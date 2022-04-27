Відсьогодні у Кривому Розі запровадили безкоштовний проїзд у комунальному транспорті, - Вілкул

З 27 квітня у Кривому Розі громадських транспорт буде безкоштовним для всіх.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні у Кривому Розі проїзд у комунальному транспорті безкоштовний не лише для мешканців міста, а для всіх – у тому числі військових, переселенців, мешканців Криворізького району", - йдеться в повідомленні.

За словами Вілкула, насамперед це важливо для переселенців, адже люди, які приїжджають до міста із зони бойових дій та з окупованих територій, не завжди мають при собі навіть речі першої необхідності.

У Кривому Розі комунальний транспорт працює стабільно – тролейбуси, трамваї, "швидкісний" працюють на маршрутах з 05.00 ранку до 23.00 години. Приватні перевізники працюють із 06.00 до 20.00.

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