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Новини Війна
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Війська РФ завдають артилерійських та мінометних ударів по житлових районах Харкова і області, за добу 3 загиблих та 15 поранених, - ОВА

обстріл,харків

Росіяни продовжують завдавати артилерійських та мінометних ударів по житлових районах Харкова та області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Харкові цієї ночі було кілька влучань у житлові будинки Київського району, зокрема в 9-поверхівку, протягом доби влучали в будівлі Салтівки, Північної Салтівки, Олексіївки.

Крім того, як зазначається, тривали обстріли у Золочеві, Дергачах, Чугуєві. Загалом у Харкові та районах області 15 поранених, 3 загиблих.

"У соцмережах ширили інформацію про нібито скидання фосфорних бомб. Штаб оборони Харкова таку інформацію не підтверджує. Прольотів авіації та БПЛА противника над Харковом також не зафіксовано. Ми аткивно працюємо над відновленням критичної інфраструктури. Уряд погодив спрямування коштів для проведення робіт у спіпраці із територіальними громадами", - пише очільник регіону.

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Крім того, він повідомляє, що активні бої тривають в Ізюмському напрямку. Ворог продовжує випробовувати наші Збройні Сили на міцність.

Автор: 

армія рф (17551) обстріл (28717) Харків (5636) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+8
Без намёков

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27.04.2022 12:18
+3
Потрібно на західній Україні починати масове будівництво, розміщувати модульні містечка, треба просити ЄС допомогти, можливо навіть закладувати нові міста, Європа зробить все щоб зменшити кількість біженців.
А стосовно обстрілів тільки бити в відповідь і на випередження, але нажаль у них поки що кількісна перевага.
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27.04.2022 12:35
+1
Треба просити у наших партнерів ракетні комплекси з радіусом дії до 1000 км, щоб можна було накривати європейську частину москальських свінособак, включно з Мацквабадом. Тоді ця кацапська наволоч відчує що таке справжня війна і тоді мир наступить швидше, бо коли гинуть лише мирні українці, чекати "прасвєтлєнія в уму" у кацапів не варто ...
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27.04.2022 12:57
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Без намёков

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27.04.2022 12:18 Відповісти
Время покурить ).
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27.04.2022 12:29 Відповісти
Методично знищують житловий фонд. Де людям жити і куди повертатися? Як це можна припинити?
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27.04.2022 12:26 Відповісти
Потрібно на західній Україні починати масове будівництво, розміщувати модульні містечка, треба просити ЄС допомогти, можливо навіть закладувати нові міста, Європа зробить все щоб зменшити кількість біженців.
А стосовно обстрілів тільки бити в відповідь і на випередження, але нажаль у них поки що кількісна перевага.
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27.04.2022 12:35 Відповісти
Модулі на заході України це добре. Але! Харків промисловий науковий центр. Мешканці були забезпечені роботою, тобто була можливість заробити на життя. Там де встановлять (якщо) модулі, відсутні можливості усіх працевлаштувати. У Харкові-мільйоннику системно знищують як житло, так і підприємства. Я не президент і не секретар РНБО але робити з цим щось треба. Це не 100, 200, 300 тисяч людей залишаться без роботи і житла, а набагато більше.....
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27.04.2022 13:38 Відповісти
Жильем уже занимаются. В Дрогобыче так точно. И модульные домики ставят, и недострой достраивают.
А оружие идёт, и будет идти ещё больше.
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27.04.2022 13:59 Відповісти
Треба просити у наших партнерів ракетні комплекси з радіусом дії до 1000 км, щоб можна було накривати європейську частину москальських свінособак, включно з Мацквабадом. Тоді ця кацапська наволоч відчує що таке справжня війна і тоді мир наступить швидше, бо коли гинуть лише мирні українці, чекати "прасвєтлєнія в уму" у кацапів не варто ...
показати весь коментар
27.04.2022 12:57 Відповісти
Та ві що, а раптом ***** розсердиться і бомбу ядрьону скине. А Європа нас запишить у терористи планетарного масштабу за порушення "законів війни."
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27.04.2022 13:54 Відповісти
Skoro kacapi otvet polucit,amerikanskije ******* 94 stuki uze Ukraine ,a te bjut tak sto malo nepokazetsia.Udari budet sokrusitelni
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27.04.2022 12:58 Відповісти
НАШ ГЕНШТАБ ВИДИМО ВООБЩЕ НЕ ДУМАЕТ РЕШАТЬ ВОПРОС С БОМБЕЖКАМИ ХАРЬКОВА. НАШ ГОРОД МЕТОДИЧНО И БЕЗ ОСОБЫХ ПОМЕХ С НАШЕЙ СТОРОНЫ СТИРАЮТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ. ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ГДЕ ПРОТИВОБАТАРЕЙНАЯ РАБОТА?
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27.04.2022 13:12 Відповісти
Яка різниця, скільки ***** знищить міст, у нас їх ще багато, одним Харковом менше, двома Маріуполями більше.
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27.04.2022 13:49 Відповісти
 
 