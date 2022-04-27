Зеленський поспілкувався з двома дітьми-сиротами з Маріуполя, які лікуються у Охматдиті, та нагородив лікарів, що рятують українців. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню НДСЛ Охматдит, разом з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком поспілкувалися з двома дітьми-сиротами з Маріуполя — Іллею Матвієнком (10 років) та Кірою Обедінською (12 років). Президент також вручив державні нагороди лікарям "Охматдиту".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України.
Під час бойових дій у Маріуполі Ілля та Кіра втратили батьків і самі зазнали поранень різного ступеня важкості. Спочатку окупанти вивезли підлітків на непідконтрольну Україні територію. Але завдяки системній злагодженій роботі всіх відповідних органів влади дітей вдалося повернути й передати під опіку родичам.
Володимир Зеленський також зустрівся з лікарями НДСЛ "Охматдит", подякував за порятунок життів українців та вручив їм державні нагороди.
Державні нагороди отримали:
Жовнір Володимир Аполлінарійович — генеральний директор, лікар-анестезіолог. Орден за заслуги ІІІ ступеня;
Чернишук Сергій Сергійович — медичний директор, лікар-анестезіолог. Присвоєно почесне звання "Заслужений лікар України";
Іванова Тетяна Павлівна — медичний директор з медичних питань. Орден княгині Ольги ІІІ ступеню;
Плавський Павло Миколайович — завідувач відділення дитячої нейрохірургії. Присвоєно почесне звання "Заслужений лікар України";
Борисова Лариса Миколаївна — лікар педіатр-неонатолог. Присвоєно почесне звання "Заслужений лікар України";
Курамшина Майя Іванівна — шеф-кухар. Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.
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