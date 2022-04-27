Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 18:00 27 квітня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 27 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває шістдесят третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російська федерація не припиняє повномасштабної збройної агресії проти України.

Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала, ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанщині ворог здійснював систематичні обстріли із артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню, по містах Харків і Дергачі та населеному пункту Прудянка.

На напрямку Ізюм - Барвінкове окупанти здійснили спробу наступу в районі Нової Дмитрівки. Успіху не мають, зазнали втрат та відійшли.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення із мінометів та ствольної артилерії.

Противник здійснив невдалу спробу прориву оборони наших військ в районі Курахового.

На Південнобузькому напрямку підрозділи окупаційних військ, під прикриттям вогню артилерії, продовжують удосконалення інженерного обладнання позицій, поповнюють запаси матеріально-технічних засобів, боєприпасів та пального, проводять повітряну розвідку. Російські окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх військ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мають, із втратами відійшли.

На тимчасово захопленій території Харківщини, в районі селища Левківка Ізюмського району, противник організував пункт збору пошкодженої техніки, де здійснюється ремонт та відновлення військової техніки. Російські загарбники продовжують проводити так звані "фільтраційні заходи" в окремих населених пунктах, тимчасово непідконтрольних українській владі.

На тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти оглядають будинки місцевих жителів з метою виявлення місць проживання представників силових структур України. Здійснюють перепис місцевого населення, пересування по тимчасово захопленій території без документів, що засвідчують особу, заборонене.

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупантами проводиться підготовка до проведення так званого "референдуму", друкуються бюлетені, уточнюються особисті дані місцевих громадян України. При цьому, російські загарбники продовжують перешкоджати виїзду за межі захопленої території мирним жителям.

В придністровському регіоні Республіки Молдова, у зв’язку з численними провокаціями з боку росії, запроваджено "червоний" рівень терористичної небезпеки. Особовий склад силових структур переведено на "казармений стан", посилено контроль на блокпостах, скасовано підготовку до проведення святкового параду 9 травня.

Ворог деморалізований. У особового складу, який звозять для поповнення втрат з окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи, що не дозволить ідентифікувати цих осіб у разі загибелі. Почастішали випадки пошуку військовослужбовцями противника нових способів уникнення участі в бойових діях. Особовий склад вдається до дезертирства, здачі в полон та самокаліцтва".

