УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11583 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
23 803 55

Ворог нарощує темпи наступу на Донецькому й Слобожанському напрямках, - Міноборони

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

Російські війська продовжують наступальну операцію з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму. Вони здійснили вже 138 вильотів літаків.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на всіх напрямках агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках, де окупант готує додаткові підрозділи для участі у бойових діях. Не припиняються ракетні та авіаційні удари по військових на всій території України", - сказав Мотузяник.

Він зазначив, що, зокрема, оперативно-тактична авіація Повітряно-космічних сил Збройних сил Росії виконала 138 літакових вильотів, із них принаймні 38 - для ураження об'єктів у Харківській і Донецькій областях.

Читайте: На окупованих територіях масово викрадають чоловіків призовного віку – поповнюють обмінний фонд та готуються до 9 травня, - розвідка

Речник звернув увагу на те, що є загроза продовження ракетно-авіаційних ударів по об'єктах України з території Білорусі. За його словами, з метою посилення адміністративного поліцейського режиму в прикордонну зону в Білорусі, Брянську область додатково введено підрозділи зі складу Росгвардії.

"Продовжується посилення охорони кордону спеціальними технічними засобами спостереження та вдосконалюється інженерне обладнання позицій у районах пунктів пропуску. Надалі не виключається проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону з Україною, щоб скувати наші війська", - розповів Мотузяник.

Також читайте: 18-річний окупант загинув, отримавши опіки 90% тіла. Тепер рідні шкодують, що він підписав контракт. ФОТО

Автор: 

Міноборони (7420) Мотузяник Олександр (349)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Я дам вам РПГ і в'язку гранат і можете їхати нищити.
показати весь коментар
27.04.2022 16:39
+10
Не плач.
показати весь коментар
27.04.2022 16:49
+9
треба завдавати ударів по місцях, звідки вилітають їх ракети, авіація. в т.ч. й на території Білорусі. Лукашенка навряд буде щось багато говорити. Не в його інтересах.
показати весь коментар
27.04.2022 16:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Темпи уже побачили, за сутки 2 пункти. Але ЗСУ зрівняють рахунки. Боріться і перемагайте
показати весь коментар
27.04.2022 16:30 Відповісти
спешат надо успеть до 9 мая к Богу попасть.... а то на парад привидений не возьмут
показати весь коментар
27.04.2022 17:28 Відповісти
треба завдавати ударів по місцях, звідки вилітають їх ракети, авіація. в т.ч. й на території Білорусі. Лукашенка навряд буде щось багато говорити. Не в його інтересах.
показати весь коментар
27.04.2022 16:31 Відповісти
Я вже про це два місяці пишу!!
показати весь коментар
27.04.2022 16:34 Відповісти
Я дам вам РПГ і в'язку гранат і можете їхати нищити.
показати весь коментар
27.04.2022 16:39 Відповісти
цікаво, чого в вас так "підгорає", коли на виконання подібної роботи в нас є і люди з відповідною кваліфікацією й засоби ураження? Вам шкода російських розрахунків біля тих ракет? Чи краще хай ракета прилетить в українське місто і вб`є купу людей, зруйнує критичну інфраструктуру?
показати весь коментар
27.04.2022 16:47 Відповісти
Засобів не має, чим пропонуєш ****** по аеродрому та одночасно авіаремонтному заводу у баранавичах, можу надати gps координати...
показати весь коментар
27.04.2022 16:58 Відповісти
Хлопці, хоча б 5 шт. БЛА QR 9 рішають всі проблеми з цими всима пусковими установками!
показати весь коментар
27.04.2022 18:22 Відповісти
Я щось не розумию,що видбуваецца?Таке враження,що мы перехвалили Залужного.И де Марченко?И що цэ за зустрич зели в Турции з путиным?
показати весь коментар
27.04.2022 16:31 Відповісти
А мені Іскандери в Білогородській області Дуже не подобаються!!Чого ми чекаємо??
показати весь коментар
27.04.2022 16:35 Відповісти
А що відбувається?Все по плану.Мобільна оборона.Максимальне виматування противника і потім різкий контрнаступ як під Київом.
показати весь коментар
27.04.2022 16:35 Відповісти
Взяли декілька сіл, а ви панікуєте відразу. Коли під Києвом стояли і майже оточили Миколаїв, то справи були гірші.
показати весь коментар
27.04.2022 16:38 Відповісти
Что именно Залужный делает неправильно? Как по-твоему надо это делать?
показати весь коментар
27.04.2022 16:40 Відповісти
як треба робити ми цивільні не знаємо, тільки ось я знаю напевно, що кумирів створювати не потрібно, а у воєнний час ще й небезпечно. І так.., Залужний керував ген.штабом коли бездарно профукали Південь
показати весь коментар
27.04.2022 16:54 Відповісти
кумирів створювати не потрібно...
А от якщо Ви так добре розбираєтесь, то чому ви ще коло компа, а не на 0???
показати весь коментар
27.04.2022 17:04 Відповісти
Если ты оцениваешь чьи-то действия, как неправильные (а именно в этом случае говорят "перехвалили"), значит, знаешь, как правильно. Почему, когда оцениваешь, ты забываешь, что являешься "цивільним"?
показати весь коментар
27.04.2022 17:08 Відповісти
Кумирів створювати не потрібно. Це стосується Зе, який позакривав проукраїнські канали, по яких 3 роки йому талдичили, що не можна скорочувати армію та військові програми.
показати весь коментар
27.04.2022 17:58 Відповісти
Как делал Марченко под Херсоном пока его не убрали
показати весь коментар
27.04.2022 17:30 Відповісти
За Залужного я писал ещё две недели назад , что он полностью на поводу у ОПы пошел, неужели не видно
показати весь коментар
27.04.2022 17:29 Відповісти
то есть зеленский и оппа сознательно сдают позиции и не дают военным применять все силы?
показати весь коментар
27.04.2022 22:48 Відповісти
естественно, им нужно торопиться, пока помощь запада к нам в полной мере не подошла...., но это палка о двух концах...., как гласит известная русская поговорка: поспешишь - людей насмешишь...., и я уверен, что так оно в оконцовке и будет.....
показати весь коментар
27.04.2022 16:35 Відповісти
К 9 мая они торопятся, победобесие
показати весь коментар
27.04.2022 16:39 Відповісти
Z-алупу ему на воротник, а ни 9-е мая.....
показати весь коментар
27.04.2022 17:11 Відповісти
Так тож про людей , а не про орків !
показати весь коментар
27.04.2022 17:20 Відповісти
пуйло хоче як козир на переговорах котел на Донбассі ..
показати весь коментар
27.04.2022 16:41 Відповісти
.
показати весь коментар
27.04.2022 16:41 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 19:15 Відповісти
Це буде дуже довга війна. На виснаження. Будуть зруйновані міста та села. Буде зруйнована інфраструктура. Багато загине військових.
показати весь коментар
27.04.2022 16:42 Відповісти
Не плач.
показати весь коментар
27.04.2022 16:49 Відповісти
Главное - вырвать жало рашистской гадине.
показати весь коментар
27.04.2022 16:50 Відповісти
вона вже йде 9 рік, ви не помітили?
показати весь коментар
27.04.2022 16:51 Відповісти
Ще один "спец"

кумирів створювати не потрібно...
А от якщо Ви так добре розбираєтесь, то чому ви ще коло компа, а не на 0???
показати весь коментар
27.04.2022 17:06 Відповісти
Крим здали як результат позаблокового статусу України. До речі, ще не будучи президентом, Порошенко спробував поїхати до Криму, щоб поговорити з людьми. Його туди не допустили, і він змушений був повернутися. Пам'ятаєте?
показати весь коментар
27.04.2022 18:02 Відповісти
войну надо переносить на территорию россии, открывать фронт в Белгороде!
показати весь коментар
27.04.2022 16:54 Відповісти
Это очень правильное решение. Лучше всего подействует на врага. Сегодня в 21:00 Конгресс США голосует лендлиз. Обещают дать из вооружений всё, что попросим из того, что есть. Крылатые ракеты наземного базирования - самое то. Я двумя руками за то, что бы поражать военные и инфраструктурные объекты на территории врага! Беларусь и РФ должны гореть!
показати весь коментар
27.04.2022 17:05 Відповісти
спокойно, дуг - процесс идет! медленно, но идет....
самое главное, когда хорошо разгорится - вовремя оттуда *********.... ))
показати весь коментар
27.04.2022 17:27 Відповісти
главное что бы вас кацапов уничтожили и потом обоссцали - что бы вонючих тварей не выпускать из загона
показати весь коментар
27.04.2022 22:52 Відповісти
значить зі звільненням Придністров'я для Молдови як пропонує балабол Арестович поки що треба почекати
показати весь коментар
27.04.2022 16:49 Відповісти
Богу - Богове, а кесарю - кесареве.
І не згадуйте тут зайвий раз ""ристовича - бо він самим лише своїм ротом здатен запоганити будь-яку розумну ідею.
показати весь коментар
27.04.2022 16:57 Відповісти
Говна ознака - стрибок кількості двухсотих й трьохсотих серез орків !
показати весь коментар
27.04.2022 17:19 Відповісти
На жаль, у угрупування біля Лисичанську і Северодонецьку є тільки два варіанта - відійти, або бути оточеними.

Вчора Арестович сказав, що навіть якщо нас оточать в зоні ООС, то нічого страшного...Тому робіть висновки.
показати весь коментар
27.04.2022 17:42 Відповісти
Нашли стратега -люсю арестовича
показати весь коментар
27.04.2022 18:05 Відповісти
он не стратег он балабол зеленского - вешаеть лапшу на уши незнающим людям типа "все хорошо мы побеждаем" "потерь нет"
показати весь коментар
27.04.2022 22:55 Відповісти
Но це вже нісенітниця якась! Кому вони це пишуть? Як на це реагувати?
показати весь коментар
27.04.2022 18:10 Відповісти
Незабуваємо хлопці, ГОСПОДА БОГА, бо перемога від нього! "Коня готують на день битви, але перемога від Господа!"прич.Солом.!
показати весь коментар
27.04.2022 18:24 Відповісти
Перед началом войны количество войск было примерно равное. С таким соотношением сил не наступают. Но кацапы пошли в наступление.
Потеряли около 30% личного состава, причем самых боеспособных (десантура, спецназ),
а наши за прошедшие 8 лет были уже обстреляны и плюс провели уже две мобилизации, т.е. по л.с. войск у нас должно быть большое преимущество. По крайней мере в 2 раза.
Но почему кацапы наступают, имея в 2 раза меньше войск? Тем более, что техника у них уже не совсем новая (ремонт, расконсервация, запасы с хранения 1960-х годов и т.д.).
показати весь коментар
27.04.2022 18:30 Відповісти
Перевага в повітрі - здійснили вже 138 вильотів літаків Джерело:
Перевага в артилерії - Але неможливо тривалий час втримувати рубіж оборони через нестачу снарядів для власної артилерії. Джерело:
показати весь коментар
27.04.2022 18:52 Відповісти
Наступать не значит удержать.Плюс хана логистике и перемолка всего личного состава и техники.В киевской Сумской и Черниговской они тоже толпой наступали и много куда зашли итог всем известен.Вопрос скорее нервный и вопрос как раз в том что на Донбассе стоят наши лучшие войска плюс реальные крепости.То что они что то займёт это ничего не значит.они спешат под май месяц плюс давление на переговорах взависимости от результатов на фронте а по итоге на это всё на срать.Оружие уже идёт пришло и ближайшие 2-3 недели поступит такое что мы всё вернём и всех их уничтожим.Они это понимают.Под Харьковом не двигаемься под Херсоном не двагаемься и т.д.Идёт мясорубка рос войск.Потом контр удар по всем направлениям.
показати весь коментар
27.04.2022 18:59 Відповісти
а откуда ты знаешь что будут скоро переговоры ? типа кто ток остановится? и все мир?
показати весь коментар
27.04.2022 22:58 Відповісти
Яркий пример кстати Харькова под ним стоит около 7 тыс орков.против 1,5 миллионого города.Естественно там столько народу сейчас нет и даже не в народе речь а об военных.Там сейчас реально перевес огромный с нашей стороны.Одним стрелковым можно задавить.Но как я и говорил движения нет.Откинули от города на 15-20 км и стали.На то есть причины.Дело не в живой силе и перевесе а скорее накопительных данных и оружие что идёт.
показати весь коментар
27.04.2022 19:03 Відповісти
Нам на відміну від їх дороге життя кожного воїна щоб тільки зі стрілковою зброєю давити.
показати весь коментар
27.04.2022 23:39 Відповісти
 
 