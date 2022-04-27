Американська розвідка допомогла Україні відбити атаку РФ в Гостомелі та зберегти ППО, - NBC

Розвідка Сполучених Штатів надала Україні інформацію, що допомогла зберегти протиповітряну оборону та зірвати операцію армії РФ у Гостомелі.

Про це з посиланням на джерела повідомляє NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

Американська військова група, за даними каналу, прибула в Україну за кілька тижнів до повномасштабного вторгення Росії. Вона вивчила стан ППО та порадила, як його краще роззосередити.

За словами американських офіційних осіб, це допомогло Україні не дати Росії захопити контроль у небі. Українські військові за допомогою розвідки США продовжують переміщувати засоби ППО майже щодня.

"Російські військові в буквальному сенсі б'ють по порожніх полях, де колись була встановлена ​​система ППО. Це дуже впливає на можливості російських збройних сил на землі", – сказав один зі співрозмовників каналу.

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Також американська розвідка надає дані, які дозволяють українцям вести вогонь по російських позиціях та літаках, зазначають журналісти. Зокрема, це допомогло зірвати російську десантно-штурмову операцію на аеродромі Гостомелю, що не дозволило армії РФ перекинути додаткові війська та техніку під Київ.

Хоч росіяни врешті-решт і захопили аеродром на якийсь час, у них не було достатньо контролю, щоб доставляти туди велику кількість техніки, йдеться у матеріалі. За словами джерела каналу, ця невдача мала значний вплив на перебіг битви за Київ.