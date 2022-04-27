Європейська комісія пропонує призупинити на рік дію всіх імпортних мит на український експорт, - Шмигаль

Сьогодні Європейська комісія офіційно запропонувала призупинити на рік дію всіх імпортних мит на весь український експорт до Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, новину у своєму Facebook повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це безпрецедентний жест підтримки нашої країни. ЄС ніколи раніше не вживав таких масштабних заходів із лібералізації торгівлі щодо жодної країни. Для нашого бізнесу це відкриває додаткові можливості, а наша продукція стає більш конкурентоздатною на європейському ринку. Про скасування мит ми вели перемовини з нашими європейськими колегами й ми вдячні, що вони почули нас та підтримали Україну", - підкреслює Денис Шмигаль.

Відомо, що наразі уряд має домовленості й веде переговори з Польщею, Румунією, Литвою, Німеччиною та іншими країнами, аби пустити український експорт через порти цих країн.

"Ми зруйнували плани ворога на повну блокаду нашої економіки. Працюємо далі, аби, крім країн ЄС та Великої Британії, рішення про скасування мит на українську продукцію ухвалили й інші наші союзники", - підсумумвав Прем'єр-міністр Україн.

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