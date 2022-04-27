Окупанти перетворюють Маріуполь на гетто: в місто пускають після фільтрації, на вулиці можна перебувати з дозволом
В’їхати до окупованого Маріуполя громадяни України можуть лише після проходження "фільтрації". Для того, щоб перебувати на вулиці, теж потрібна окрема довідка.
Про це пише у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, відучора окупанти заборонили в’їзд до міста з боку Новоазовська.
"Потрапити в Маріуполь без посвідчення про проходження фільтрації для громадян України неможливо. Для громадян росії та "днр" видають дозвіл на в’їзд без фільтрації на 3 дні. Само посвідчення про проходження фільтрації для всіх інших діє лише 7 днів", - написав він.
Також окупанти анонсували ще один "документ" - дозвіл на перебування на вулиці.
"Місто дедалі перетворюють на реально гетто", - зазначив Андрющенко.
Він додав, що окупанти ставляться до маріупольців як до рабів - незалежно від проукраїнських або проросійських поглядів мешканців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@Fyodorrrrr
·
https://twitter.com/Fyodorrrrr/status/1519061824766984195 13 ч
Скажу злую вещь: вот те, кто в 14-м году вопил про «Крымнаш» - вот они хуже всех.
Они накликали эту беду. Не важно уже, что они про эту войну думают - им за ******** 14-го года вечно на коленях стоять.
До Попасної не доїхав. Посрать можна і вдома. Кажуть, міста там більше нема. Але військові поки тримаються. Над Святогірськом літають винищувачі. Не наші. Вночі за Бахмутом розриваються Урагани, хоча у місті ще купа народу. Дороги, які колись були безпечними - зникли.
Сєвєр і Лісік - боль. Готель «Мир» розвалило. Будинки у центрі пойобані снарядами: де винесло вікна, де стіни. В нову частину міста не катали - дуже стрьомно. Там все приблизно так, як у Бородянці - висотки вигоріли к свиням.
Авдіївка розвалена. Майже у всіх висотках вибиті вікна. Магазин у центрі піймав снаряд і тепер в даху тут величезна діра. Не всі цивільні виїхали - якщо заглянути у підвали, можна знайти сотні, якщо не тисячі людей, які живуть під землею без світла й води.
Покровськ порожній і схожий на місто-привид. Тут працює лише кілька магазинів і пара кав'ярень. Крім поліції і військових на вулицях майже нікого немає. Дороги порожні. Хоча здавалося б: це місто дуже далеко від лінії фронту.
@j_tuk_tuk_tuk
·
https://twitter.com/j_tuk_tuk_tuk/status/1518954160321933315 20 ч
Анонсованого потужного наступу на сході не буде, ЗСУ повністю знuщuлu 288 бригаду армії РФ - Батареї "урaгaнів" більше не існує-
Роман Цимбалюк