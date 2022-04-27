УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13479 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 555 12

Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню НДСЛ Охматдит, разом з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком поспілкувалися з двома дітьми-сиротами з Маріуполя — Іллею Матвієнком (10 років) та Кірою Обедінською (12 років). Президент також вручив державні нагороди лікарям "Охматдиту".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України.

Під час бойових дій у Маріуполі Ілля та Кіра втратили батьків і самі зазнали поранень різного ступеня важкості. Спочатку окупанти вивезли підлітків на непідконтрольну Україні територію. Але завдяки системній злагодженій роботі всіх відповідних органів влади дітей вдалося повернути й передати під опіку родичам.

Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців 01
Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців 02
Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців 03

Володимир Зеленський також зустрівся з лікарями НДСЛ "Охматдит", подякував за порятунок життів українців та вручив їм державні нагороди.

Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців 04
Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців 05
Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців 06
Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців 07
Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців 08
Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців 09

Державні нагороди отримали:

Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців 10Жовнір Володимир Аполлінарійович — генеральний директор, лікар-анестезіолог. Орден за заслуги ІІІ ступеня;

Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців 10Чернишук Сергій Сергійович — медичний директор, лікар-анестезіолог. Присвоєно почесне звання "Заслужений лікар України";

Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців 10Іванова Тетяна Павлівна — медичний директор з медичних питань. Орден княгині Ольги ІІІ ступеню;

Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців 10Плавський Павло Миколайович — завідувач відділення дитячої нейрохірургії. Присвоєно почесне звання "Заслужений лікар України";

Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців 10Борисова Лариса Миколаївна — лікар педіатр-неонатолог. Присвоєно почесне звання "Заслужений лікар України";

Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців 10Курамшина Майя Іванівна — шеф-кухар. Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарі "Охматдиту" дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки. ФОТО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці в тилу: як працює лікарня "Охматдит" у воєнний час. ВIДЕО

діти (5099) Зеленський Володимир (23998) нагорода (1265) Охматдит (248) Ляшко Віктор (1515)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
І єрмак там..
Контролює найвеличнішого.
показати весь коментар
27.04.2022 13:57
+5
Дачу хоча б одну з багатьох передав дітям-біженцям, атец нації?
показати весь коментар
27.04.2022 13:57
+3
А провідать діток в казематах "Азовсталі"... о ***... забув!
показати весь коментар
27.04.2022 14:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодчик)
показати весь коментар
27.04.2022 13:53 Відповісти
Ви відео бачили, ніхто йому не радий
показати весь коментар
27.04.2022 14:57 Відповісти
І єрмак там..
Контролює найвеличнішого.
показати весь коментар
27.04.2022 13:57 Відповісти
Та он его и на горшок самого не отпускает,струшивает ему и жопу подтирает
показати весь коментар
27.04.2022 14:32 Відповісти
Дачу хоча б одну з багатьох передав дітям-біженцям, атец нації?
показати весь коментар
27.04.2022 13:57 Відповісти
А провідать діток в казематах "Азовсталі"... о ***... забув!
показати весь коментар
27.04.2022 14:10 Відповісти
Відбирає хліб у Пороха.
показати весь коментар
27.04.2022 15:24 Відповісти
Від Верещучки реально верне....
показати весь коментар
27.04.2022 19:58 Відповісти
 
 