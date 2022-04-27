Путін і Гутерріш не досягли конкретних домовленостей щодо залучення ООН та "Червоного Хреста" до евакуації людей з "Азовсталі", - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін та генсек ООН Антоніу Гутерріш не досягли конкретних домовленостей щодо залучення ООН та МКЧХ до евакуації мирних мешканців з "Азовсталі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Ця тема справді була паном Гутеррішем озвучена, і вона далі опрацьовуватиметься, якихось конкретних домовленостей у цій галузі немає", - заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про те, чи погодився Путін до залучення ООН та МКЧХ до евакуації мирних громадян із "Азовсталі".
Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі з Володимиром Путіним запропонував створити спільну групу із представників всесвітньої організації, Росії та України для забезпечення функціонування гуманітарних коридорів.
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Тільки ЛІКВІДАЦІЯ!!!
Да боится, что после консенсуса его вынесут вместе с президентским креслом и хорошо, если живого.
Вот и приходится играть роль патриота, благо актёрские навыки какие- никакие имеются.
И есть даже наши граждане которые верят, что наш актёр готов живота своего не пожалеть за неньку.
А вот на армию этот патриот из своего кармана не дал ведь ни копейки.
Треба Україні з неї виходити, якщо рашку неможливо викинути з РБ...
С этим пора что то делать ...
Завжди можна домовитись за дуже великі гроші. Це прогнила контора.
ООН доживает последние деньки.
якого потрібно просто знищити , а не вести переговори 😠
В ефірі французького телеканалу LCI закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів."
"мы действовали строго по уставу ООН!!!!"...
ну плешивое совсем кукухой поехало
наверное даже для уровня продажной и коррумпированной ООН
он офигел, что ему приписывают такое....
хотя он даже на формулировку притезаний территорий его согласился
(как "свое виденье")
и все равно ничего не добился