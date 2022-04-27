"Тут есть сп#зженный автоматик": Мародерство окупантів вийшло на новий рівень, тепер вони крадуть зброю і боєприпаси у своїх поранених. АУДIО

Оскільки українські захисники не дають окупантам просунутися у нові населені пункти, вони вирішили красти самі в себе. Крадуть власну бойову техніку, а також зброю і боєприпаси у своїх убитих і поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це свідчать дані перехоплення розмови одного з рашистів.

"Тут есть спи*енный автоматик. Спи*дили у кого-то из своих. У нас оружие числится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало духсотым и трехсотым. Оно остается у нас", - розповів військовий РФ батьку.

Але для певності таку зброю закопують, щоб згодом за нею повернутися. Тож батько просить "прикопати" йому парочку автоматів і пістолетів.

"А найбільшою "популярністю" серед мародерів користуються прилади нічного бачення та тепловізори – вони дорогі та їх найпростіше вивезти, прикріпивши на кришці БТРа", - додали в СБУ.

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