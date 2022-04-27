Путін погрожує "блискавичними ударами" за втручання у війну в Україні: "У нас є інструменти, якими ніхто не може похвалитися". ВIДЕО
Президент Росії Володимир Путін погрожує третім країнам "блискавичними ударами" за втручання у розв'язану Росією війну проти України та за створення загроз стратегічного характеру.
Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з Радою законодавців Федеральних зборів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Путін у досить агресивній манері намагався запевнити, що цілі війни в Україні, яку він називає спецоперацією, нібито будуть до кінця досягнуті. То ж він пригрозив третім країнам, аби ті не намагалися ззовні втрутитися в те, що відбувається в Україні, створючи загрозу Росії. За його словами, у такому разі відповідь Росії буде швидкою.
"Якщо хтось наміриться втрутитися в події, що відбуваються, зі сторони і будуть створювати неприйнятні для нас загрози стратегічного характеру, то вони повинні знати: що наша відповідь, зустрічні удари будуть блискавичними, швидкими. У нас є для цього всі інструменти", - запевняє Путін.
Окрім того, Путін запевняє, що для цього у Росії нібито є такі інструменти, яких більше немає ніде. Що це за такі інструменти, він, звісно, не уточнив.
"У нас є для цього всі інструменти. Такі, якими не може зараз похвалитися ніхто. А ми хвалитися не будемо. Ми будемо їх використовувати, якщо буде потрібно. І хочу, щоб усі про це знали. Всі рішення щодо цього прийнято", - залякує російський президент.
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Джерело: https://twitter.com/babaikit/status/1519297827511410691?cxt=HHwWhoC5zeLU0JUqAAAA Баба і кіт
невже цей психопатюра думає, що расєє все зійде з рук?
Пізно гавкати , тобі ... Рак мозгу і щитовидки, Пізно, ти здохнеш в пекельних муках
А если серезно, это уже похоже на истерику. Ну ничего поставим кацапосвиней на место, в той говняной роzzие.
Надо понимать всю глубину наших глубин.
попрошу очередь выбивать табуретку не занимать
Всего 200 руских городов и Рахи нету.... А Запад выжевет...в Австралии например... Да ещё непонятно в каком состоянии это советское ЯО...Непонятно, какие ещё Иджисы и другие системы приготовил Запад для отражения ядерных угроз русни...
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Фільм "На останньому березі" 2000 року.
У недалекому майбутньому Китай напав на Тайвань, американці у відповідь оголосили війну Китаю. З обох сторін були нанесені удари ядерними ракетами. В результаті термоядерної катастрофи населення всієї північної півкулі було повністю знищено. На північ від екватора настала ядерна зима, яка стала поширюватися на південь до Австралії, яка не постраждала від війни. Єдиний вцілілий американський підводний човен «Чарлстон», під командуванням капітана Дуайта Тауерса, отримав наказ прибути в Мельбурн. Відповідно до теорії професора Алана Нордструма, далеко на півночі, вище зони радіоактивного зараження, могли зберегтися місця, придатні для життя людей. Капітан Тауерс відправляється на підводному човні в експедицію до берегів Аляски.
Бо хвалитися нічим.
Зразу літаками розфігачать всі ракети на Парашці.
Озвучку поставьте там: держите меня семеро.
***** ВАМ ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО РАЗБИТЫХ МАРИУПОЛЯ,ХАРЬКОВА,КИЕВА И ГОТОВТЕСЬ
Нет у него ничего, кроме гарантированного уничтожения его тушки в бункере под взлетевшей на воздух горой. И реальность настоящая, сталкиваясь с реальностью иллюзорной, дементной, крушит ее в прах...
По - друге , якщо НКВД відкрито натякає на удари по Країнах Заходу та США
То навіщо чекати . захарова , спотворена істота , і та вже відкрито залякує НАТО -
То де Гордість Панове з НАТО ?????