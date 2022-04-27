Путін і Гутерріш не досягли конкретних домовленостей щодо залучення ООН та "Червоного Хреста" до евакуації людей з "Азовсталі", - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін та генсек ООН Антоніу Гутерріш не досягли конкретних домовленостей щодо залучення ООН та МКЧХ до евакуації мирних мешканців з "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Ця тема справді була паном Гутеррішем озвучена, і вона далі опрацьовуватиметься, якихось конкретних домовленостей у цій галузі немає", - заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про те, чи погодився Путін до залучення ООН та МКЧХ до евакуації мирних громадян із "Азовсталі".

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі з Володимиром Путіним запропонував створити спільну групу із представників всесвітньої організації, Росії та України для забезпечення функціонування гуманітарних коридорів.

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