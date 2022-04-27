УКР
РФ усвідомлює свою стратегічну поразку, але намагатиметься завдати України якомога більшого болю, - Резніков

Коаліція в підтримку України проти кремлівського зла посилюється.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Попереду – кілька надзвичайно важких тижнів. Практична реалізація домовленостей, навчання і логістика потребують певного часу. А Росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз.

Допомога Україні буде зростати, але найближчими днями буде потрібна уся наша стійкість і надзвичайна єдність", - наголосив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю.

"На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви. Ми маємо витримати. І ми витримаємо!" - підсумував він.

Резніков Олексій (1451)
Це орки. Вони не усвідомлюють стратегічну поразку бо в них нема стратегії. Знищувати, руйнувати, гвалтувати, знущатися, грабувати. Поки в їхні міста та селища не буде прильотів, поки не будуть палати їхні міста - вони не зупиняться.
27.04.2022 19:31 Відповісти
.......не, не забыл.......при Порошенко и дороги делали и армию , и веру вернули с мовой, и нептуны со стугнами...... и безвиз для людей......
27.04.2022 19:53 Відповісти
Путлер не стратег. Его уровень IQ и мания величия не позволяют прогнозировать на десятилетия. Но одно можно сказать точно: если бы западный Мир также следовал трезвым стратегическим прогнозам, то уже после захвата территорий Грузии в 2008 году РФ должны были обложить всеми этими санкциями, уверенно двигяась к нефтегазовому эмбарго. И тогда бы не было даже намека на попытки захватить Крым.
27.04.2022 19:30 Відповісти
Их война со всем прогрессивным миром это как себе серпом по яйцам.
27.04.2022 19:25 Відповісти
Приближение большого и толстого начало вызывать волнение среди козломордых . А шо такое❓А шо случилось❓
27.04.2022 19:32 Відповісти
27.04.2022 19:30 Відповісти
Факт в том, что политики в мире не избираются в 2007 году, чтобы работать в 2022 году
27.04.2022 19:52 Відповісти
это правда но у запада немного другие цели а именно снос режима или по меньшей мере его сильное унижение и ослабление которое будет способствовать его сносу в будущем поэтому война была нужна западу. что же касаемо самого хулио то там все просто пигмей просек что его хотят убрать... что делать надо самоизолироваться и закрутить все гайки чтоб остаться у власти...если просто это сделать то будешь ****** которыйустроил кулаг и сделал всех бедными а вот если провести победоносную войну геройскую как диды то самой собой все произойдет и быдлота молча будет терпеть и гордится...вот только с победоносностью напряженка
показати весь коментар
27.04.2022 23:06 Відповісти
27.04.2022 19:31 Відповісти
......."На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви. Ми маємо витримати. І ми витримаємо!"

........про#бали в освальт 2 с лишним года, а теперь "ми маємо витримати"...... мариупольцам посыл?......
27.04.2022 19:32 Відповісти
Скільки було мітингів , перекриття залізниці і доріг з єдиною вимогою : "Зробіть дорогу". А хто пам'ятає вимоги розробляти ракетну зброю ? Не було такого. І якщо у когось погано з пам'яттю , то нагадаю, що дороги почали будувати при Порошенко , з урочистими відкриттями . Забули ?
27.04.2022 19:47 Відповісти
27.04.2022 19:53 Відповісти
Чи має право на існування в 21 столітті ця нациська терористична так звана держава ? ні вона має зникнути разом з путіном та іншими військовими злочинцями це імперія зла.
27.04.2022 19:39 Відповісти
тобто до цього часу окрім америки та англіі ніхто зброєю не допомогав?
27.04.2022 19:43 Відповісти
Для Параши все только начинается. Гражданская война прошлого века покажется московитам бытовой дракой, а лихие 90-е курортным сезоном
27.04.2022 19:45 Відповісти
А де ж ти був рєзніков? Чого ти не підготував забезпечення армії для протистояння з окупантами? Чого досі все на волантерці, хоча до 2019 року було виробництво і резерви? Якого біса ти знав про вторгнення і ніфіга не робив? Чого турникети наші Українські якісні не закупили для армії?
27.04.2022 19:49 Відповісти
Баба Ванга, це ти?
27.04.2022 19:52 Відповісти
 
 