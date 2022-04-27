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Новини Війна
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"Тут есть сп#зженный автоматик": Мародерство окупантів вийшло на новий рівень, тепер вони крадуть зброю і боєприпаси у своїх поранених. АУДIО

рф,окупанти

Оскільки українські захисники не дають окупантам просунутися у нові населені пункти, вони вирішили красти самі в себе. Крадуть власну бойову техніку, а також зброю і боєприпаси у своїх убитих і поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це свідчать дані перехоплення розмови одного з рашистів.

"Тут есть спи*енный автоматик. Спи*дили у кого-то из своих. У нас оружие числится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало духсотым и трехсотым. Оно остается у нас", - розповів військовий РФ батьку.

Але для певності таку зброю закопують, щоб згодом за нею повернутися. Тож батько просить "прикопати" йому парочку автоматів і пістолетів.

"А найбільшою "популярністю" серед мародерів користуються прилади нічного бачення та тепловізори – вони дорогі та їх найпростіше вивезти, прикріпивши на кришці БТРа", - додали в СБУ.

Також читайте: Можливості РФ зараз менші, ніж коли вона почала війну проти України, - глава Пентагону Остін

Автор: 

армія рф (17554) мародерство (339) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+27
СЭР УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ О РУССКИХ

Эти русские непредсказуемы.

Они уморили своих крестьян голодом.

Они затопили плодороднейшие земли, чтобы сделать электростанции.

Они загрязнили урожайные районы отходами от ядерной промышленности.

У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно.

Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха.

Сталин захватил аграрную страну и превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку.

Только Ленин мог бы вывести русских из того болота, куда он сам их завел. Но Ленина они успешно отравили.

Через пару поколений они еще деградируют и не смогут самостоятельно даже добывать полезные ископаемые.

Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес.

Так что если мы можем предотвратить их военную агрессию, то в интересах Великобритании, да и прочих Западно-Европейских стран, сохранять СССР как можно дольше: это выгодная сырьевая база и хороший рынок сбыта морально-устаревшей продукции.

Они уничтожают у себя кибернетику и генетику - тем лучше для нас, мы будем продавать им семена и электронные устройства.

Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы.

Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны…

У. Черчилль
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27.04.2022 18:22
+17
Спизженный автоматик это Корошо ,так кацапы друг друга кухонными ножиками режут а с автоматиками дело пойдёт веселей ...
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27.04.2022 18:16
+15
война показывает , кто на какой ступени эволюции находится ...
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27.04.2022 18:18
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Спизженный автоматик это Корошо ,так кацапы друг друга кухонными ножиками режут а с автоматиками дело пойдёт веселей ...
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27.04.2022 18:16 Відповісти
зацените, как кацап получил бревнищем по ипалу!
https://twitter.com/i/status/1519279197289598977
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27.04.2022 18:17 Відповісти
война показывает , кто на какой ступени эволюции находится ...
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27.04.2022 18:18 Відповісти
СЭР УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ О РУССКИХ

Эти русские непредсказуемы.

Они уморили своих крестьян голодом.

Они затопили плодороднейшие земли, чтобы сделать электростанции.

Они загрязнили урожайные районы отходами от ядерной промышленности.

У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно.

Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха.

Сталин захватил аграрную страну и превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку.

Только Ленин мог бы вывести русских из того болота, куда он сам их завел. Но Ленина они успешно отравили.

Через пару поколений они еще деградируют и не смогут самостоятельно даже добывать полезные ископаемые.

Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес.

Так что если мы можем предотвратить их военную агрессию, то в интересах Великобритании, да и прочих Западно-Европейских стран, сохранять СССР как можно дольше: это выгодная сырьевая база и хороший рынок сбыта морально-устаревшей продукции.

Они уничтожают у себя кибернетику и генетику - тем лучше для нас, мы будем продавать им семена и электронные устройства.

Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы.

Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны…

У. Черчилль
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27.04.2022 18:22 Відповісти
без сомнения, человек величайшего ума!
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27.04.2022 22:29 Відповісти
Не буде придераться к словам но' отходы от ядерной промышленности,кибернетика. Вы Черчилля с Рейганом не перепутали?
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28.04.2022 04:43 Відповісти
Спиженный автоматик, спиженные территории, спиженная история - спиженная нация
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27.04.2022 18:25 Відповісти
А это тема! Еще немного и эти рашовоены будут друг друга убивать. Внимание!!! За табельное оружие... Вот что значит унитазы закончились...
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27.04.2022 18:25 Відповісти
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27.04.2022 18:25 Відповісти
Патрончика вчера на CNN показывали. Он теперь звезда мирового масштаба.
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27.04.2022 18:30 Відповісти
Писали що цей хвостик має недостатню вагу, щоб здетонувала протипіхотна міна і інше.
Тому він легко перебирає по них лапками, сповіщаючи де небезпека.
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27.04.2022 18:32 Відповісти
Значит, главное - не перекармливать
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27.04.2022 19:17 Відповісти
когда их закроют в клетке то они друг друга сожрут
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27.04.2022 18:28 Відповісти
Если они друг друга убивают, чему удивляться?
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27.04.2022 18:38 Відповісти
Хай вибачають мені тварини, але - ТВАРИНИ!
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27.04.2022 18:39 Відповісти
Тварюки.
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27.04.2022 19:03 Відповісти
Neregistrirovannoje utekanije oruzhija i *********** v Rossiju.... Mda, tjeperj uzhe tocno grazhdanskaja vojna i razdjel Rossii v otdelnije chastji nje za gorami.
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27.04.2022 18:41 Відповісти
самі би себе прикопували,
падло ще повернутися хоче, перший раз вижив то другий раз може так не повезе
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27.04.2022 18:43 Відповісти
кацапським паскудам потрібно буде чимось громадянську війну вести і мацькву штурмувати...хоча я думаю їм багато хто захоче допомогти
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27.04.2022 18:50 Відповісти
Я вот одного не пойму. Ну прикопал этот кацап автомат. Даже, если вдруг, по какому то стечению обстоятельств, этот утырок останется жив. Дальше то что? Как потом из закопанного автомата они собираются извлечь пользу? Кацапы, они такие кацапы, абы что спереть, а дальше хоть трава не расти.
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27.04.2022 20:39 Відповісти
Ну вот наконец-то до козломордых дошло! Автомат стоит дороже чем стиральная машинка, а вывезти его с собой в парашку намного легче. С нетерпение ждем когда хабар появится на улицах москвы.
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27.04.2022 21:04 Відповісти
для кацапа автомат стоит дороже жизни другого кацапа......
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27.04.2022 22:33 Відповісти
"Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам ещё наступать предстоит."

Деген
1943

Типа,МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!

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27.04.2022 22:02 Відповісти
 
 