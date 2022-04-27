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Повідомлення про готовність Австрії платити за газ в рублях - фейк російської пропаганди, - канцлер Негаммер

рубль

Австрійська компанія OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії у євро, новина про нібито готовність платити Росії у рулях - фейк.

Про це канцлер Австрії Карл Негаммер написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"До того, як фейкові новини російської пропаганди поширювалися тут далі. Звісно, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії у євро. Австрія суворо дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС", - написав Негаммер.

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Автор: 

Австрія (969) газ (10462) рубль (445) Негаммер Карл (53)


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Коли кацапи перестануть брехати, дощ піде знизу до небес
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27.04.2022 12:59 Відповісти
***** ще два тижні тому роз'яснило Негаммеру як все відбуватиметься - європейці будуть платити в Газпромбанк євро, Газпромбанк мінятиме євро на рублі (очевидно по якому захоче курсу) і зачислятиме на рахунки Газпрому вже рублі - і бидломаса в кацапстані буде думати, що європейці платять за газ рублями
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27.04.2022 13:17 Відповісти
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27.04.2022 12:59 Відповісти
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27.04.2022 13:01 Відповісти
Вранье кацапов - это как постоянная Планка или число Пи. Фундаментальный закон вселенной! Если кацап не врет, потыкайте его палочкой - он скорее всего умер...
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27.04.2022 13:04 Відповісти
Точнее, сдох.
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27.04.2022 15:54 Відповісти
 
 