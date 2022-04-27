Американська розвідка допомогла Україні відбити атаку РФ в Гостомелі та зберегти ППО, - NBC
Розвідка Сполучених Штатів надала Україні інформацію, що допомогла зберегти протиповітряну оборону та зірвати операцію армії РФ у Гостомелі.
Про це з посиланням на джерела повідомляє NBC News, інформує Цензор.НЕТ.
Американська військова група, за даними каналу, прибула в Україну за кілька тижнів до повномасштабного вторгення Росії. Вона вивчила стан ППО та порадила, як його краще роззосередити.
За словами американських офіційних осіб, це допомогло Україні не дати Росії захопити контроль у небі. Українські військові за допомогою розвідки США продовжують переміщувати засоби ППО майже щодня.
"Російські військові в буквальному сенсі б'ють по порожніх полях, де колись була встановлена система ППО. Це дуже впливає на можливості російських збройних сил на землі", – сказав один зі співрозмовників каналу.
Також американська розвідка надає дані, які дозволяють українцям вести вогонь по російських позиціях та літаках, зазначають журналісти. Зокрема, це допомогло зірвати російську десантно-штурмову операцію на аеродромі Гостомелю, що не дозволило армії РФ перекинути додаткові війська та техніку під Київ.
Хоч росіяни врешті-решт і захопили аеродром на якийсь час, у них не було достатньо контролю, щоб доставляти туди велику кількість техніки, йдеться у матеріалі. За словами джерела каналу, ця невдача мала значний вплив на перебіг битви за Київ.
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Ви що, не вірите майбутній президентці!?
- "Не об'являли евакуацію, щоб не було паніки" - скільки людей можна було зберегти!
- Не збільшували витрати на оборону, бо тоді дороги будувати не зможемо - можна було значно посилити ВСУ!
- Оголили південь - це взагалі у голові людини не вкладається!
Дурень та покидьок на троні значно гірше шльондри
.
є блазень, в якого навіть язик не знає що ляпне наступне.
Їх командир писав, що строковики билися краще досвідчиних бійців.
І так - десант з 36 гвинтокрилів на Гостомель - було попередження та розвіддані від спеціалістів США. Саме тому "зовсім випадково" на березі Дніпра, з боку якого заходили ці тварюки, виявилося декілька розрахунків зі Стінгерами, а навколо аєродрому окопалися нацгвардійці та частини 8го оснп. І 1-2 машини збили ще задовго до підльоту до Гостомеля. ВПС підірвали після першого штурму.
мабуть, таке верещали ті, хто п'є з пляшок, на яких сиділи кацапи...
Я завжди про це говорив з моменту вступу на посаду - бо це загроза повномасштабної агресії», - сказав тоді Залужний в інтерв'ю Радіо Свобода. «Відповідно, наше завдання як Збройних Сил - не чекати манни небесної. Ми повинні до цього підготуватися. І ми робимо для цього все. Зі свого боку ми проводимо комплекс навчань, у тому числі наших західних партнерів, у тому числі членів НАТО, а також партнерів по НАТО. Ми робимо все можливе, щоб ворог, так би мовити, не охоче реалізував такий сценарій»
Звісно, розвідка США - це 99% всієї корисної інформації, яка надходить до ЗСУ, і за майже повної відсутності власної розвідки (і через недолуге керівництво і через засилля кацапських шпигунів, з якими так ніхто і не почав боротися) - це просто неоцінима допомога. Але саме факт переміщення української ППО - це не через дані розвідки - це просто єдина можливість вижити.
1.Амэрыци однозначно респект.
2.Нашим комэнтарям - утрымуйтэсь вид крайних высловувань. Ймовирно що десь була хытристь, а нэ зрада Або нэдолугисть. Давайте спочатку пэрэможемо. Слава нашим воинам. Амэрыци подяка.