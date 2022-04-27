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Новини Газова війна
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Євросоюз готує санкції через зупинку "Газпромом" постачання газу до Болгарії та Польщі, - фон дер Ляєн

газпром

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відповіла на заяву російського "Газпрому" щодо зупинки постачання газу до Польщі та Болгарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посадовиці.

"Заява "Газпрому" - це чергова спроба Росії шантажувати нас газом. Ми готові до такого сценарію. Ми готуємо нашу скоординовану відповідь", - написала вона.

Вона закликала європейців вірити в єдність і солідарність з державами-членами, які постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія погіршує ситуацію і порушує існуючі договори, - чеський прем'єр Фіала про газопостачання з РФ

Сьогодні "Газпром" поширив повідомлення, що повністю припиняє поставки газу болгарському "Булгаргазу" і польській PGNiG через відмову розраховуватися російськими рублями.

Автор: 

Болгарія (785) газ (10462) Газпром (3390) Польща (8540) Євросоюз (13484) фон дер Ляєн Урсула (779)


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Топ коментарі
+41
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27.04.2022 12:38
+29
Молодці рашисти, стріляють собі в ногу, Європа не може відмовитись від їх газу, то вони самі краник перекриють.
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27.04.2022 12:38
+21
рашка пошла в разнос. Запад то выкрутится, а рашка, у которой кроме энергоресурсов ничего то и нет - вряд ли!
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27.04.2022 12:46
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Молодці рашисти, стріляють собі в ногу, Європа не може відмовитись від їх газу, то вони самі краник перекриють.
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27.04.2022 12:38 Відповісти
Кацапы 🐔 уже все прекрасно начали понимать. Пока по инерции просто гадят❗Скоро и на это дело болт забьют и будет каждый думать как переждать все с меньшими потерями💥❗
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27.04.2022 12:54 Відповісти
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27.04.2022 12:38 Відповісти
Австрия и австрийский газовый регулятор OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях, заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер. Об этом https://t.me/kommersant/30776 сообщает «Коммерсантъ».

Также немецкая Uniper заявила, что новая схема оплаты российского газа в рублях не противоречит санкциям и возможна, следует из заявления компании. Сейчас она обсуждает такую возможность с властями Германии, следующий платеж у компании в конце мая.
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27.04.2022 12:41 Відповісти
А, стоп, Нехаммер написал что это русня фейк закинула.
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27.04.2022 12:42 Відповісти
Повідомлення про готовність Австрії платити за газ в рублях - фейк російської пропаганди, - канцлер Негаммер Джерело:
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27.04.2022 13:02 Відповісти
Нарешті ЄС побачать у яку х...ню потрапили зробивши ставку на енергоносії виключно з расєї...
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27.04.2022 12:43 Відповісти
Защитник Мариуполя.....
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27.04.2022 12:43 Відповісти
рашка пошла в разнос. Запад то выкрутится, а рашка, у которой кроме энергоресурсов ничего то и нет - вряд ли!
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27.04.2022 12:46 Відповісти
В бункер путлеру свой вонючий газ закачивайте, рашисты. Хоть сдохнет в среде своего любимого и вонючего.
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27.04.2022 12:52 Відповісти
Nado vsem ES otkazatsia ot gaza s raski.Pokupat zyzeni gaz,terminali zagruzeni gde to na 50%,tak sto zakupat nado bolse,takze Iran predlogajet gaz,no vedeni im sankciji,nado takze ubrat eti sankciji.Norvegija takze dolzna uvelicit objiomi gaza.Neft nado uze teper zakryt dlia raski
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27.04.2022 12:52 Відповісти
Kacap idi kak korabl ***** svoju *****-raciju putina *****...
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27.04.2022 13:19 Відповісти
А вы ещё не привыкли, что у Вас тут столько гостей из стран ЕС? Или Вы думаете, что это всё украинцы пишут?
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27.04.2022 13:19 Відповісти
Etot trol obeknaveniji, sevodnja registraija
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27.04.2022 13:25 Відповісти
"Московія починає обманювати світ: що відбувається із нафтою?"
https://www.youtube.com/watch?v=aXvne6-Sfug

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27.04.2022 12:55 Відповісти
хороший канал..., тоже его постоянно смотрю......
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27.04.2022 12:59 Відповісти
Tam klasno skazano, sort nefti nash latvijiskiji, okazivaetca unas Latvija dobivaetsa neft, a mi bednie v Latvija daze neznali chto unas dobivajut neft... Vo tupiji kacapi, takoi feik...
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27.04.2022 13:33 Відповісти
Це ж треба фюреру так не любити свій народ,щоб приректи його на злиденне життя( ніколи хорошо не жили- нічого й починати?)
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27.04.2022 13:17 Відповісти
Санкції на зупинку постачання газу будуть зупинка купівлі газу?
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27.04.2022 13:41 Відповісти
Ну и вишенька на торте - ведется дело, что бы лишить Венгрии части дотации. Нашли нарушения в принципах правового государства.
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/evropska-komise-madarsko-pravni-stat-dotace.A220427_124109_zahranicni_bro
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27.04.2022 13:58 Відповісти
правильно хай подають до суду та конфіскують все майно мордора за кордоном
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27.04.2022 16:29 Відповісти
 
 