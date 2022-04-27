Генсек ООН після відвідин Москви прибув до Києва: "Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще для всіх"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув з візитом до Києва.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Я прибув до України після відвідин Москви. Ми продовжимо нашу роботу з розширення гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації мирних жителів із зон конфлікту. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще для України, Росії та світу", - наголосив він.
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Тон Тон
показати весь коментар27.04.2022 22:08 Відповісти Мені подобається 0
Alex Waix #388404
показати весь коментар28.04.2022 07:28 Відповісти Мені подобається 0
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А для чого створена ваша організація ?
Ви мали запобігти війні.