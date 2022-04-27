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Новини Війна
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Генсек ООН після відвідин Москви прибув до Києва: "Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще для всіх"

гутерриш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув з візитом до Києва.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я прибув до України після відвідин Москви. Ми продовжимо нашу роботу з розширення гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації мирних жителів із зон конфлікту. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще для України, Росії та світу", - наголосив він.

Також читайте: ООН готова працювати і з російськими, і з українськими військовими для створення гуманітарного коридору з "Азовсталі", - Гутерріш на зустрічі з Путіним

Автор: 

ООН (3363) Гутерріш Антоніу (391)


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Топ коментарі
+89
І все ?
А для чого створена ваша організація ?
Ви мали запобігти війні.
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27.04.2022 18:28
+83
Бесполезный мешок говна прибыл в Киев
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27.04.2022 18:29
+53
Старый беззубый ******** опять намекает на "обе стороны"?
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27.04.2022 18:32
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Так. Если Путин ссылается на прицедент Косова, то пускай ждёт решение международного суда. А пока покинет территорию и туда зайдут голубые каски. Как слышно' Гутерриш?
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27.04.2022 22:08 Відповісти
С рашистами о чем говорить?смерть рашистам!
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28.04.2022 07:28 Відповісти
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