Ворог нарощує темпи наступу на Донецькому й Слобожанському напрямках, - Міноборони

Російські війська продовжують наступальну операцію з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму. Вони здійснили вже 138 вильотів літаків.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на всіх напрямках агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках, де окупант готує додаткові підрозділи для участі у бойових діях. Не припиняються ракетні та авіаційні удари по військових на всій території України", - сказав Мотузяник.

Він зазначив, що, зокрема, оперативно-тактична авіація Повітряно-космічних сил Збройних сил Росії виконала 138 літакових вильотів, із них принаймні 38 - для ураження об'єктів у Харківській і Донецькій областях.

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Речник звернув увагу на те, що є загроза продовження ракетно-авіаційних ударів по об'єктах України з території Білорусі. За його словами, з метою посилення адміністративного поліцейського режиму в прикордонну зону в Білорусі, Брянську область додатково введено підрозділи зі складу Росгвардії.

"Продовжується посилення охорони кордону спеціальними технічними засобами спостереження та вдосконалюється інженерне обладнання позицій у районах пунктів пропуску. Надалі не виключається проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону з Україною, щоб скувати наші війська", - розповів Мотузяник.

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