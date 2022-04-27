ЄС інтенсивно працює над шостим пакетом санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн

Країни Євросоюзу активно працюють над новим пакетом санкцій проти Росії.

Про це заявила у середу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми інтенсивно працюємо над шостим пакетом санкцій. Його час настане", - сказала глава Єврокомісії журналістам у Брюсселі.

Вона не стала прогнозувати, скільки часу ще піде на узгодження нових обмежувальних заходів. Не стала фон дер Ляєн говорити і про те, які саме санкції будуть ухвалені.

"Ми працюємо над темою нафти", - додала вона.

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