РФ усвідомлює свою стратегічну поразку, але намагатиметься завдати України якомога більшого болю, - Резніков
Коаліція в підтримку України проти кремлівського зла посилюється.
Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Попереду – кілька надзвичайно важких тижнів. Практична реалізація домовленостей, навчання і логістика потребують певного часу. А Росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз.
Допомога Україні буде зростати, але найближчими днями буде потрібна уся наша стійкість і надзвичайна єдність", - наголосив очільник Міноборони.
За словами Резнікова, ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю.
"На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви. Ми маємо витримати. І ми витримаємо!" - підсумував він.
........про#бали в освальт 2 с лишним года, а теперь "ми маємо витримати"...... мариупольцам посыл?......