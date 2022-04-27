В ЄС дорожчає сталь: "захищений" митом ринок виявився не готовим до втрати постачання з України
У ЄС запроваджено велику кількість обмежень на імпорт, покликаних захищати внутрішнього виробника. Проте війна в Україні і як наслідок – падіння імпорту нашої продукції показало: європейські виробники не в змозі покрити потреби ринку. Як результат – у ЄС дорожчає метал.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у дослідженні ГМК Центру.
"Захищеність ринків розвинених країн стала фактором їх вразливості до розриву виробничих ланцюжків. Зниження поставок з України та Росії призвело до того, що виробники в різних країнах, яких так активно захищали уряди, не змогли покрити дірку, що утворилася в пропозиції. Виявилося, що вільних потужностей немає", - сказано в дослідженні.
Особливо це відчувається на ринку г/к плоского прокату в ЄС: європейський ринок втратив постачання і рулонів, і слябів, які є сировиною для перших, і де 84% ринку забезпечували Україна і Росія, сказано в дослідженні.
"Перекрити падіння постачання з України інші країни виявилися не в змозі. Як результат – зростання цін. При цьому раніше цей сегмент активно захищався додатково за рахунок антидемпінгових розслідувань", - зазначають автори дослідження.
Автори дослідження бачать лише один шлях, який може змінити цю ситуацію: скасування протекціоністських заходів, що дозволить ринку самостійно себе регулювати.
"У поточних умовах продовження політики жорсткого протекціонізму негативно впливає на перспективи світової економіки, чиє економічне зростання сповільнилося внаслідок війни на території України. Україна – частина європейських і світових ланцюжків і готова за багатьма позиціями замістити скорочення постачань із Росії, що вже відбувається під впливом санкцій". Проте для цього світовій спільноті потрібно вже зараз допомогти нашій країні у налагодженні нових логістичних маршрутів, а пізніше – у повоєнному відновленні економіки країни", - резюмується у дослідженні.
Нагадаємо, Україна і Велика Британія домовилися про повне двостороннє скасування мит на постачання продукції. Наразі подібне рішення готуються ухвалити і в ЄС.
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А вони так ставились ніби до нікчемного придатку і до людей третього сорту.
це виборці навіть не третього сорту.
по правилам товарознавства - це неліквід.
а електорат Zе висновків робити не може апріорі,
тому наступним президентом буде саме Zе.
це жорстока, але правда.
Але деяким людям, котрі голосують за чиїсь "мужні вуса", "звабливий погляд" чи "голос" і "аби нє біла войні" - краще взагалі не голосувати. Має бути хоч якийсь мінімальний кваліфікаційний рівень на право обирати. Хоча б елементарні тести на здоровий глузд, знання української мови, історії, Конституції.
Також, цікавий варіант - до голосування допускати лише тих людей, які мають зброю. Демократія - влада вільних озброєних громадян. Раби зброї не мають чи/або її уникають, тобто уникають відповідальності.
Но тут є адін маленький невдобний момент - світова демократія не допускає ЗМЕНШЕННЯ ІСНУЮЧИХ ПРАВ.
тобто, якшо на сьогодня якийсь дебіл ( в медицинському сенсі) має право управляти ядерним реактором, то позбавлення його такого права буде порушенням прав людини з точки зору Веніціанської комісії. І ха це - санкції.
Ви розумієте, шо одного дебіла з ядерним реактором Веніціанська комісія може стерпіти, а позбавлення права голосу 90 відсотків дебілів вона не вітатиме ?
Про які ***** кути Ви кажете ?
і вони знову будуть голосувати.
і вони знову виберуть Бубочку.
і Бубочка знову зробить фактичним президентом України ФСБешного агента Єрмака.
ВСУ ПЕРЕМОЖУТЬ - тут сумнівів нема.
але нема такої перемоги, яку б не можна було б ПРОСРАТИ...
Я впевнений, шо майбутню довгоочікувану і неминучу перемогу ці зелені ***** просруть
Генії цього чуда в тому числі і на цьому колажі