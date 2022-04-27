Євросоюз готує санкції через зупинку "Газпромом" постачання газу до Болгарії та Польщі, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відповіла на заяву російського "Газпрому" щодо зупинки постачання газу до Польщі та Болгарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посадовиці.

"Заява "Газпрому" - це чергова спроба Росії шантажувати нас газом. Ми готові до такого сценарію. Ми готуємо нашу скоординовану відповідь", - написала вона.

Вона закликала європейців вірити в єдність і солідарність з державами-членами, які постраждали.

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Сьогодні "Газпром" поширив повідомлення, що повністю припиняє поставки газу болгарському "Булгаргазу" і польській PGNiG через відмову розраховуватися російськими рублями.