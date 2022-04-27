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Новини Окуповані території Війна
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Путін призначив куратором "ДНР" та "ЛНР" заступника глави своєї адміністрації Кирієнка замість Козака, - росЗМІ

россия,кремль

Кремлівським куратором окупованих територій Донецької та Луганської областей, визнаних Росією, став перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Про це стало відомо російському виданню РБК з п'яти джерел, передає Цензор.НЕТ.

Тепер за роботу в Кремлі з терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР" відповідає не підвідомче Дмитру Козаку управління з прикордонної співпраці, а управління з внутрішньої політики (УВП) Росії.

Видання зазначає, що у сферу роботи УВП, серед іншого, входить взаємодія з російськими регіонами, всі вони мають своїх кураторів. В управлінні буде діяти департамент, який відповідатиме за взаємодію з "ЛНР" і "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Міністр внутрішніх справ ЛНР" заарештований ФСБ. Через невдачі на фронті Москва розпочала "чистки" керівників "ЛНР", - ГУР МО

Один із співрозмовників РБК каже, що зміна куратора свідчить як мінімум про особливий порядок взаємодії з окупованими територіями України та "створення єдиного внутрішньополітичного простору", як максимум - "про розгляд сценарію можливого входження республік до складу Росії".

Ще один співрозмовник пояснює, що розклад щодо кураторства змінився, оскільки Козак відповідав за переговори щодо реалізації мінських угод, "які закінчилися відомо чим".

Минулого тижня Кирієнко відвідав Донецьк, де зустрівся з головами "ДНР" і "ЛНР". Поїздка кремлівських чиновників на Донбас була "презентаційною, ознайомчою", розповідають три співрозмовники РБК.

Також читайте: Арахамія пояснив, чому перемовники у Стамбулі не чіпали питання ОРДЛО: "У нас не вистачає політичного мандата, щоб його обговорювати"

Автор: 

росія (65442) Донбас (22356) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+38
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27.04.2022 14:07
+28
Ϛϱ⍴ж ग़ƤuŦyƛA

@NeTojPrytula

·
https://twitter.com/NeTojPrytula/status/1519224071275397120 3 ч

Демсокира і Serg Marco (якому я в свій час віддав той нік) Намагаються притягнути авторитет Залужного і ЗСУ, щоб прикрити задачу СБУ і влади. Не даремно мені казали, що ОПі ціла група вигадує, як прикрити здачу Півдня. Розмінування було обіцяне ЗЕ ще тоді в Паріжі і це відомо.

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27.04.2022 14:09
+17
Да это понятно. Как и бредни про 15-ти кратное превосходство противника
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27.04.2022 14:11
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27.04.2022 14:07 Відповісти
Ϛϱ⍴ж ग़ƤuŦyƛA

@NeTojPrytula

·
https://twitter.com/NeTojPrytula/status/1519224071275397120 3 ч

Демсокира і Serg Marco (якому я в свій час віддав той нік) Намагаються притягнути авторитет Залужного і ЗСУ, щоб прикрити задачу СБУ і влади. Не даремно мені казали, що ОПі ціла група вигадує, як прикрити здачу Півдня. Розмінування було обіцяне ЗЕ ще тоді в Паріжі і це відомо.

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27.04.2022 14:09 Відповісти
Да это понятно. Как и бредни про 15-ти кратное превосходство противника
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27.04.2022 14:11 Відповісти
То, взагалі, маячня шизоїдна.
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27.04.2022 14:40 Відповісти
Шизоидная маячня - это вы и такие как вы, которые постоянно зраду разгоняют.
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27.04.2022 17:31 Відповісти
Суки, никак не угомонитесь? Может, все-таки, займетесь после войны разборками? Уже и Демсокира вам не нравится? Вот вы сволота. Вот нет других слов. Хуже истеричных баб, тех, что на рашке выступают в защиту *****.
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27.04.2022 17:29 Відповісти
О, Киндер сюрприз. Эволюция от либераста до Бормана за 20 лет.
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27.04.2022 14:10 Відповісти
Для олдскульних знавців все зрозуміло.
Кіндер --яйце трансформувалось в ката.
Що ж,логічний шлях еволюції єльцинського дерьмократора в хаzzaпа кривавого.
Ми переможемо і матимемо задоволення дрючити їх все їхнє тухле життя.
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27.04.2022 14:23 Відповісти
угу ... через 5 років вже будуть брататися ... побачите ...
На рф вже ниють, що вони "заблукали", їх залякали і т.п.
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27.04.2022 15:17 Відповісти
о как раз ПРО МИРУ МИР.. который военная спецоперация... а по сути война.... геноцид..рашизм... ну у кого в Оппе на Банковой есть желание иметь переговоры с Парашкой??!!
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27.04.2022 14:11 Відповісти
У дерьмака с подручной агентурой.
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27.04.2022 14:14 Відповісти
Мабуть взяв авансом і тепер повертати шкода. Кернесу теж було шкода повертати тому і "присів" в інвалідне крісло.
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27.04.2022 14:34 Відповісти
Киря активный саентолог, ну тут традиция где дефолт скоро там и кириенко вылазит
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27.04.2022 14:12 Відповісти
Не пройшло і 25 лєт)
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27.04.2022 14:26 Відповісти
Падлюки обоє ж «українці». Як їх земля носить?…
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27.04.2022 14:14 Відповісти
Отак і носить...Давня ординська традиція - призначати на "таку" посаду зрадника чи манкурта. Він буде землю гризти, аби вислужитися перед ханом, і душити колишніх "своїх" з потроєною енергією.
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27.04.2022 15:33 Відповісти
еге ж, "українці", такі самі яе Зелебойский та БаблоМойський
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27.04.2022 16:38 Відповісти
А козака как не справившегося на бутылку?
А с Киндер сюрпризом это забавно конечно, дважды дефолтнутый.
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27.04.2022 14:19 Відповісти
********* в помощь и Блок НАТО раззвалицца за 5 мин.....
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27.04.2022 14:28 Відповісти
тройка в составе Бори Немцова, Ромы Абрамовича,Сережи Кириенка прибилась ко двору Ельцина из Нижнего Новгорода, комсомола, в начале 90-х. Кириенко в отличие от Козака по матери еврей РОома шас в переговорному процессе то и корифану там место найдется..
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27.04.2022 14:33 Відповісти
«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь» (с)
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27.04.2022 14:34 Відповісти
Це той що дефолт організував в 1998? Добрий знак.
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27.04.2022 15:20 Відповісти
В 90-е Кириенко называли "киндер- сюрприз", интересно до чего дорос.
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27.04.2022 16:28 Відповісти
 
 