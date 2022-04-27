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Китайський виробник дронів DJI, які активно використовують на війні, зупиняє діяльність і в Росії, і в Україні

дрон

Китайський виробник дронів та відеокамер DJI, які активно використовують і оборонці України, і загарбники, заявив про зупинення комерційної діяльності в Росії та Україні та проведення внутрішньої перевірки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Обладнання DJI на війні використовують як Росія, так і Україна. Ще в березні віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров звернувся до компанії в Twitter, зажадавши від неї заблокувати використання дронів DJI збройними силами РФ.

У заяві, поширеній DJI у середу, йдеться, що компанія "тимчасово призупинить всю комерційну діяльність у Росії та Україні" до завершення внутрішньої комплаєнс-перевірки.

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Раніше DJI неодноразово підкреслювала, що продукція, що нею випускається, призначена для використання виключно в комерційних, а не у військових цілях.

Автор: 

Китай (4630) дрони (4776)


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Топ коментарі
+20
Переконаний що є багато європейських та американських постачальників подібного обладнання.
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27.04.2022 13:27
+19
Моя параноидально-зрадническая версия: китайские дроны хорошо помогают крошить хрюске на тех направлениях, где не работает серьезное РЭБ, поэтому китайцы решили лишить украинцев относительно дешманских средств наблюдения и корректировки. Свиноте беспилотники и комплектующие будут поставляться бесперебойно. Китайцы очень стараются оттянуть разгром хрюсии.
Ну а заявления про уход с рынка Украины и свинарника сделаны для того, чтобы показать свою якобы нейтральную позицию. Не скажешь же, что мы лишаем ВСУ своего ширпотреба. Поэтому добавили пункт про свинарник.
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27.04.2022 13:32
+9
Тайвань с радостью их заменит на рынке - для них отличный шанс.
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27.04.2022 13:39
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Переконаний що є багато європейських та американських постачальників подібного обладнання.
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27.04.2022 13:27 Відповісти
DJI - Китайські ссикуни.
AUTEL (хоч і теж китайський) - наш бандерівець!
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27.04.2022 13:29 Відповісти
Моя параноидально-зрадническая версия: китайские дроны хорошо помогают крошить хрюске на тех направлениях, где не работает серьезное РЭБ, поэтому китайцы решили лишить украинцев относительно дешманских средств наблюдения и корректировки. Свиноте беспилотники и комплектующие будут поставляться бесперебойно. Китайцы очень стараются оттянуть разгром хрюсии.
Ну а заявления про уход с рынка Украины и свинарника сделаны для того, чтобы показать свою якобы нейтральную позицию. Не скажешь же, что мы лишаем ВСУ своего ширпотреба. Поэтому добавили пункт про свинарник.
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27.04.2022 13:32 Відповісти
этими дронами и РФ пользуется, если верить Повернись живим
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27.04.2022 13:38 Відповісти
В основном кацапы ими пользуются. Давно просили заблокировать.

У наших и получше есть. Это с той стороны выбор не велик.
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27.04.2022 13:44 Відповісти
Эти дроны были спасительной соломинкой именно для русни, других альтернатив у нее по сути нет, рынок запада закрыт. Сомневаюсь, что китайцы будут русне их поставлять, слишком велик риск нарваться на западные санкции, а выгоды никакой. Так что скорей все наоборот, Китай решил запретить их продавать рашке, но, чтобы изобразить нейтралитет и усидеть на 2-х стульях, еще и Украине запретил.
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27.04.2022 14:49 Відповісти
логично
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27.04.2022 17:41 Відповісти
Гарні були дроні. аналогов нєт. але давно вже писали, що деякі функціі украінцям свідомо заблокували китайці, а в росіян вони працювали
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27.04.2022 13:37 Відповісти
Тайвань с радостью их заменит на рынке - для них отличный шанс.
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27.04.2022 13:39 Відповісти
Китайські собакосвині вже давно ставлять палки в колеса ЗСУ у застосуванні їхніх дронів, але ці обмеження досить легко обійти.
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27.04.2022 13:43 Відповісти
Якщо не помиляюся, то китайці зливають дані цих дронів підорасам, принаймні ттх та способи їх заглушення
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27.04.2022 13:44 Відповісти
Це по-китайські! Дуже небезпечна країна!
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27.04.2022 13:59 Відповісти
Раніше DJI неодноразово підкреслювала, що продукція, що нею випускається, призначена для використання виключно в комерційних, а не у військових цілях. Джерело:

Це відверта ху*ня.
З таким успіхом Тойота могла б заявити, що їхні джипи тільки для цивільних.
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27.04.2022 14:10 Відповісти
Цитайці лукавлять. Оркам вони точно нічого не блокуватимуть
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27.04.2022 14:36 Відповісти
DJI v poslejnee desjatiletije uspel zdorovo isportitsja. Orvellovskije uslovija polzjovateljam i svobodnije ruki spechluzbam gljadetj kto i gde letjit (AeroScope). Prichom ignor na prosjbi polzhovateljei dobavitj deistviteljno poleznije fishki - tut govorju kak realjnij polzovatelj FPV oborudovanija ot DJI v amaterskih celjah (freestyle). Ponjatno, pochemu amerikanci zabanjilji DJI v ispolzovanije dlja vojennih i gosudarstvennih nuzhd - in nje nado, chtobi v Kitaje i Rossiji znalji, kuda i gdje amerikanci letjit. Tak chto ostavtje DJI tjem komu poigratsja. Ilji gonjite v sheju.
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27.04.2022 15:08 Відповісти
 
 