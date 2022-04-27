Енергетики за минулу добу повернули світло 50 тисячам родин на Київщині та Донеччині, - ДТЕК

За минулу добу аварійно-ремонтні бригади повернули світло майже 50 тисячам родин у 26 населених пунктах Київської та Донецької областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

На Київщині повернули світло для 5 085 домівок. Відновлено електропостачання 12 сіл у Вишгородському та Бучанському районах.

Наразі без світла залишаються 38 тисяч домогосподарств у понад 90 населених пунктах.

"27 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення електропостачання у ще 28 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. Також продовжуються роботи з повернення світла за заявками споживачів, що повертаються у свої будинки на звільнених територіях", - повідомили в ДТЕК.

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Попри складну ситуацію у Донецькій області, енергетики повернули світло понад 44 тисячам родин у 14 населених пунктах у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

"Наразі без світла поки що залишаються мешканці 234 населених пунктів у Донецькій області. Активні бойові дії в регіоні тривають. Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський", - повідомили в компанії.

Фахівці компанії беруться до відновлення електропостачання виключно після дозволу Збройних сил України.

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