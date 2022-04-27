Війська РФ завдають артилерійських та мінометних ударів по житлових районах Харкова і області, за добу 3 загиблих та 15 поранених, - ОВА

Росіяни продовжують завдавати артилерійських та мінометних ударів по житлових районах Харкова та області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Харкові цієї ночі було кілька влучань у житлові будинки Київського району, зокрема в 9-поверхівку, протягом доби влучали в будівлі Салтівки, Північної Салтівки, Олексіївки.

Крім того, як зазначається, тривали обстріли у Золочеві, Дергачах, Чугуєві. Загалом у Харкові та районах області 15 поранених, 3 загиблих.

"У соцмережах ширили інформацію про нібито скидання фосфорних бомб. Штаб оборони Харкова таку інформацію не підтверджує. Прольотів авіації та БПЛА противника над Харковом також не зафіксовано. Ми аткивно працюємо над відновленням критичної інфраструктури. Уряд погодив спрямування коштів для проведення робіт у спіпраці із територіальними громадами", - пише очільник регіону.

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Крім того, він повідомляє, що активні бої тривають в Ізюмському напрямку. Ворог продовжує випробовувати наші Збройні Сили на міцність.