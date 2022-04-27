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Новини Війна
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Держави-члени ОДКБ не підтримують РФ і не виявляють бажання брати участь у війні проти України, - розвідка

одкб

Країни, які входять до Організації договору колективної безпеки, тобто Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан, не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр головного управління розвідки Міноборони.

"Попри наполягання рФ, учасники ОДКБ не хочуть ухвалювати рішення щодо проведення миротворчих операцій поза межами своїх країн. В тому числі на території так званих "ДНР" та "ЛНР".

Натомість, члени ОДКБ можуть розглянути можливість обмеженого розгортання національних контингентів на території рФ або Білорусі. Але тільки після офіційної заяви щодо нападу України на їхню територію", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін хоче втягнути ОДКБ у війну проти України, - Данілов

Уточнюється, що 15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиликов заявив, що держава не отримувала запит щодо направлення на територію України національних військ. Він підтвердив, що в ході останнього засідання військового комітету ОДКБ, питання участі збройному конфлікті на території України не розглядалось.

В розвідці зауважують, що наразі всі країни-учасники ОДКБ, окрім РФ та Білорусі, дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Також жодна з них не визнала окупацію Криму та "незалежність" ОРДЛО.

Автор: 

ОДКБ (102) розвідка (3868) росія (65442)


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Топ коментарі
+54
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27.04.2022 15:05
+36
Коммент жителя параш сегодня на ютубе.
Dalona
15 годин тому
Пффф.. создание резервов) Из чего? Даже если объявит мобилизацию, за него никто не пойдет. Это вам не фейковые выборы или референдумы. 146% если и нарисуете на бумаге, по факту никого не призовете. А если призовете - получите ровно обратный эффект. Для этого нужна в первую очередь мотивация. Откуда вы её возьмете? На нас никто не нападал первым. Мне под полтинник, все планы тупо сломаны, даже съездить куда то в отпуск - невозможно, цены растут как на дрожжах, чего ждать - неизвестно, с моим паспортом даже в ближнем зарубежье я теперь = изгой.
И до сих пор ни одна мямля внятно не смогла объяснить простую вещь - какого xpeна вообще происходит, ради чего и с какой целью. Русских защитить в ДНР и ЛНР? Так можно было вывезти все 4 млн. мирных жителей в РФ, обеспечить работой и жильем, дать будущее. Страна огромная, места хватает. Это дешевле, рациональнее, умнее и реальнее. Так нет мля, это же не интересно. Вам интересно, когда разрушены чужие города, миллионы беженцев переместились на запад, десятки тысяч жертв, чего не было за все предыдущие 8 лет. Даже если каким то чудом выйдете на административные границы областей - что дальше то? Ну была бы у вас расширенная дыра аля Сомали под управлением бандбков типа чепушилиных и моторол, сосущих бабки из бюджета РФ. Для чего это нужно?
Я лично пальцем не пошевелю в защиту этого режима. Это железные 146%.
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27.04.2022 15:07
+13
помойка под названием ОДКБ, вместе с Таежным союзом, скоро развалится на куски..... там уже все давно поняли в какое ********* они вляпались и находятся на низком старте - ждут когда недофюрер склеит ласты..... вчера кремляди хором выли на Казахстан, за то, что он отказался проводить парад на 9-е мая.... ))
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27.04.2022 15:10
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Потому что они понимают что такое война
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27.04.2022 15:05 Відповісти
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27.04.2022 15:05 Відповісти
А шо там по тираспольськійНР, з ким вони там воюють?
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27.04.2022 15:12 Відповісти
Помидор'є щогодини трухани міняють
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27.04.2022 15:19 Відповісти
тому що вони вже тижнів п'ять як прорахували вектор руху росіського військового корабля.
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27.04.2022 15:07 Відповісти
і тому що, казахи, киргизи, таджики, навіть вірмені, розуміють, що це війна проти дружнього їм народу...
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27.04.2022 15:26 Відповісти
Коммент жителя параш сегодня на ютубе.
Dalona
15 годин тому
Пффф.. создание резервов) Из чего? Даже если объявит мобилизацию, за него никто не пойдет. Это вам не фейковые выборы или референдумы. 146% если и нарисуете на бумаге, по факту никого не призовете. А если призовете - получите ровно обратный эффект. Для этого нужна в первую очередь мотивация. Откуда вы её возьмете? На нас никто не нападал первым. Мне под полтинник, все планы тупо сломаны, даже съездить куда то в отпуск - невозможно, цены растут как на дрожжах, чего ждать - неизвестно, с моим паспортом даже в ближнем зарубежье я теперь = изгой.
И до сих пор ни одна мямля внятно не смогла объяснить простую вещь - какого xpeна вообще происходит, ради чего и с какой целью. Русских защитить в ДНР и ЛНР? Так можно было вывезти все 4 млн. мирных жителей в РФ, обеспечить работой и жильем, дать будущее. Страна огромная, места хватает. Это дешевле, рациональнее, умнее и реальнее. Так нет мля, это же не интересно. Вам интересно, когда разрушены чужие города, миллионы беженцев переместились на запад, десятки тысяч жертв, чего не было за все предыдущие 8 лет. Даже если каким то чудом выйдете на административные границы областей - что дальше то? Ну была бы у вас расширенная дыра аля Сомали под управлением бандбков типа чепушилиных и моторол, сосущих бабки из бюджета РФ. Для чего это нужно?
Я лично пальцем не пошевелю в защиту этого режима. Это железные 146%.
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27.04.2022 15:07 Відповісти
Mog bi daze pozhatj ruku avtoru etogo posta, esli tot seichas bil poblizjostji. On vse praviljno ponjal. Kstatji potomu Ukrainje nje nado ljeztj v Rossiju. Osvobodjite Donbas i Krim v granicah 1991 goda? postavtje zbroju na granicah - i vse. Dalshe pustj onji sami razvaljivaetsja.
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27.04.2022 15:47 Відповісти
Читав це на ютубі. Адекватний мужик, таке не часто з тієї сторони почуєш.
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27.04.2022 17:38 Відповісти
А что же "2-я недоармия" мира обделалась и просит помощи? Позорники
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27.04.2022 15:07 Відповісти
Ну от цікаво, може хтось пояснить. Чи мають право держави члени ОДКБ виключити ********* зі свого складу?
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27.04.2022 15:08 Відповісти
помойка под названием ОДКБ, вместе с Таежным союзом, скоро развалится на куски..... там уже все давно поняли в какое ********* они вляпались и находятся на низком старте - ждут когда недофюрер склеит ласты..... вчера кремляди хором выли на Казахстан, за то, что он отказался проводить парад на 9-е мая.... ))
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27.04.2022 15:10 Відповісти
"На учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом!" (с)
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27.04.2022 15:11 Відповісти
уже .. шиш без соли .. (с)
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27.04.2022 15:15 Відповісти
союзники рф .. этот руССкий мир уже посылают нах все кому не лень

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27.04.2022 15:12 Відповісти
Бялдорусь???? Ця блчдвота , Лукашенко???? ЦЙе лайно , із його випердишема, треба показово згвалтувати і розстріляти. Мерзота
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27.04.2022 15:12 Відповісти
По Лукашенку згоден, але не ображайте всю Білорусь, там багато адекватних людей, які навіть допомагали нам партизанщиною. А дехто навіть у бою, добровольцями.
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27.04.2022 15:29 Відповісти
А что так? Пахнет жареным?
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27.04.2022 15:15 Відповісти
Вірменія?, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан ... адин нароТ .. с китаем... на веки ..
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27.04.2022 15:19 Відповісти
Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и даже Узбекистан помогают россии обойти санкции нормального мира. Армяне шьют , как всегда, Армани.
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27.04.2022 15:20 Відповісти
Украине придется всю грязную работу делать.
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27.04.2022 15:22 Відповісти
Бо бояться від України піз..ди відхопити ці країни.
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27.04.2022 15:23 Відповісти
Де ж стільки пакетів взяти?
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27.04.2022 15:24 Відповісти
Наваляли піндюлєй 2 АРМІЇ СВІТУ... То куди там цим Туркменістан і Таджикістанам...з їхніми ОСТАННІМИ АРМІЯМИ СВІТУ?

Всі ці армії ОДКБ - це погана репліка на російську армію....китайська підробка...
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27.04.2022 15:29 Відповісти
За Украину против расеи, с удовольствием. Поквитаться за многовековое истребление и унижение.
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27.04.2022 15:41 Відповісти
А чего так? В Казахстан всей ватагой ломанулись. Что заставило обмочить штанишки такой грозный военный блок, как одкб? 2 месяца назад Ламанш собирались брать. Куда делась вся та прыть?
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27.04.2022 16:14 Відповісти
Яке там "відмовились"?
Білорусь і Вірменія по-факту вже воюють. Те, що не оголошують офіційно - то їхні пролеми. А іпашити луку та качаряна потрбіно обов'язково. Краще їх в Гаазі; а, якщо замочити їх в нужниках - особливих заперечень не буде.
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27.04.2022 16:47 Відповісти
 
 