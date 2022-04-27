УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7742 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 671 9

Війська РФ забирають особисті документи у "новобранців" з ОРДЛО, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти

Російські окупанти все частіше шукають способи уникнення участі в бойових діять

Про це йдетьсяу зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

"Ворог деморалізований. У особового складу, який звозять для поповнення втрат з окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи, що не дозволить ідентифікувати цих осіб у разі загибелі. Почастішали випадки пошуку військовослужбовцями противника нових способів уникнення участі в бойових діях", - йдеться в повідомленні.

Також особовий склад вдається до дезертирства, здачі в полон та самокаліцтва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 18:00 27 квітня

Автор: 

Генштаб ЗС (7104)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.04.2022 19:46 Відповісти
Ну, Наполеон тогда сам еще был бригадным генералом и загорал в Египте. Так что там речь скорее о генералах, которые потом стали наполеоновскими.
показати весь коментар
27.04.2022 20:30 Відповісти
Понятное дело. Чтобы даунецкие мамы и жены приезжали забирать своих сыночков, а раша ТВ снимала как украинцы убивают украинцев.
показати весь коментар
27.04.2022 19:47 Відповісти
Щоб було що повернути!
Бо новобранців собаки зжеруть.
показати весь коментар
27.04.2022 19:48 Відповісти
........смертники?.......
показати весь коментар
27.04.2022 19:48 Відповісти
Які документи? Справку аб асвабаждєніі?
показати весь коментар
27.04.2022 19:49 Відповісти
А нахвалялись.
показати весь коментар
27.04.2022 20:01 Відповісти
Самокалітство. Стріляйте собі у голову. У лугандонців голови немає за визначенням, отже ви майже не пострадаєте.
показати весь коментар
27.04.2022 21:15 Відповісти
Документів нема -- за покійного родина -- нічого не отримує.
Єкономія бюджету росії.
показати весь коментар
27.04.2022 21:37 Відповісти
 
 