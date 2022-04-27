В Естонії на законодавчому рівні заборонили підтримку агресії РФ проти України

Президент Естонії Алар Каріс підписав закон, який передбачає заборону будь-якої підтримки агресії іноземної держави, зокрема використання у громадському просторі відповідної символіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на естонське видання ERR.

Відповідно до закону, вступ до складу іноземних збройних сил або іншого збройного утворення, які брали участь в акті агресії; участь у скоєнні чи підготовці акта агресії іноземної держави або явна безпосередня підтримка акта агресії іноземної держави, включаючи його фінансування, стають кримінальним злочином.

Крім того, забороняється публічно демонструвати символ акту агресії, геноциду, злочину проти людяності чи військового злочину таким чином, що підтримує чи виправдовує подібні дії.

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Зазначимо, що відповідний документ минулого тижні підтримав парламент Естонії. Для фізичних осіб законом передбачено штраф у розмірі до 1200 євро або арешт.