:28 Відповісти
Кури хоча б якусь користь приносять...
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27.04.2022 20:32 Відповісти
Там не пороху, а яєць бракує. Але ж в неї їх немає, бо вона жєншшіна
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27.04.2022 11:29 Відповісти
то не від того залежить жінка чи ні, то залежить від особистості, бо якщо про особистість мова то є й чоловіки без яєць.
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27.04.2022 11:43 Відповісти
А могу остаться мужчина Додон. Лучше было бы?
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27.04.2022 11:55 Відповісти
Багато хто з молдован проти воєнної підтримки України. Сцють війни й Путлєра. Питаю, невже не розумієте, що після України Молдова була би для Рашистану наступною. У відповідь, тиша.
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27.04.2022 11:30 Відповісти
Они надеются что их про несёт), до 2014 мы тоже такими были -_-.
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27.04.2022 12:00 Відповісти
угу. их действительно пронесёт (в биологическом смысле этого слова, т.е. в смысле дефекации)
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27.04.2022 12:31 Відповісти
Сами с собой там стреляются.
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27.04.2022 11:27 Відповісти
Село Ковбаски є ісконно Українською територією, а ********** ті наші діди робили.
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27.04.2022 11:28 Відповісти
Это так, зато Бессарабия молдавская. Хороший размен - Приднестровье Украине, юг Бессарабии Молдове. У Украины появляется полный выход к Днестру, у Молдовы - хороший к Чёрному Морю. И тут без дураков, не как с Крымом.
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27.04.2022 11:57 Відповісти
А в чем ценность выхода к берегу Днестра? можно посидеть с удочкой на берегу?? А за это придется отдать Рени, Измаил, Килию, Вилково??
Как по мне - очень сомнительный в плане выгоды для Украины обмен.
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27.04.2022 12:14 Відповісти
дурень чи провокатор?
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27.04.2022 12:19 Відповісти
Давати Українську територію ніхто не буде однозначно, дуге діло що там дуже багато Українців, Молдова впоратись з придністров'ям не може, можна було б розділити його, й частину віддати Україні, звісно якщо на це буде згода Молдови, якщо ні то нехай розбираються потім самостійно. В тому ж Терасполю росіяни з Українцями складають 80% міста.
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27.04.2022 13:10 Відповісти
Город Бендеры надо забирать 100%, хоть он и с правой стороны Днестра...
Чтобы у слова "бендеровцы" появился смысл.
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27.04.2022 14:07 Відповісти
Ніколи Бесарабія (Південь Одеської області) не буде молдавською. Побувай в Ізмаїлі, Сараті, Татарбунарах, Кілії, Рені, Арцизі... і попитай. Тільки, про всяк випадок, тримайся поближче до якогось травмпункту.
А Придністрянщина - то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями (тут хтось *******, що в Тирасполі 80% українців і росіян, - то не росіяни, а зрусифіковані етнічні українці так записані на їхньому т.з. "переписі"). Повернення раніше переданої Молдавії Придністрянщини (Лівобережжя Дністра) до складу України - то лише питання часу, а в нинішній обстановці - можливо тижнів чи місяців.
Ти Свою СРАТегію "размєна" розповіси молдавським пастухам за стаканом вина з мамалигою: за свої землі і людей треба битися, а не язиками пиз....
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27.04.2022 20:48 Відповісти
Стреляли со стороны Украины... Вопрос: Зачем? Чтобы потом пальцем указать на "агрессора " Украину? Для провокаций все средства хороши. Я не удивлюсь, если возле складов найдут "визитку Яроша".
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27.04.2022 11:29 Відповісти
Доколє ми будемо терпіти цей гадюшник у себе під боком?!
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27.04.2022 11:29 Відповісти
Чего это фсбэшники и грохнуть никого не могут для блезиру?
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27.04.2022 11:29 Відповісти
Сваршшікі вже напідході...
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27.04.2022 11:31 Відповісти
склад там знатный еще с времен совка
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27.04.2022 11:31 Відповісти
Краще б склад їжі був, а то вічно голодне населення срср
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27.04.2022 11:34 Відповісти
Есть такие склады, фирма "шериф" - №1 по контрабандной перекидки товаров.
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27.04.2022 12:20 Відповісти
там 30 лет были кацапские прапорщики,думаешь там много знатного осталось?
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27.04.2022 11:37 Відповісти
Це очевидно люди хочуть на рибатку взяти пару гранат собі. Що поробиш. Там так рибалять. А потім курити починають.
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27.04.2022 11:31 Відповісти
план РФ виглядає очевидним...
1) РФ почала теракти в Придністров'ї, щоб мати причину ввести війська.
2) Розбомбили міст через Дністровський лиман, щоб Україна не могла укріпити південну частину одеської області.
3) РФ висадять десант в районі Ніколаєвки-Курортного.
4) Попруть на Тираспіль в Придністров'я на "допомогу".
5) Звідти відкриють ще один фронт з метою оточити Одесу з Заходу...
6) Щойно звучать заяви з РФ, що київ готовий захопити взяти під контроль Придністров'я, по аналогії, як звучали заяви перед початком війни щодо ДНР ЛРН.
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27.04.2022 11:33 Відповісти
Тепер треба дивитись, чи Київ-влада відреагує наперед, чи вже пост фактум буде кружити та петляти, щоб якось спасти ситуацію...
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27.04.2022 11:37 Відповісти
у ***** з блокнота списав.?
я пля уею з тих довбнів шо наставили під цим рашистським говновкидом "лайків" , дивіться ***** уважно шо "київ" написано з малої , а всі інше з великої...з"повагою" плять..
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27.04.2022 12:15 Відповісти
Зачем им ПРИЧИНА для ввода войск ? И какие войска и куда кацапы могу еще ввести ? Для того что-бы что-то ввести - это нужно иметь ...
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27.04.2022 12:38 Відповісти
Судя по разрушению моста, возможно у них есть план захватить Белгород -Днестровский район . чтобы Украина не могла воспользоваться портами Дуная.
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27.04.2022 11:34 Відповісти
думааю там будет чернобаевки те гробы ИЛЫ будут с тем кацапским мясом гореть в тебе или уже артой на земле накроют
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27.04.2022 11:38 Відповісти
ахмат сіла? то кадиркіна профіль війна з дверима, вікнами, складами)
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27.04.2022 11:35 Відповісти
А с каких это пор в Колбасной склады стали росийскими??? Эти склады от ссср по наследству остались Молдове. Наверное и пмр образовалась не без надобности этих складов росии
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27.04.2022 11:37 Відповісти
їм скорше за все не склади а плацдарми для нападу потрібні були, і на Україну в тому числі, ось тепер і бачимо з якого року напад на Україну готувався. Крим це теж тільки плацдарм, кримчане то може собі думали що будуть "совєтской здравницей", але їх кинули перший раз, коли виміняли на них зброю ядерну і звісно ж кинули знову, якщо у них пам"ять як у рибкі-гуфі.
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27.04.2022 11:48 Відповісти
Молдову что те склады, что Приднестровье помойму вообще не интересует
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27.04.2022 15:06 Відповісти
Да, на склады боеприпасов злые укры диверсантов отправили... Ага, ну очень правдоподобно... Пара Су-25 из этих складов армагедец за 15-20 минут сделает.
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27.04.2022 11:43 Відповісти
Кільак діб, а не годин. Це були найбільщі артсклади у радянському союзі.
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27.04.2022 11:51 Відповісти
Ты думаешь там много осталось за 30 лет?)
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27.04.2022 11:59 Відповісти
У знищені артскладів достатньо тільки почати, далі само піде.
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27.04.2022 12:17 Відповісти
Як що так станеться,то частину Одеської області накриє,там 20тис.тон *********** вивезених з ГДР і Чехії,ну може мінус патрони.
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27.04.2022 13:15 Відповісти
в молдові вояки--два штукатура Іонеску і малярка Маріца
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27.04.2022 11:50 Відповісти
То пуляли ДРГ ДукПС.
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27.04.2022 11:53 Відповісти
Гарний час для ЗСУ раз і назавжди розібратися з військовою загрзою для України з західної сторони. Кацапське Приднестровя повинне бути знищене раз і назавжди
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27.04.2022 11:54 Відповісти
Рано Зе філи розброїли Тероборону Заходу України, рано, ну на то вони і Зе.
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27.04.2022 11:56 Відповісти
Може пора відправляти "ввічливих чоловічків", щоб допомогли українцям права яких обмежують)
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27.04.2022 12:04 Відповісти
Ревізію на тих складах терміново має проводити виключно ЗСУ в цивільному іхтамнєтному вбранні.
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27.04.2022 12:05 Відповісти
Там за тридцять років більша частина зброї контрабасом в Європу пішла. Треба ж за щось за кордон їздити
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27.04.2022 12:06 Відповісти
Хіба що патрони,а совкові ************* в Європу??Їх туди вивезли з ГДР і Чехії десь 20тис.тон,склад був на той час самий більший в тій же Європі.
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27.04.2022 13:28 Відповісти
потрібно склади нашою артилерією розбомбити і склади з пальним та військові формуваня з технікою
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27.04.2022 12:20 Відповісти
Путин, взорви склады, а то не убедительно!
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27.04.2022 13:12 Відповісти

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27.04.2022 13:25 Відповісти
Украине надо взять этот склад, это формально территория молдовы, протестов не будет думаю..
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27.04.2022 13:40 Відповісти
Ну похоже Молдове глубоко пох на то Приднестровье. ЗСУ могут за два дня зачистить и занять
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27.04.2022 15:04 Відповісти
 
 