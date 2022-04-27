Держави-члени ОДКБ не підтримують РФ і не виявляють бажання брати участь у війні проти України, - розвідка
Країни, які входять до Організації договору колективної безпеки, тобто Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан, не виявляють бажання брати участь у війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр головного управління розвідки Міноборони.
"Попри наполягання рФ, учасники ОДКБ не хочуть ухвалювати рішення щодо проведення миротворчих операцій поза межами своїх країн. В тому числі на території так званих "ДНР" та "ЛНР".
Натомість, члени ОДКБ можуть розглянути можливість обмеженого розгортання національних контингентів на території рФ або Білорусі. Але тільки після офіційної заяви щодо нападу України на їхню територію", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що 15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиликов заявив, що держава не отримувала запит щодо направлення на територію України національних військ. Він підтвердив, що в ході останнього засідання військового комітету ОДКБ, питання участі збройному конфлікті на території України не розглядалось.
В розвідці зауважують, що наразі всі країни-учасники ОДКБ, окрім РФ та Білорусі, дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Також жодна з них не визнала окупацію Криму та "незалежність" ОРДЛО.
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Dalona
15 годин тому
Пффф.. создание резервов) Из чего? Даже если объявит мобилизацию, за него никто не пойдет. Это вам не фейковые выборы или референдумы. 146% если и нарисуете на бумаге, по факту никого не призовете. А если призовете - получите ровно обратный эффект. Для этого нужна в первую очередь мотивация. Откуда вы её возьмете? На нас никто не нападал первым. Мне под полтинник, все планы тупо сломаны, даже съездить куда то в отпуск - невозможно, цены растут как на дрожжах, чего ждать - неизвестно, с моим паспортом даже в ближнем зарубежье я теперь = изгой.
И до сих пор ни одна мямля внятно не смогла объяснить простую вещь - какого xpeна вообще происходит, ради чего и с какой целью. Русских защитить в ДНР и ЛНР? Так можно было вывезти все 4 млн. мирных жителей в РФ, обеспечить работой и жильем, дать будущее. Страна огромная, места хватает. Это дешевле, рациональнее, умнее и реальнее. Так нет мля, это же не интересно. Вам интересно, когда разрушены чужие города, миллионы беженцев переместились на запад, десятки тысяч жертв, чего не было за все предыдущие 8 лет. Даже если каким то чудом выйдете на административные границы областей - что дальше то? Ну была бы у вас расширенная дыра аля Сомали под управлением бандбков типа чепушилиных и моторол, сосущих бабки из бюджета РФ. Для чего это нужно?
Я лично пальцем не пошевелю в защиту этого режима. Это железные 146%.
Всі ці армії ОДКБ - це погана репліка на російську армію....китайська підробка...
Білорусь і Вірменія по-факту вже воюють. Те, що не оголошують офіційно - то їхні пролеми. А іпашити луку та качаряна потрбіно обов'язково. Краще їх в Гаазі; а, якщо замочити їх в нужниках - особливих заперечень не буде.