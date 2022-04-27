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Повідомлення про готовність Австрії платити за газ в рублях - фейк російської пропаганди, - канцлер Негаммер
Австрійська компанія OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії у євро, новина про нібито готовність платити Росії у рулях - фейк.
Про це канцлер Австрії Карл Негаммер написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"До того, як фейкові новини російської пропаганди поширювалися тут далі. Звісно, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії у євро. Австрія суворо дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС", - написав Негаммер.
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Oleksandr Onys
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Alien Life Form
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