Путін призначив куратором "ДНР" та "ЛНР" заступника глави своєї адміністрації Кирієнка замість Козака, - росЗМІ
Кремлівським куратором окупованих територій Донецької та Луганської областей, визнаних Росією, став перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.
Про це стало відомо російському виданню РБК з п'яти джерел, передає Цензор.НЕТ.
Тепер за роботу в Кремлі з терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР" відповідає не підвідомче Дмитру Козаку управління з прикордонної співпраці, а управління з внутрішньої політики (УВП) Росії.
Видання зазначає, що у сферу роботи УВП, серед іншого, входить взаємодія з російськими регіонами, всі вони мають своїх кураторів. В управлінні буде діяти департамент, який відповідатиме за взаємодію з "ЛНР" і "ДНР".
Один із співрозмовників РБК каже, що зміна куратора свідчить як мінімум про особливий порядок взаємодії з окупованими територіями України та "створення єдиного внутрішньополітичного простору", як максимум - "про розгляд сценарію можливого входження республік до складу Росії".
Ще один співрозмовник пояснює, що розклад щодо кураторства змінився, оскільки Козак відповідав за переговори щодо реалізації мінських угод, "які закінчилися відомо чим".
Минулого тижня Кирієнко відвідав Донецьк, де зустрівся з головами "ДНР" і "ЛНР". Поїздка кремлівських чиновників на Донбас була "презентаційною, ознайомчою", розповідають три співрозмовники РБК.
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@NeTojPrytula
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https://twitter.com/NeTojPrytula/status/1519224071275397120 3 ч
Демсокира і Serg Marco (якому я в свій час віддав той нік) Намагаються притягнути авторитет Залужного і ЗСУ, щоб прикрити задачу СБУ і влади. Не даремно мені казали, що ОПі ціла група вигадує, як прикрити здачу Півдня. Розмінування було обіцяне ЗЕ ще тоді в Паріжі і це відомо.
Кіндер --яйце трансформувалось в ката.
Що ж,логічний шлях еволюції єльцинського дерьмократора в хаzzaпа кривавого.
Ми переможемо і матимемо задоволення дрючити їх все їхнє тухле життя.
На рф вже ниють, що вони "заблукали", їх залякали і т.п.
А с Киндер сюрпризом это забавно конечно, дважды дефолтнутый.
друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь» (с)