"Тут есть сп#зженный автоматик": Мародерство окупантів вийшло на новий рівень, тепер вони крадуть зброю і боєприпаси у своїх поранених. АУДIО
Оскільки українські захисники не дають окупантам просунутися у нові населені пункти, вони вирішили красти самі в себе. Крадуть власну бойову техніку, а також зброю і боєприпаси у своїх убитих і поранених.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це свідчать дані перехоплення розмови одного з рашистів.
"Тут есть спи*енный автоматик. Спи*дили у кого-то из своих. У нас оружие числится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало духсотым и трехсотым. Оно остается у нас", - розповів військовий РФ батьку.
Але для певності таку зброю закопують, щоб згодом за нею повернутися. Тож батько просить "прикопати" йому парочку автоматів і пістолетів.
"А найбільшою "популярністю" серед мародерів користуються прилади нічного бачення та тепловізори – вони дорогі та їх найпростіше вивезти, прикріпивши на кришці БТРа", - додали в СБУ.
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https://twitter.com/i/status/1519279197289598977
Эти русские непредсказуемы.
Они уморили своих крестьян голодом.
Они затопили плодороднейшие земли, чтобы сделать электростанции.
Они загрязнили урожайные районы отходами от ядерной промышленности.
У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно.
Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха.
Сталин захватил аграрную страну и превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку.
Только Ленин мог бы вывести русских из того болота, куда он сам их завел. Но Ленина они успешно отравили.
Через пару поколений они еще деградируют и не смогут самостоятельно даже добывать полезные ископаемые.
Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес.
Так что если мы можем предотвратить их военную агрессию, то в интересах Великобритании, да и прочих Западно-Европейских стран, сохранять СССР как можно дольше: это выгодная сырьевая база и хороший рынок сбыта морально-устаревшей продукции.
Они уничтожают у себя кибернетику и генетику - тем лучше для нас, мы будем продавать им семена и электронные устройства.
Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы.
Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны…
У. Черчилль
Тому він легко перебирає по них лапками, сповіщаючи де небезпека.
падло ще повернутися хоче, перший раз вижив то другий раз може так не повезе
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам ещё наступать предстоит."
Деген
1943
Типа,МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!