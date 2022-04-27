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Новини Санкції проти Росії
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ЄС інтенсивно працює над шостим пакетом санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн

нафта

Країни Євросоюзу активно працюють над новим пакетом санкцій проти Росії.

Про це заявила у середу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми інтенсивно працюємо над шостим пакетом санкцій. Його час настане", - сказала глава Єврокомісії журналістам у Брюсселі.

Вона не стала прогнозувати, скільки часу ще піде на узгодження нових обмежувальних заходів. Не стала фон дер Ляєн говорити і про те, які саме санкції будуть ухвалені.

"Ми працюємо над темою нафти", - додала вона.

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Автор: 

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Между шестой и седьмой перерывчик небольшой ...
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27.04.2022 17:45 Відповісти
Давайте якомого Швидше 6,7 пакети вперед до кострацii рф.
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27.04.2022 17:46 Відповісти
Швидко лише кацапські баби ражают. Тут потрібна якість санкцій, а не швидкість
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27.04.2022 21:02 Відповісти
Може б ви не по пакету кожні два тижні, а один пакет, зате такий, щоб кацапи рачки повзати почали?
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27.04.2022 17:50 Відповісти
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27.04.2022 17:57 Відповісти
Гуманисты, однако. Это как кошке хвост отрубать по пятакам, жалея. НЕТ У ПУТЛЕРА ЯО!!! Он сам боится на кнопку нажать потому что писец рабссее будет при старте унылого изношенного совкового говна. Да и размещение им же награбленного бабла для "потомков" не даст ему даже мысли о таком решении. Питерская подворотня с понтами, пока кровавой юшкой не умоется.
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27.04.2022 18:07 Відповісти
ЄС інтенсивно працює... Тобто запрягає волів....
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27.04.2022 18:09 Відповісти
 
 