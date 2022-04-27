Маріупольський польовий госпіталь на межі виживання, пораненим потрібна термінова евакуація, - Денісова

РФ порушує права поранених українських військових та мирних мешканців - Маріупольський польовий госпіталь на межі виживання.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Через тривалу облогу та постійні обстріли російської авіації й артилерії неможливо поповнити запаси ліків - знеболювальних, антибіотиків, препаратів для наркозу. Оперувати людей з відірваними кінцівками, з осколковими та кульовими пораненнями доводиться під світлом налобного ліхтаря. Навіть після успішної операції поранені мають великий ризик отримати ускладнення - сепсис, перитоніт, гангрену", - написала Денісова у фейсбуці.

Також омбудсмен наголосила, що за таких складних умов багатьом допомогти не можуть, незважаючи на те, що медики працюють цілодобово без відпочинку.

"Лікарів та медсестер не вистачає, серед них також є поранені та вбиті. Пораненим потрібна термінова евакуація!" - зазначила Денісова.

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Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії до України з огляду на ці факти порушень прав людини в Україні.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі з Путіним заявив, що ООН готова стати гарантом гуманітарних коридорів у Маріуполі. Я прошу Антоніу Гутерреша та Міжнародний комітет Червоного Хреста негайно вжити всіх можливих заходів гуманітарного характеру для захисту поранених та медичного персоналу та надання їм допомоги, як це передбачено статтею 9 Конвенції про покращення долі поранених та хворих у діючих арміях", - закликала Денісова.

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