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Новини Війна
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В ЄС дорожчає сталь: "захищений" митом ринок виявився не готовим до втрати постачання з України

гмк

У ЄС запроваджено велику кількість обмежень на імпорт, покликаних захищати внутрішнього виробника. Проте війна в Україні і як наслідок – падіння імпорту нашої продукції показало: європейські виробники не в змозі покрити потреби ринку. Як результат – у ЄС дорожчає метал.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у дослідженні ГМК Центру.

"Захищеність ринків розвинених країн стала фактором їх вразливості до розриву виробничих ланцюжків. Зниження поставок з України та Росії призвело до того, що виробники в різних країнах, яких так активно захищали уряди, не змогли покрити дірку, що утворилася в пропозиції. Виявилося, що вільних потужностей немає", - сказано в дослідженні.

Особливо це відчувається на ринку г/к плоского прокату в ЄС: європейський ринок втратив постачання і рулонів, і слябів, які є сировиною для перших, і де 84% ринку забезпечували Україна і Росія, сказано в дослідженні.

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"Перекрити падіння постачання з України інші країни виявилися не в змозі. Як результат – зростання цін. При цьому раніше цей сегмент активно захищався додатково за рахунок антидемпінгових розслідувань", - зазначають автори дослідження.

Автори дослідження бачать лише один шлях, який може змінити цю ситуацію: скасування протекціоністських заходів, що дозволить ринку самостійно себе регулювати.

"У поточних умовах продовження політики жорсткого протекціонізму негативно впливає на перспективи світової економіки, чиє економічне зростання сповільнилося внаслідок війни на території України. Україна – частина європейських і світових ланцюжків і готова за багатьма позиціями замістити скорочення постачань із Росії, що вже відбувається під впливом санкцій". Проте для цього світовій спільноті потрібно вже зараз допомогти нашій країні у налагодженні нових логістичних маршрутів, а пізніше – у повоєнному відновленні економіки країни", - резюмується у дослідженні.

Нагадаємо, Україна і Велика Британія домовилися про повне двостороннє скасування мит на постачання продукції. Наразі подібне рішення готуються ухвалити і в ЄС.

Автор: 

Євросоюз (13484) сталь (408) метал (573)


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Топ коментарі
+17
Йой... виходить Україна постачала Європу багато чим.
А вони так ставились ніби до нікчемного придатку і до людей третього сорту.
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27.04.2022 17:34
+13
а якого сорту люди вибирають президентом клоуна, який віддає свої повноваження кацапському агенту Єрмаку ?

це виборці навіть не третього сорту.

по правилам товарознавства - це неліквід.
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27.04.2022 17:39
+8
ааа дорожает, надо было пару лет назад вместо озабоченостей брать Украину в ЕС, а не сопли жевать, вот результат
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27.04.2022 17:32
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ааа дорожает, надо было пару лет назад вместо озабоченостей брать Украину в ЕС, а не сопли жевать, вот результат
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27.04.2022 17:32 Відповісти
Брати разом з ватним стадом кацапочелюстних ідіотів?
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27.04.2022 18:07 Відповісти
Йой... виходить Україна постачала Європу багато чим.
А вони так ставились ніби до нікчемного придатку і до людей третього сорту.
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27.04.2022 17:34 Відповісти
А зерно,а олія,мед. Бережіть себе і Україну
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27.04.2022 17:36 Відповісти
а якого сорту люди вибирають президентом клоуна, який віддає свої повноваження кацапському агенту Єрмаку ?

це виборці навіть не третього сорту.

по правилам товарознавства - це неліквід.
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27.04.2022 17:39 Відповісти
більшість, часто-густо, поводяться як ідіоти. а точніше - як їм скаже "ящик". в будь-якій країні. В нас, всі 8 років війни, з ТВ лунала рос-пропаганда. Перед останніми виборами ця пропаганда з усіх каналів кричала в унісон ху"лу: "хто завгодно тільки не Порошенко". Багато людей просили прикрити рос-пропаганду, але цього зроблено не було. Кілька разів відповідні законопроекти виносилися в Раду й там же ж були "поховані". А на ТВ-каналах продовжували лити бруд на українську владу. От і зараз, та сама шобла виключила з трансляції канали з проукраїнською позицією: "5 канал", "Прямий", "Еспресо". Висновки хай кожен робе сам.
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27.04.2022 18:18 Відповісти
Висновки можуть робити тільки ті, хто здатен робити висновки,

а електорат Zе висновків робити не може апріорі,

тому наступним президентом буде саме Zе.

це жорстока, але правда.
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27.04.2022 18:26 Відповісти
Логіка зрозуміла. Побачимо.
Але деяким людям, котрі голосують за чиїсь "мужні вуса", "звабливий погляд" чи "голос" і "аби нє біла войні" - краще взагалі не голосувати. Має бути хоч якийсь мінімальний кваліфікаційний рівень на право обирати. Хоча б елементарні тести на здоровий глузд, знання української мови, історії, Конституції.
Також, цікавий варіант - до голосування допускати лише тих людей, які мають зброю. Демократія - влада вільних озброєних громадян. Раби зброї не мають чи/або її уникають, тобто уникають відповідальності.
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27.04.2022 18:42 Відповісти
Ви все правильно кажете про те, що голосувати мають тільки ті громадяни, які дійсно петрають в тому, шо вони роблять, а не "па пріколу" чи "назло барыгам".

Но тут є адін маленький невдобний момент - світова демократія не допускає ЗМЕНШЕННЯ ІСНУЮЧИХ ПРАВ.

тобто, якшо на сьогодня якийсь дебіл ( в медицинському сенсі) має право управляти ядерним реактором, то позбавлення його такого права буде порушенням прав людини з точки зору Веніціанської комісії. І ха це - санкції.

Ви розумієте, шо одного дебіла з ядерним реактором Веніціанська комісія може стерпіти, а позбавлення права голосу 90 відсотків дебілів вона не вітатиме ?
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27.04.2022 19:42 Відповісти
Доречі, Порошенко тоді зробив ту саму помилку: розганяв ту саму тезу, мовляв, "нє раскачівайтє лодку". А фактично, через своїх людей, ЛОМ-ів, придушував й нормальну конструктивну критику на свою сторону - замість цей процес очолити. Через відсутність нормальної конструктивної критики, на цьому вже легко зіграли проросійські сили й цю "нишу" заповнили самостійно тим "трешем", що ми спостерігали в ефірах. Мав тоді бути хтось, з провладного крила, хто б говорив усю правду й пояснював людям ту реальність, в якій ми насправді існуємо. Без намагань обійти "усі гострі кути" й "незручні" запитання.
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27.04.2022 18:27 Відповісти
Дядьку, я ще раз кажу, шо люди реально вірять в те, шо Армію зробила Тимошенко, а Порошенко її розікрав !!!

Про які ***** кути Ви кажете ?
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27.04.2022 19:45 Відповісти
ага траплялись мені упороті, що з піною з рота доводили ніби капітельманша з грицацуєвим зміцнила армію. одне таке всеволод гандонченко, тут ошивається на форумі, зараз перефарбувався і нічого про вОну не пише.
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27.04.2022 22:04 Відповісти
і вони нікуди не поділися.

і вони знову будуть голосувати.

і вони знову виберуть Бубочку.

і Бубочка знову зробить фактичним президентом України ФСБешного агента Єрмака.

ВСУ ПЕРЕМОЖУТЬ - тут сумнівів нема.

але нема такої перемоги, яку б не можна було б ПРОСРАТИ...

Я впевнений, шо майбутню довгоочікувану і неминучу перемогу ці зелені ***** просруть
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28.04.2022 16:56 Відповісти
менше з кацапами товаришувати було треба
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27.04.2022 17:51 Відповісти
Україна багата, дуже багата країна. І яка кормила нехай не весь світ, але Європу точно і яка дозволяла розвиватися цій самій Європі. А що маємо ми? І можна тільки уявити де була б Україна, якби вся ця корупційна владна і олігархічна 3.14здота всі ці роки не грабувала країну в космічних цифрах.
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27.04.2022 17:43 Відповісти

Генії цього чуда в тому числі і на цьому колажі
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27.04.2022 18:08 Відповісти
 
 