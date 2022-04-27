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Новини Війна
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Путін погрожує "блискавичними ударами" за втручання у війну в Україні: "У нас є інструменти, якими ніхто не може похвалитися". ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін погрожує третім країнам "блискавичними ударами" за втручання у розв'язану Росією війну проти України та за створення загроз стратегічного характеру.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з Радою законодавців Федеральних зборів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Путін у досить агресивній манері намагався запевнити, що цілі війни в Україні, яку він називає спецоперацією, нібито будуть до кінця досягнуті. То ж він пригрозив третім країнам, аби ті не намагалися ззовні втрутитися в те, що відбувається в Україні, створючи загрозу Росії. За його словами, у такому разі відповідь Росії буде швидкою.

"Якщо хтось наміриться втрутитися в події, що відбуваються, зі сторони і будуть створювати неприйнятні для нас загрози стратегічного характеру, то вони повинні знати: що наша відповідь, зустрічні удари будуть блискавичними, швидкими. У нас є для цього всі інструменти", - запевняє Путін.

Окрім того, Путін запевняє, що для цього у Росії нібито є такі інструменти, яких більше немає ніде. Що це за такі інструменти, він, звісно, не уточнив.

"У нас є для цього всі інструменти. Такі, якими не може зараз похвалитися ніхто. А ми хвалитися не будемо. Ми будемо їх використовувати, якщо буде потрібно. І хочу, щоб усі про це знали. Всі рішення щодо цього прийнято", - залякує російський президент.

Також читайте: Путін: Без вирішення питання Криму та Донбасу надання Україні гарантій безпеки неможливе

Автор: 

армія рф (17554) зброя (7479) путін володимир (23900) росія (65442) погрози (489)


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Топ коментарі
+98
Сподіваюся, що падло вже настільки збожеволіло, що вдарить по країні-члену НАТО!
От тоді й подивимося.
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27.04.2022 17:39
+94
***** такое смешное !!! Все мы уже увидели военный потенциал нищебродной армии свинособак кровожадных которые воюют только с гражданскими !!! Все сдохнут и ты тварь полудохлая
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27.04.2022 17:41
+86
Сцікун він, лише гавкає, як собака за парканом.
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27.04.2022 17:42
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какие такие "удары"? Газ отрубить? Так было уже
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27.04.2022 19:27 Відповісти
фюрер, армия Венка не прийдет
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27.04.2022 19:28 Відповісти
Недодержава вилупляє собіподібних недолюдів! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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27.04.2022 19:31 Відповісти
Шо там ещё , унитаз ?
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27.04.2022 19:33 Відповісти
Наші унітази теж допомагають:

Джерело: https://twitter.com/babaikit/status/1519297827511410691?cxt=HHwWhoC5zeLU0JUqAAAA Баба і кіт
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27.04.2022 19:52 Відповісти
против лома нет приема? хм.. против лома есть прием - нужно взять побольше лом!
невже цей психопатюра думає, що расєє все зійде з рук?
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27.04.2022 19:35 Відповісти
вибачте за боян, але путєн *****!
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27.04.2022 19:37 Відповісти
какие у вас средства есть, долбое№;б? вы свою сраную москву защитить не смогли. Вы свои суперпурпер су34 половину растеряли в Украине, какие еще средства у вас есть? Ракеты? Эти вы развитые страны не удивите, ядерное оружие? так оно тоже есть не только у вас. Тупой вброс на вентилятор. Единственный инструмент который у вас есть, это жим-жим. И кольцо сжимается все сильнее. А за мост в Затоке заплатите крымским. Инфа 100%.
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27.04.2022 19:46 Відповісти
Кобальтовая бомба
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27.04.2022 22:34 Відповісти
яо
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28.04.2022 00:22 Відповісти
*****, уже все давно вмешались напрямую, праснись, ты серешь..
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27.04.2022 19:48 Відповісти
он жиденько посирает, чувствует, что очко будут чистить.... железним ершом!!!
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28.04.2022 08:15 Відповісти
понти понти і ще раз понти ...пуйло великий понтовик перед США та Англією
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27.04.2022 19:48 Відповісти
ху..ло, твои дешевые понты потускнели, твои корабли посланы нах.. украинской Армией, твои москальские свинособаки кормят червей в нашей земле, грозные видосы тебе уже поздно запиливать, тебя, мразь ботоксная, уже никто не боится... готовься к земле, выродок ибо сдыхать тебе скоро, очень скоро... и ското-рашка твоя не долго тебя переживет
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27.04.2022 19:49 Відповісти
Хворе на всю голову.
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27.04.2022 19:51 Відповісти
Твой инструмент, коротышка, давно упал. Кабаевой в рот совать его будешь, утырок.
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27.04.2022 19:54 Відповісти
Загавкала **** перед ленд лізом

Пізно гавкати , тобі ... Рак мозгу і щитовидки, Пізно, ти здохнеш в пекельних муках
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27.04.2022 19:55 Відповісти
***** клятому любої муки замало буде, за те що воно наробило
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27.04.2022 23:25 Відповісти
та точно є таке:РАКЕТИ З ГІВНА ТА НАВОЗУ!!!
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27.04.2022 19:56 Відповісти
У путлеровских свинособак есть БАТУТЫ, да такие которыми не может сейчас похвастаться никто.

А если серезно, это уже похоже на истерику. Ну ничего поставим кацапосвиней на место, в той говняной роzzие.
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27.04.2022 19:58 Відповісти
А що буде тракторами чавити- помідори як у турків , або наші буряки?
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27.04.2022 19:58 Відповісти
чавити яйця *****
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28.04.2022 14:49 Відповісти
Плешивое ***** заистерило, а значит, УКРАИНА ПОБЕДИТ!
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27.04.2022 19:59 Відповісти
Это вам не это.

Надо понимать всю глубину наших глубин.
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27.04.2022 20:00 Відповісти
Это от этого не зависит!
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27.04.2022 21:30 Відповісти
моль опять пукнула в лужу, как сказали китайцы оно сидит на глубине 300м, а сейчас есть инструменты достать его бункер до 2км.
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27.04.2022 20:00 Відповісти
ну точно - голимое *****
попрошу очередь выбивать табуретку не занимать
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27.04.2022 20:04 Відповісти
ВЫ ЗАМЕТИЛИ...Что одни РУССКИЕ ****** про ЯО. ...Уже кому не лень, машут ЯДЕРНОЙ ДУБИНОЙ.... Лавров, Маха Захарова, Путин.... А Запад все молчит...молчит...ни слова про свое ЯО....... А потом как епанет...как ХИРОСИМУ и НАГАСАКИ...мало кацапам не покажется....

Всего 200 руских городов и Рахи нету.... А Запад выжевет...в Австралии например... Да ещё непонятно в каком состоянии это советское ЯО...Непонятно, какие ещё Иджисы и другие системы приготовил Запад для отражения ядерных угроз русни...
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27.04.2022 20:05 Відповісти
А Запад выжевет...в Австралии например...
************
Фільм "На останньому березі" 2000 року.
У недалекому майбутньому Китай напав на Тайвань, американці у відповідь оголосили війну Китаю. З обох сторін були нанесені удари ядерними ракетами. В результаті термоядерної катастрофи населення всієї північної півкулі було повністю знищено. На північ від екватора настала ядерна зима, яка стала поширюватися на південь до Австралії, яка не постраждала від війни. Єдиний вцілілий американський підводний човен «Чарлстон», під командуванням капітана Дуайта Тауерса, отримав наказ прибути в Мельбурн. Відповідно до теорії професора Алана Нордструма, далеко на півночі, вище зони радіоактивного зараження, могли зберегтися місця, придатні для життя людей. Капітан Тауерс відправляється на підводному човні в експедицію до берегів Аляски.

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27.04.2022 20:18 Відповісти
моторошне кіно. Довго був під впливом після перегляду. Але до цього не дійде.
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28.04.2022 08:45 Відповісти
Інструменти , це він про балалайку ?
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27.04.2022 20:07 Відповісти
Как всегда этот лилипут и большой плут Пуйло -пугает всех и вся! А что -то я не вижу его сильно хваленные цирконии, . авангарды, тритоны, леопарды и прочую военную хрень россии!! путин,как всегда брехло , трепло и убийца!!
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27.04.2022 20:10 Відповісти
********)))
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27.04.2022 20:10 Відповісти
***** он и в Африке *****. Быстрее бы ты сдох!
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27.04.2022 20:14 Відповісти
Ця потвора така хвора, що її навіть не палаті № 6 тримають, а в бункері. Вона невиліковна, але дуже небезпечна для людей.
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27.04.2022 20:17 Відповісти
Зрозміло, чому "хвастаться не будем". Бо все, чим вони досі хвасталися, виявилося туфтою і дешевою мультиплікацією. Боїться, що знову весь світ з нього сміятиметься.
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27.04.2022 20:19 Відповісти
та его уже все ядерные державы нафуй послали и прямым тестом ответили - ПОПРОБУЙ))) весь этот спич для внутренних иванов! мало кто видел, но хулио там ещё грозно топнул ножкой 35 размера
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27.04.2022 20:24 Відповісти
Этот инструмент называется "черенок каддафи". Лучшее средство от него - это добровольный отъезд в Гаагу. Там нынче смертная казнь отменена. Будет жить как на курорте, тем более, что вся Европа давно им скуплена оптом. К тому же есть возможность посещать всевозможные клубы у друга Альбера в Монако и попивать виски у моря. В Гаагу будет приезжать раз в год - отметиться. Короче получит условно-добровольный срок. Впоследствии заработает ещё и на мемуарах.
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27.04.2022 20:26 Відповісти
Це Путлер Зелю залякує ?
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27.04.2022 20:35 Відповісти
Щоб ти здохло ботоксне хкйло
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27.04.2022 20:41 Відповісти
Наверно газ имеет ввиду
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27.04.2022 20:44 Відповісти
Не газ а газ газики. У деда живот пучит, говорит, ежели оборсется, так вонять будет что хуже ядреной бонбы.
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27.04.2022 23:38 Відповісти
колюня, встань з бутилки, тобі не соромно? За 14 рублів отаке писать, коля! Тебе ж мама у муках народжувала, коля! Над тобою, конченим, ночами не спала, коля! Богові молилась, коля, щоб ти виріс і в тебе все було, коля, чуєш? А ти виріс гандоном, коля, як же так, як же мамця, коля? За 14 рублів... Ех ти, коля, коля...
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27.04.2022 20:53 Відповісти
Путін може тільки блискавично надристати собі у штани
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27.04.2022 20:55 Відповісти
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27.04.2022 21:01 Відповісти
Гола жопа це таргана-Бацьки ?!
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28.04.2022 04:07 Відповісти
""У нас є для цього всі інструменти. Такі, якими не може зараз похвалитися ніхто. А ми хвалитися не будемо."

Бо хвалитися нічим.
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27.04.2022 21:07 Відповісти
Первый инмтрумент это ты которым наш Президент играл на рояле в недалеком прошлом!!!
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27.04.2022 21:09 Відповісти
Якщо надягнути кокошник опівночі і перднути над ягелем, підпаленим у обісцяному валянку, то у цю мить можна загадати бажання, яке збудеться, якщо вірити шойгу - саме про ці "інструменти" згадувало пуйло.
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27.04.2022 21:09 Відповісти
Ця ботоксна потвора як і його попередник на ім'я Адольф теж маячить щодо вундерваффе.
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27.04.2022 21:11 Відповісти
Инструменты? Наверное, придумали машинку для сплетания лаптей для граждан мордора.
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27.04.2022 21:21 Відповісти
Szmato Putin jest takie polskie przysłowie nie strasz nie strasz bo sie zesrasz.
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27.04.2022 21:29 Відповісти
Нехай у штанях тримає свій інструмент - недодержавник! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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27.04.2022 21:34 Відповісти
злякав ежика голй сракой?
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27.04.2022 21:37 Відповісти
Путин,ты свинья,здавайся пока не поздно!!!
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27.04.2022 21:53 Відповісти
*****, пшел Наухо, киздабол! тЕбя уде никто, ни в буй, с твоими понтами, не ставит!))
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27.04.2022 22:02 Відповісти
Прощавай ******** *****, твой блеф, уже не пройдет, после того, как твоя 22 - я армия в мире, опозорилась)))
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27.04.2022 22:05 Відповісти
свинособака
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27.04.2022 22:08 Відповісти
Постояльці РАЮ дізнавшись що всі москалі попадуть до РАЮ подали заяву до вступу до НАТО
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27.04.2022 22:15 Відповісти
Думаю ударят по складам с оружием ( НАТО ) или военным базам Польши.. Они уверенны ,что против них ,ядерное оружие применять не будут .
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27.04.2022 22:18 Відповісти
Та він засцить нападати на Нато )))
Зразу літаками розфігачать всі ракети на Парашці.
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28.04.2022 00:37 Відповісти
Ботоксное чмо бздит аж вссыкается
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27.04.2022 22:37 Відповісти
Навіщо воно генерує стільки шуму дорогою на цвинтар...
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27.04.2022 22:44 Відповісти
Що в тебе є блискавичного - ти овоч хрєнов підгниваючий. Є в нього
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27.04.2022 23:00 Відповісти
Ну.. він може блискавично забитися в бункер...
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28.04.2022 01:23 Відповісти
Кабаев-маразматик явно СОШЁЛ С УМА!!!???
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27.04.2022 23:18 Відповісти
Оставь свой секретный инструмент для своего паталогоанатома!
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27.04.2022 23:28 Відповісти
Старый больной дед возомнивший себя Месией... давно дремлющий наZZизм упал в плодородную почву.

Озвучку поставьте там: держите меня семеро.
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27.04.2022 23:34 Відповісти
Польшу нужно уговорить вступить в войну и прислать войска! И хер он ударит по Польше ибо НАТО ему Хиросиму и Нагасаки устроит!
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27.04.2022 23:37 Відповісти
Бункерный пи...ас ти вже рассыпаешься, а ещё кому-то угрожаешь
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28.04.2022 00:04 Відповісти
АНАЛАГАВ НЄТ !
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28.04.2022 00:43 Відповісти
Неужели армата завелась или опять будет всем мультики показывать как космические корабли бороздят просторы океана.
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28.04.2022 01:08 Відповісти
Всё, что гнида может сделать, это перекрыть западным европейцам газ, как Польше и Болгарии, но за это паРаше будет вообще ******.
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28.04.2022 01:16 Відповісти
Это для внутреннего потребления, я так понимаю? Потому, что РФ уже наиягивают все кому не лень. Замахаешься "отвечать", окурок.
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28.04.2022 01:22 Відповісти
ЭЙ РЮСКИЕ,ГОТОВЫ ЗА СВОИМ СИФИЛИТИКОМ ОТПРАВИТСЯ В АД.НЕ В РАЙ ,ВСЕ В АД. ВАШ ГАНДОН СОБИРАЕТСЯ НАПАСТЬ НА НАТО .
***** ВАМ ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО РАЗБИТЫХ МАРИУПОЛЯ,ХАРЬКОВА,КИЕВА И ГОТОВТЕСЬ
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28.04.2022 01:48 Відповісти
рехнувшийся маньяк.
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28.04.2022 02:29 Відповісти
"Саюзмульфільм" в них є , але який він в порівнянні зі студією Уолта Діснея ?!
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28.04.2022 04:06 Відповісти
да, таки есть струмент у окурка... струмент ссудного дня - рогозинский анало-говнет...
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28.04.2022 05:18 Відповісти
Вова, лучше бы ты просто пёрнул.... это было бы более осмысленно...
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28.04.2022 05:39 Відповісти
... ну, да, инстрУмент смазан дёгтем. Токмо кончики ракетищь надо киянкой подправити: левши видать при изготовлении члены чухали
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28.04.2022 06:31 Відповісти
та что бы тебя ударило и покрутило.*******.
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28.04.2022 06:50 Відповісти
Хутин мало того что перечеркнул "победу дедовоевали", еще так опоZорил росию перед лицом всего мира, переняв идиологию третьего рейха.
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28.04.2022 07:32 Відповісти
Будь ты проклят,подонок лицемерный,***** вонючий!
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28.04.2022 07:42 Відповісти
Анало-говнетная вундервафля из коллекции Союзмультфильма
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28.04.2022 07:50 Відповісти
Готовь очко свое,черенок от лопаты запхнем
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28.04.2022 08:00 Відповісти
"У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем!" (с)
Нет у него ничего, кроме гарантированного уничтожения его тушки в бункере под взлетевшей на воздух горой. И реальность настоящая, сталкиваясь с реальностью иллюзорной, дементной, крушит ее в прах...
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28.04.2022 08:09 Відповісти
это Срака баева ему нашептала? Ну тогда всё ясно,лечению не подлежат,оба.
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28.04.2022 08:27 Відповісти
В нього є інструмент - хер на чолі. Цим точно ніхто не може похвалитис
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28.04.2022 09:56 Відповісти
приближался день пабедабесия...
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28.04.2022 09:59 Відповісти
Ніколи нетреба недооцінювати супротивника, тим більше такого підлого як москалі. Вони вже показали, що не визнають ніяких правил ведення війни.
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28.04.2022 10:08 Відповісти
По - перше , на фото , то є не путін - так груба підробка ....

По - друге , якщо НКВД відкрито натякає на удари по Країнах Заходу та США

То навіщо чекати . захарова , спотворена істота , і та вже відкрито залякує НАТО -

То де Гордість Панове з НАТО ?????
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28.04.2022 11:05 Відповісти
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