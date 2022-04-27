Путін погрожує "блискавичними ударами" за втручання у війну в Україні: "У нас є інструменти, якими ніхто не може похвалитися". ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін погрожує третім країнам "блискавичними ударами" за втручання у розв'язану Росією війну проти України та за створення загроз стратегічного характеру.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з Радою законодавців Федеральних зборів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Путін у досить агресивній манері намагався запевнити, що цілі війни в Україні, яку він називає спецоперацією, нібито будуть до кінця досягнуті. То ж він пригрозив третім країнам, аби ті не намагалися ззовні втрутитися в те, що відбувається в Україні, створючи загрозу Росії. За його словами, у такому разі відповідь Росії буде швидкою.

"Якщо хтось наміриться втрутитися в події, що відбуваються, зі сторони і будуть створювати неприйнятні для нас загрози стратегічного характеру, то вони повинні знати: що наша відповідь, зустрічні удари будуть блискавичними, швидкими. У нас є для цього всі інструменти", - запевняє Путін.

Окрім того, Путін запевняє, що для цього у Росії нібито є такі інструменти, яких більше немає ніде. Що це за такі інструменти, він, звісно, не уточнив.

"У нас є для цього всі інструменти. Такі, якими не може зараз похвалитися ніхто. А ми хвалитися не будемо. Ми будемо їх використовувати, якщо буде потрібно. І хочу, щоб усі про це знали. Всі рішення щодо цього прийнято", - залякує російський президент.

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