Для порятунку людей захисники Маріуполя просять про процедуру, на яку в 1940 погодився навіть Гітлер. ВIДЕО
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) просить застосувати до захисників Маріуполя процедуру "екстракшн".
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"62 дні ведемо бойові дії в повному оточенні, зараз територіально знаходимося на заводі "Азовсталь", виконуємо завдання разом із підрозділами полку Азов та іншими підрозділами, які опинилися в оточенні… В нашому угрупованні є понад 600 поранених хлопців різного ступеню тяжкості, їм дуже потрібна медична допомога, тут немає ні умов, ні препаратів, ні персоналу, який міг би їм допомогти.
Також є цивільні поранені, яким ми надаємо допомогу настільки, наскільки можемо. З нами знаходяться сотні цивільних мешканців, десятки дітей, багато людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку. Ситуація важка, є проблеми з водою", - розповів Волинський.
Він нагадав, що після прориву лінії Мажино 10 травня 1940 і капітуляції Нідерландів 14 травня німецьке командування розвинуло свій успіх. Частини Британських експедиційних сил під командуванням лорда Джона Горта, французькі частини та з'єднання, що входили до 16-го корпусу, і залишки бельгійських військ виявилися блокованими в районі міста Дюнкерк.
Військам союзників, що скупчилися на узбережжі, загрожувала катастрофа, але Гітлер наказав зупинити наступаючі танки. Гітлер наказав "не наближатися до Дюнкерка ближче ніж на 10 км" і не використовувати проти блокованого угруповання танки.
"Сьогодні мій основний посил: врятуйте гарнізон "Маріуполь". Застосуйте до нас процедуру "extraction". Зараз не 1940 рік, зараз 2022 рік. Люди тут просто загинуть. Поранені помруть, а живі – загинуть в бою, цивільні гинуть тут разом з нами в бункерах, приватних будинках та багатоповерхівках, де їх просто розстрілюють", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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Роблять з хлопців "сакральну жертву" :/
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Реєстрація: 24.02.2022
Я проведу тебе небольшой экскурс в истоиию, а то ты наверное подзабыл, да? ВСЕ предатели заочно арестованы, как и многие другие, проблема лишь в том, зебильчик, что их НЕТ в Украине с 2014 года! А вот когда пришел ПП к власти, было массированное наступление на лугандон и отвоевана огромная часть захваченных областей, наши войска были уже на границе и разрезали Луганск\Донецк пополам, дело близилось к логическому завершению, но параша почувствоав то, что луганлон не устоит - внезапно ударила со своей территории и мы получили Зеленополье, потом зашла в спину со своей территории армией и мы получили Илловайск, это единственная причина помешавшая ПОЛНОСТЬЮ освободить наши территории на Донбасе. Далее во времена позиционки мы "по километру" двигались ТОЛЬКО вперед "не нарушая перемирье", убили ВСЕХ одиозных (и не очень) главарей территористов! А что сделал Ze-не-лох когда пришел к власти? правильно - отвел войска (золотое-4 и ещё много где) на невыгодные позиции, урезал финансирование армии и выполнение оборон заказов, полностью запретил открывать огонь даже в ответ и пошел смотреть в очко бункерной крысе! Помогло? В результате докерував до полномасштабного наступления, ляпая про ЯО!
Сейчас у нас успехи НЕ благодаря нелоху, успокойся, всё благодаря тому, что на дворе 2022 год и армия шагнула далеко вперед со времен 2014 года и плюс у нас ОГРОМНАЯ поддержка запада, без которой мы бы долго не продержались.
стiльке полеглих,закатованих в Марiуполи та по другим мiстам i селам Украiни?!
Ми будемо мовчати та радiти, що вижили?!
До речі , Гітлер отримав владу в 1933 році виключно завдяки Сраліну .
Бо на виборах в лютому 1932 року за його проголосувала 11.5 млн. німців , а за СДПГ - 7.5 млн. й за коммуняк 5.8 млн . Тобто ліва коаліція мала на більше ніж 2 млн перевагу , або на 60 мандатів більше . Сраліну потрібно було просто тупо не всувати носа . Бо почуття замозбереження комуняк би їм продиктувало би що робити .
Але Сралін категорично наказав коммунякам відмовитися від коаліції з соціал-демократами й тільки після цього Генденбург призначив Гітлера канцлером .
До речі , на початку 2-ї світової війни було гасло перетворити світову війну в громадянську й тому Сралін наказав французьким коммунякам агітувати "проти війни" й за "пОцефізм" ... це було саме під час компанії 1940 року й прориву під Дюнкерком ...
***** обожнює Сраліна , хоча інтелектом він явно не дотягує до вустого вурдалага !
Не гаймо час
СЛАВА НАЦІІ.
но про "экстракшн" это полный бред
а почему советские солдаты в 1941 г. киевском котле не попросили экстракшн , а немцы в сталинградском котле в 1943г .
это полная ахинея
надо принимать тяжёлые решения хотя бы по раненым
переписать все фамилии , степень их ранений снять на видео их состояние и при помощи красного креста передать их в плен для последующего обмена
это хоть как то облегчит нагрузку на питание еще здоровым солдатам
а Азову и морпехам надо советоваться со штабом что делать ?
или сидеть в бомбоубежищах еще месяц-два и ждать помощи или когда наши возьмут в плен кого-то действительно важного или важных - и тогда пытаться обменивать на выход с Марика или принимать тяжёлые решения самим
Скоро 9 травня і ніяк окрім як тіл на параді перемоги на Червоній площі захисників Маріуполя кацапи не будуть використовувати, перед цим будуть сотні принизливих інтрервю і відкритих зоопрарків перед яким "парад полонених" в Донецьку це дитячий лєпєт. Після цього мало кому захочеться далі жити.
Кацап це просто така істота в якої немає моралі від слова зовсім. То б то один для одного вони
гарні люди і моральні, а для всього світу просто виродки які ненавидять усяку мораль і духовність.
Сергі́й Григо́рович Кривоно́с- генерал Збройних сил України, перший заступник Командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил спеціальних операцій ЗС України (2016-2019).
Заступник Секретаря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Ради національної безпеки і оборони України (2019https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] -2020https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] )
Командир групи спецпризначення, командир https://uk.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 8 ОПСпП , - двічі виводив полк у найкращі частини ЗС України за підсумками року; на керівних посадах в Командуваннях сухопутних та аеромобільних військhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . Брав участь у багатьох міжнародних навчаннях.
У 2003-2004 роках Сергій Кривонос двічі злітав в Ірак для охорони там керівництва наших Збройних сил.
В https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 році особисто командував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA обороною Краматорського аеродрому , котра позначилася значними втратами ворога.
. Кривонос був головним ідеологом створення в українській армії Сил спецоперацій як окремого роду військ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року був призначений начальником Управління спеціальних операцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу ЗС України . Полковник Кривонос і його команда, у співробітництві з представниками НАТО, розробили Стратегію побудови українських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил спеціальних операцій . Але, за даними журналіста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрія Бутусова , начальник Генштабу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Муженко , через особистий конфлікт, негласно усунув Кривоноса від реалізації програми підготовки ССО.
5 січня 2016 р. наказом Міністра оборони України призначений першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 12 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року, Указом Президента України був призначений заступником Секретаря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Ради національної безпеки і оборони України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 9 квітня президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Порошенко призначив Кривоноса головою комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] , а https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 7 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року - став керівником новоствореної міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності державиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] . Але https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 29 листопада 2019 року, президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський , звільнив Кривоноса з посади керівника групиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] .
У травні https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року, секретним Указом Президента України, заступник Секретаря РНБО України Сергій Кривонос отримав звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 29 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 року, президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський звільнив Кривоноса з посади заступника Секретаря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року, Сергія Кривоноса було звільнено з військової служби в Збройних Силах Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] . Причини звільнення \ фактичні \- це проукраїнська позиція. професіоналізм. принциповість у питаннях оборони і захисту країни. а також жорстка критика з його боку щодо обох секретарів Радбезу Зеленського - і Данилюка, і Данилова - яким закидав те, що "перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами".
.Генерал -майор Кривонос розробив найкращий Законопроект про Територіальну Оборону України. але парламент прийняв
Він зараз воює, здається, звичайним кулуметником.
Де мій коментар
«Звільнений без рапорту. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть "немає посад". Хоча їх достатньо. Розумію... команда з Офісу Президента», ㅡ пише Кривонос.
Він зазначив, що був на військовій службі протягом 32 років, понад 20 із яких ㅡ у військах спеціального призначення.
З початку повномасштабної агресії Росії 24 лютого 2022 року, генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос протягом 39 діб керував обороною важливого стратегічного об'єкту - міжнародного аеропорту «Київ» у Жулянахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] . Ось тут військове керівництво згадало про " опального " бойового генерала і доручило оборону такого важливого стратегічного об"єкта. Тому саме ГЕНЕРАЛ КРИВОНОС має повне право взяти на себе відповідальність за розробку і здійснення СПЕЦОПЕРАЦІЇ в МАРІУПОЛІ ! Залишилося віддати наказ !