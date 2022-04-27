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Путін і Гутерріш не досягли конкретних домовленостей щодо залучення ООН та "Червоного Хреста" до евакуації людей з "Азовсталі", - Пєсков

азовсталь,азов

Президент Росії Володимир Путін та генсек ООН Антоніу Гутерріш не досягли конкретних домовленостей щодо залучення ООН та МКЧХ до евакуації мирних мешканців з "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Ця тема справді була паном Гутеррішем озвучена, і вона далі опрацьовуватиметься, якихось конкретних домовленостей у цій галузі немає", - заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про те, чи погодився Путін до залучення ООН та МКЧХ до евакуації мирних громадян із "Азовсталі".

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі з Володимиром Путіним запропонував створити спільну групу із представників всесвітньої організації, Росії та України для забезпечення функціонування гуманітарних коридорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговорна група відпрацьовує будь-яку можливість евакуації маріупольців з "Азовсталі", - мер Бойченко

Автор: 

ООН (3361) Пєсков Дмитро (1648) евакуація (2323) Червоний Хрест (403) Азовсталь (443)


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Топ коментарі
+40
Смотрите дальше на ********, верте в его адекватность, вертел он весь мир на *** вместе с ООН
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27.04.2022 14:31
+29
Парад 9 мая может быть таким

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27.04.2022 14:33
+21
Бо з ху**йлом не домовляються і не домовляться.

Тільки ЛІКВІДАЦІЯ!!!
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27.04.2022 14:32
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Смотрите дальше на ********, верте в его адекватность, вертел он весь мир на *** вместе с ООН
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27.04.2022 14:31 Відповісти
вот интересно Гутерриш собирается по прежнему в Киев на сельфи с Вовой?????
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27.04.2022 14:40 Відповісти
Кацапам вірити не можна
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27.04.2022 14:32 Відповісти
Бо з ху**йлом не домовляються і не домовляться.

Тільки ЛІКВІДАЦІЯ!!!
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27.04.2022 14:32 Відповісти
Ой як несподівано! Ніколи ж такого не було...
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27.04.2022 14:33 Відповісти
Парад 9 мая может быть таким

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27.04.2022 14:33 Відповісти
та невже?
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27.04.2022 14:34 Відповісти
инфантильного антоху гнали из кремля подсрачниками. Сейчас припрется сюда склонять нашего зегевару к переговорам с ******.
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27.04.2022 14:34 Відповісти
зегевару и склонять не надо, он и так готов со всех сторон принимать.
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27.04.2022 14:36 Відповісти
Не смішіть мене, цей старий пердун ні на кого не може ніяк вплинути. Він просто піариться, показує що ООН ще досі потрібна організація (насправді її треба переформатувати)
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27.04.2022 14:37 Відповісти
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27.04.2022 14:35 Відповісти
геноцид ...
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27.04.2022 15:21 Відповісти
А Зєля досягне консенсусу стосовно долі ВСІЄЇ України з тим, хто готовий вбити сотні мирних жінок та дітей тільки на Азовсталі і не відступає ні на крок в своєму божевіллі?
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27.04.2022 14:39 Відповісти
Зазирне ***** вглаз і війна припиниться сама по собі.
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27.04.2022 14:41 Відповісти
В глазок...
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27.04.2022 19:09 Відповісти
Та он бы с большим удовольствием достиг консенсуса, недаром же до сих пор носится с идеей заглянуть в глаза путину.
Да боится, что после консенсуса его вынесут вместе с президентским креслом и хорошо, если живого.
Вот и приходится играть роль патриота, благо актёрские навыки какие- никакие имеются.
И есть даже наши граждане которые верят, что наш актёр готов живота своего не пожалеть за неньку.
А вот на армию этот патриот из своего кармана не дал ведь ни копейки.
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27.04.2022 16:36 Відповісти
Гуттеріш лошара.
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27.04.2022 14:39 Відповісти
Так я же писал, что он свабедный генерал.
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27.04.2022 16:31 Відповісти
Импотент гутиереш слетал вхолостую как и ожидалось. Пусть вернёт деньги за керосин.
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27.04.2022 14:39 Відповісти
Чому вхолосту. Видимість активної роботи створив...
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27.04.2022 14:42 Відповісти
ООН - ж-пі, а Гутеріш хотів хайпанути, бо дійсно від кормушки відсунуть. А не вийшло. Треба було раніше дивитись у що перетворилося ваше ООН.
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27.04.2022 14:40 Відповісти
Двоє ******** бестолку *********
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27.04.2022 14:40 Відповісти
Ну, хоч посиділи
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27.04.2022 14:47 Відповісти
Як можна їхати домовлятися з істотою, яка сидить від тебе, на великій відстані?
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27.04.2022 14:55 Відповісти
ЧТО ЭТО ЗА ФОРМУЛИРОВКА !!!??? ЛЮДИ С АЗОВСТАЛИ !!!
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27.04.2022 14:55 Відповісти
ПЕСКОВ ПОЛНЫЙ ИДИОТ !!! ТАКОМУ И ОТРАВИТЬСЯ НЕ ГРЕХ !)
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27.04.2022 14:57 Відповісти
О чём 2 человека могут договориться, если у них нет общих интересов? Одно хочет всех уничтожить, другой хочет всех спасти.
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27.04.2022 14:59 Відповісти
ООН перетворилась на гнилу організацію.
Треба Україні з неї виходити, якщо рашку неможливо викинути з РБ...
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27.04.2022 14:59 Відповісти
У випадку конфлікту між неядерними державами, якщо у ньому нема зацікавленості постійних членів РБ, ООН ще може щось зробити, отже, певна користь є. Але реформи вже перезріли.
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27.04.2022 17:45 Відповісти
Гутерріш и ООН имеют КПД меньше чем у паровоза!
С этим пора что то делать ...
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27.04.2022 15:04 Відповісти
неможливо переконати людожера не жерти людей
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27.04.2022 15:05 Відповісти
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27.04.2022 15:13 Відповісти
Це ж якими с...ми треба бути, щоб не домовитись з ООН і Червоним хрестом ???
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27.04.2022 15:19 Відповісти
З красньім крєстом, Ви хотіли сказати?
Завжди можна домовитись за дуже великі гроші. Це прогнила контора.
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27.04.2022 15:25 Відповісти
Достаньо бути ****** й уся решта *****-муйня !
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27.04.2022 16:57 Відповісти
А ГУТТЕРЕШ в Киев так и не приехал ? Генсек ООН - труслив ????
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27.04.2022 15:22 Відповісти
А с чем он придет в Киев после того что на него в открытую в рашке обосрали, что аж на весь мирт смердит.
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27.04.2022 15:35 Відповісти
Он собирался - а за базар надо отвечать
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27.04.2022 16:09 Відповісти
з ********* путіним не може бути домовленостей, ******** путін повинен бути знищений.
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27.04.2022 15:29 Відповісти
Так зачем этот ООН нужен? Чтобы взносы со всех собирать и тусоваться красиво? А?
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27.04.2022 15:32 Відповісти
Рашу надо было выбросить из ООН 25 февраля 2022 года. И из всех международных организаций. Уровень русляндии - Северная Корея или Эритрея с ядерной бомбой.
ООН доживает последние деньки.
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27.04.2022 16:16 Відповісти
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27.04.2022 16:16 Відповісти
Типовий кацапський виродок
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27.04.2022 16:21 Відповісти
Той що зправа -- просто тупо красень !
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27.04.2022 16:58 Відповісти
Оон - международная организация позорищ.
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27.04.2022 16:20 Відповісти
Черговий раз прогнулись перед кривавим вбивцею і плєшен - фюрером ,
якого потрібно просто знищити , а не вести переговори 😠
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27.04.2022 16:20 Відповісти
Потому что договариваться с ботоксом можно только держа его за яйцо, а на второе оторванное чтобы смотрел и боялся.
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27.04.2022 16:32 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3288 Петро Порошенко: "Місце Генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві .

В ефірі французького телеканалу LCI закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів."
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27.04.2022 17:06 Відповісти
это плешивое совсем завралось...
"мы действовали строго по уставу ООН!!!!"...
ну плешивое совсем кукухой поехало

наверное даже для уровня продажной и коррумпированной ООН
он офигел, что ему приписывают такое....

хотя он даже на формулировку притезаний территорий его согласился
(как "свое виденье")

и все равно ничего не добился
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27.04.2022 18:15 Відповісти
Гутерріш все, що міг, зробив. Він не начальник світу, а лише міжнародний чиновник, хоча й високого рангу, його справа - організовувати роботу ООН. Звісно,враховуючи те, що його обрали більшістю країн-членів ООН, це надає йому певного авторитету, і те, що ***** не дослухався до його клопотання про надання гуманітарного коридору, буде черговим великим мінусом ***** і, певно, вплине на голосування при розгляді обмеження права вето для постійних членів РБ.
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27.04.2022 18:29 Відповісти
Які домовленості з схибленим повністю сином сатани ****** вони ще сподіваются досягти ???!!!
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28.04.2022 11:10 Відповісти
 
 