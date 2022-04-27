У Придністров'ї заявляють про стрілянину біля складів із російським озброєнням та боєприпасами
Стрілянина відбулася біля складів із російським озброєнням та боєприпасами у невизнаному Придністров'ї.
Про це повідомляють у середу тираспольські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Повідомляється про стрілянину в районі складів біля села Колбасна. Жертв немає. З'ясовуємо подробиці", - зазначають у телеграм-каналі тираспольського агентства "Новости Приднестровья".
За даними "Интерфаксу", стрілянина відбулася біля складів із російським озброєнням та боєприпасами.
Зазначимо, що село Колбасна розташовано у Рибницькому районі Молдови (невизнаного Придністров'я).
Пізніше МВС невизнаної Придністровської Молдавської республіки підтвердило повідомлення придністровських ЗМІ про стрілянину вранці в середу у бік складів із російським озброєнням та боєприпасами. Там запевняють, нібито "стріляли із території України".
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Хватит ли "пороху" президенту Молдовы решиться на взрослый поступок?
Как по мне - очень сомнительный в плане выгоды для Украины обмен.
Чтобы у слова "бендеровцы" появился смысл.
А Придністрянщина - то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями (тут хтось *******, що в Тирасполі 80% українців і росіян, - то не росіяни, а зрусифіковані етнічні українці так записані на їхньому т.з. "переписі"). Повернення раніше переданої Молдавії Придністрянщини (Лівобережжя Дністра) до складу України - то лише питання часу, а в нинішній обстановці - можливо тижнів чи місяців.
Ти Свою СРАТегію "размєна" розповіси молдавським пастухам за стаканом вина з мамалигою: за свої землі і людей треба битися, а не язиками пиз....
1) РФ почала теракти в Придністров'ї, щоб мати причину ввести війська.
2) Розбомбили міст через Дністровський лиман, щоб Україна не могла укріпити південну частину одеської області.
3) РФ висадять десант в районі Ніколаєвки-Курортного.
4) Попруть на Тираспіль в Придністров'я на "допомогу".
5) Звідти відкриють ще один фронт з метою оточити Одесу з Заходу...
6) Щойно звучать заяви з РФ, що київ готовий захопити взяти під контроль Придністров'я, по аналогії, як звучали заяви перед початком війни щодо ДНР ЛРН.
я пля уею з тих довбнів шо наставили під цим рашистським говновкидом "лайків" , дивіться ***** уважно шо "київ" написано з малої , а всі інше з великої...з"повагою" плять..