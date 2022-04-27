Держави-члени ОДКБ не підтримують РФ і не виявляють бажання брати участь у війні проти України, - розвідка

Країни, які входять до Організації договору колективної безпеки, тобто Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан, не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр головного управління розвідки Міноборони.

"Попри наполягання рФ, учасники ОДКБ не хочуть ухвалювати рішення щодо проведення миротворчих операцій поза межами своїх країн. В тому числі на території так званих "ДНР" та "ЛНР".

Натомість, члени ОДКБ можуть розглянути можливість обмеженого розгортання національних контингентів на території рФ або Білорусі. Але тільки після офіційної заяви щодо нападу України на їхню територію", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін хоче втягнути ОДКБ у війну проти України, - Данілов

Уточнюється, що 15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиликов заявив, що держава не отримувала запит щодо направлення на територію України національних військ. Він підтвердив, що в ході останнього засідання військового комітету ОДКБ, питання участі збройному конфлікті на території України не розглядалось.

В розвідці зауважують, що наразі всі країни-учасники ОДКБ, окрім РФ та Білорусі, дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Також жодна з них не визнала окупацію Криму та "незалежність" ОРДЛО.