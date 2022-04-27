Окупанти перетворюють Маріуполь на гетто: в місто пускають після фільтрації, на вулиці можна перебувати з дозволом

В’їхати до окупованого Маріуполя громадяни України можуть лише після проходження "фільтрації". Для того, щоб перебувати на вулиці, теж потрібна окрема довідка.

Про це пише у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, відучора окупанти заборонили в’їзд до міста з боку Новоазовська.

"Потрапити в Маріуполь без посвідчення про проходження фільтрації для громадян України неможливо. Для громадян росії та "днр" видають дозвіл на в’їзд без фільтрації на 3 дні. Само посвідчення про проходження фільтрації для всіх інших діє лише 7 днів", - написав він.

Також окупанти анонсували ще один "документ" - дозвіл на перебування на вулиці.

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"Місто дедалі перетворюють на реально гетто", - зазначив Андрющенко.

Він додав, що окупанти ставляться до маріупольців як до рабів - незалежно від проукраїнських або проросійських поглядів мешканців.