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Американська розвідка допомогла Україні відбити атаку РФ в Гостомелі та зберегти ППО, - NBC

війна

Розвідка Сполучених Штатів надала Україні інформацію, що допомогла зберегти протиповітряну оборону та зірвати операцію армії РФ у Гостомелі.

Про це з посиланням на джерела повідомляє NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

Американська військова група, за даними каналу, прибула в Україну за кілька тижнів до повномасштабного вторгення Росії. Вона вивчила стан ППО та порадила, як його краще роззосередити.

За словами американських офіційних осіб, це допомогло Україні не дати Росії захопити контроль у небі. Українські військові за допомогою розвідки США продовжують переміщувати засоби ППО майже щодня.

"Російські військові в буквальному сенсі б'ють по порожніх полях, де колись була встановлена ​​система ППО. Це дуже впливає на можливості російських збройних сил на землі", – сказав один зі співрозмовників каналу.

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Також американська розвідка надає дані, які дозволяють українцям вести вогонь по російських позиціях та літаках, зазначають журналісти. Зокрема, це допомогло зірвати російську десантно-штурмову операцію на аеродромі Гостомелю, що не дозволило армії РФ перекинути додаткові війська та техніку під Київ.

Хоч росіяни врешті-решт і захопили аеродром на якийсь час, у них не було достатньо контролю, щоб доставляти туди велику кількість техніки, йдеться у матеріалі. За словами джерела каналу, ця невдача мала значний вплив на перебіг битви за Київ.

Автор: 

ППО (3224) допомога (8378) США (23085) Гостомель (141)


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Топ коментарі
+78
і не сумнівався в тому щр сша нам допомогає як може- гарно дякуємо-
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27.04.2022 11:36
+53
Не може бути. А шльондра Мосєйчучка казала, шо вони нагнітатєлі гірше Скабєєвої.
Ви що, не вірите майбутній президентці!?
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27.04.2022 11:38
+46
Мосєйчук гірше ніж скабєєва. Вона свідомо дезінформувала громадян України і позбавила багатьох з них шансу на порятунок.
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27.04.2022 11:47
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і не сумнівався в тому щр сша нам допомогає як може- гарно дякуємо-
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27.04.2022 11:36 Відповісти
Не може бути. А шльондра Мосєйчучка казала, шо вони нагнітатєлі гірше Скабєєвої.
Ви що, не вірите майбутній президентці!?
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27.04.2022 11:38 Відповісти
Мосєйчук гірше ніж скабєєва. Вона свідомо дезінформувала громадян України і позбавила багатьох з них шансу на порятунок.
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27.04.2022 11:47 Відповісти
Інтер концерт на 9 травня з даманскім готує, чи ета другоє?
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27.04.2022 11:50 Відповісти
Вона не головна шльондра, пересічна.
- "Не об'являли евакуацію, щоб не було паніки" - скільки людей можна було зберегти!
- Не збільшували витрати на оборону, бо тоді дороги будувати не зможемо - можна було значно посилити ВСУ!
- Оголили південь - це взагалі у голові людини не вкладається!
Дурень та покидьок на троні значно гірше шльондри
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27.04.2022 12:19 Відповісти
тут важко так ствердно говорити. якби раніше часу оголосили евакуацію, то рашка не напала би 24.02. а напала би пізніше і саме тоді, коли люди, злі на владу за липову евакуацію, почали би повертатись по домівках. Так ще гірше могло би бути..
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27.04.2022 13:22 Відповісти
Гірше ніж сталось?! Ви коли-небудь чули, щоб из-за евакуаціі відкладали напад не невизначений термін? Не варто захищати дурня дурницями, в нього їх в глові і так повно
.
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27.04.2022 13:57 Відповісти
так. могло би бути ще гірше.
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27.04.2022 16:14 Відповісти
Так, так - все не так однозначно. Десь я вже це чув.
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27.04.2022 14:21 Відповісти
Мосейчук не виновата. Это язык ее виноват, что вы хотите - любит поболтать. Иногда даже не думая, что болтает.....
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27.04.2022 13:23 Відповісти
Навіть і тут вона не перша і не досконала:
є блазень, в якого навіть язик не знає що ляпне наступне.
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27.04.2022 13:58 Відповісти
God Bless America.
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27.04.2022 11:41 Відповісти
чи не ці американці "підривали інвестиційний клімат в Україні" ?
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27.04.2022 11:45 Відповісти
та ще й єрмака недоповіли про нове розташування ППО
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27.04.2022 13:02 Відповісти
А може то розвідка, що нагнітала і шкодила економіці? Бач яка, не послухалась Зеленського! І як то вона посміла, шашлики мішала смажити, на лижах кататись...
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27.04.2022 11:45 Відповісти
каламойский нэгодуе
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27.04.2022 12:31 Відповісти
Тю, а я дуав що взлітні смуги на Гостомелі підірвали і вони стали непридатні до посадки літаків. Ну то таке, тепер NBC у нас теж військові експерти, а не один Зе
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27.04.2022 11:47 Відповісти
В Гостомелі за перший день положили більше 600 кацапів. Елітного десанту. я думаю , допомогли розташувать оборону
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27.04.2022 12:03 Відповісти
Там одна з найкращих частин наших була - Бригада швидкого реагування Нацгвардії.

Їх командир писав, що строковики билися краще досвідчиних бійців.
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27.04.2022 13:02 Відповісти
А я думав, 26 лютого 19 літаків ІЛ-76 з десантурою йшли на Васильків (і 2 з них - таки дійшли, але не до самого Василькова, а згоріли десь в лісах після збиття - а це мінімум 250 рил, якщо парашютісти, але там "десант" був просто в якості вантажу, такого влазить в 2 рази більше в ті літаки. А значить зажмурили принаймні 450 рил.

І так - десант з 36 гвинтокрилів на Гостомель - було попередження та розвіддані від спеціалістів США. Саме тому "зовсім випадково" на березі Дніпра, з боку якого заходили ці тварюки, виявилося декілька розрахунків зі Стінгерами, а навколо аєродрому окопалися нацгвардійці та частини 8го оснп. І 1-2 машини збили ще задовго до підльоту до Гостомеля. ВПС підірвали після першого штурму.
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27.04.2022 13:16 Відповісти
дивно, а якісь збоченці верещали, що Зеленський абсолютно не прислухався до розвідки США
мабуть, таке верещали ті, хто п'є з пляшок, на яких сиділи кацапи...
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27.04.2022 11:56 Відповісти
А він і не прислухався, керувала армія, дебілу ніхто нічого не повідомляв.
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27.04.2022 12:10 Відповісти
Коли зеДебіл готувався до шашликів армія робила своє.

Я завжди про це говорив з моменту вступу на посаду - бо це загроза повномасштабної агресії», - сказав тоді Залужний в інтерв'ю Радіо Свобода. «Відповідно, наше завдання як Збройних Сил - не чекати манни небесної. Ми повинні до цього підготуватися. І ми робимо для цього все. Зі свого боку ми проводимо комплекс навчань, у тому числі наших західних партнерів, у тому числі членів НАТО, а також партнерів по НАТО. Ми робимо все можливе, щоб ворог, так би мовити, не охоче реалізував такий сценарій»
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27.04.2022 12:13 Відповісти
ну, кто бы сомневался.
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27.04.2022 11:57 Відповісти
"Цей обмін розвідувальними даними майже в режимі реального часу також проклав шлях для https://www.nbcnews.com/world/russia-ukraine-news України збити російський транспортний літак із сотнями військовослужбовців у перші дні війни, що допомогло відбити напад Росії на ключовий аеропорт поблизу Києва." - NBC News Digital
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27.04.2022 12:07 Відповісти
От же ш сволочи, не дали насладиться майскими шашлыками!
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27.04.2022 12:29 Відповісти
Та ладно! Я слышал, самый честный и компетентный военный советник (какой-то Арест-Овощ) на общественных началах рассказывал, шо наши, типа, просто делали вид, что никого не ждали, мол, такая тактическая хитрость, держались как ни духу ни слуху до 4 утра в тот самый день, без всяких американцев.
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27.04.2022 12:48 Відповісти
Добре що існує амерська розвідка, бо своя зовсім всратая.
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27.04.2022 13:32 Відповісти
"Російські військові в буквальному сенсі б'ють по порожніх полях, де колись була встановлена ​​система ППО"

Звісно, розвідка США - це 99% всієї корисної інформації, яка надходить до ЗСУ, і за майже повної відсутності власної розвідки (і через недолуге керівництво і через засилля кацапських шпигунів, з якими так ніхто і не почав боротися) - це просто неоцінима допомога. Але саме факт переміщення української ППО - це не через дані розвідки - це просто єдина можливість вижити.
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27.04.2022 13:33 Відповісти
Я просто нагадаю, що в листопаді минулого року, квартального довпойопа вже попереджали американці, що буде повномасштабна війна. Потім у січні глава американської розвідки особисто приїхав у Київ і говорив з клоуном. А йому все одно не доходило. Тому я вважаю, що зе-скоти умисно не готувалися до війни, бо хотіли здати країну рашистам. А американці з британцями зламали ці плани
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27.04.2022 14:36 Відповісти
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАКЕТ, ДАЖЕ В СОСЕДНЕЙ СТРАНЕ !!!
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27.04.2022 15:13 Відповісти
Це справжні друзі. Респект американцям!
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27.04.2022 15:48 Відповісти
Прочытав комэнты та й думаю:
1.Амэрыци однозначно респект.
2.Нашим комэнтарям - утрымуйтэсь вид крайних высловувань. Ймовирно що десь була хытристь, а нэ зрада Або нэдолугисть. Давайте спочатку пэрэможемо. Слава нашим воинам. Амэрыци подяка.
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27.04.2022 17:44 Відповісти
 
 