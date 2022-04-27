Для порятунку людей захисники Маріуполя просять про процедуру, на яку в 1940 погодився навіть Гітлер. ВIДЕО

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) просить застосувати до захисників Маріуполя процедуру "екстракшн".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"62 дні ведемо бойові дії в повному оточенні, зараз територіально знаходимося на заводі "Азовсталь", виконуємо завдання разом із підрозділами полку Азов та іншими підрозділами, які опинилися в оточенні… В нашому угрупованні є понад 600 поранених хлопців різного ступеню тяжкості, їм дуже потрібна медична допомога, тут немає ні умов, ні препаратів, ні персоналу, який міг би їм допомогти.

Також є цивільні поранені, яким ми надаємо допомогу настільки, наскільки можемо. З нами знаходяться сотні цивільних мешканців, десятки дітей, багато людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку. Ситуація важка, є проблеми з водою", - розповів Волинський.

Він нагадав, що після прориву лінії Мажино 10 травня 1940 і капітуляції Нідерландів 14 травня німецьке командування розвинуло свій успіх. Частини Британських експедиційних сил під командуванням лорда Джона Горта, французькі частини та з'єднання, що входили до 16-го корпусу, і залишки бельгійських військ виявилися блокованими в районі міста Дюнкерк.

Військам союзників, що скупчилися на узбережжі, загрожувала катастрофа, але Гітлер наказав зупинити наступаючі танки. Гітлер наказав "не наближатися до Дюнкерка ближче ніж на 10 км" і не використовувати проти блокованого угруповання танки.

"Сьогодні мій основний посил: врятуйте гарнізон "Маріуполь". Застосуйте до нас процедуру "extraction". Зараз не 1940 рік, зараз 2022 рік. Люди тут просто загинуть. Поранені помруть, а живі – загинуть в бою, цивільні гинуть тут разом з нами в бункерах, приватних будинках та багатоповерхівках, де їх просто розстрілюють", - підсумував він.

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