Генсек ООН після відвідин Москви прибув до Києва: "Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще для всіх"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув з візитом до Києва.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я прибув до України після відвідин Москви. Ми продовжимо нашу роботу з розширення гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації мирних жителів із зон конфлікту. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще для України, Росії та світу", - наголосив він.

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