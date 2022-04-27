Китайський виробник дронів DJI, які активно використовують на війні, зупиняє діяльність і в Росії, і в Україні

Китайський виробник дронів та відеокамер DJI, які активно використовують і оборонці України, і загарбники, заявив про зупинення комерційної діяльності в Росії та Україні та проведення внутрішньої перевірки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Обладнання DJI на війні використовують як Росія, так і Україна. Ще в березні віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров звернувся до компанії в Twitter, зажадавши від неї заблокувати використання дронів DJI збройними силами РФ.

У заяві, поширеній DJI у середу, йдеться, що компанія "тимчасово призупинить всю комерційну діяльність у Росії та Україні" до завершення внутрішньої комплаєнс-перевірки.

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Раніше DJI неодноразово підкреслювала, що продукція, що нею випускається, призначена для використання виключно в комерційних, а не у військових цілях.