Китайський виробник дронів DJI, які активно використовують на війні, зупиняє діяльність і в Росії, і в Україні
Китайський виробник дронів та відеокамер DJI, які активно використовують і оборонці України, і загарбники, заявив про зупинення комерційної діяльності в Росії та Україні та проведення внутрішньої перевірки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Обладнання DJI на війні використовують як Росія, так і Україна. Ще в березні віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров звернувся до компанії в Twitter, зажадавши від неї заблокувати використання дронів DJI збройними силами РФ.
У заяві, поширеній DJI у середу, йдеться, що компанія "тимчасово призупинить всю комерційну діяльність у Росії та Україні" до завершення внутрішньої комплаєнс-перевірки.
Раніше DJI неодноразово підкреслювала, що продукція, що нею випускається, призначена для використання виключно в комерційних, а не у військових цілях.
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AUTEL (хоч і теж китайський) - наш бандерівець!
Ну а заявления про уход с рынка Украины и свинарника сделаны для того, чтобы показать свою якобы нейтральную позицию. Не скажешь же, что мы лишаем ВСУ своего ширпотреба. Поэтому добавили пункт про свинарник.
У наших и получше есть. Это с той стороны выбор не велик.
Це відверта ху*ня.
З таким успіхом Тойота могла б заявити, що їхні джипи тільки для цивільних.