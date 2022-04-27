Війська РФ забирають особисті документи у "новобранців" з ОРДЛО, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти все частіше шукають способи уникнення участі в бойових діять
Про це йдетьсяу зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.
"Ворог деморалізований. У особового складу, який звозять для поповнення втрат з окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи, що не дозволить ідентифікувати цих осіб у разі загибелі. Почастішали випадки пошуку військовослужбовцями противника нових способів уникнення участі в бойових діях", - йдеться в повідомленні.
Також особовий склад вдається до дезертирства, здачі в полон та самокаліцтва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо новобранців собаки зжеруть.
Єкономія бюджету росії.