Ворог невдало спробував здійснити наступ на Нову Дмитрівку в напрямку Ізюм-Барвінкове, - Генштаб

харківщина

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Слобожанському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

На Слобожанщині ворог здійснював систематичні обстріли із артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню, по містах Харків і Дергачі та населеному пункту Прудянка.

На напрямку Ізюм - Барвінкове окупанти здійснили спробу наступу в районі Нової Дмитрівки. Успіху не мають, зазнали втрат та відійшли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ізюмщині гаряче, йдуть постійні бої. ЗСУ утримують позиції, завдаючи окупантам значних втрат, - Синєгубов

армія рф (18465) Генштаб ЗС (7104) Ізюм (344)
+20
27.04.2022 19:59 Відповісти
+11
Тем не менее продвижение у кацапов есть. Надеюсь скоро будет серьезное подкрепление натовского вооружения
27.04.2022 20:01 Відповісти
+6
Кацапи , ідіть на@ уй із нашої територіі 😠
27.04.2022 20:10 Відповісти
27.04.2022 19:59
Тем не менее продвижение у кацапов есть. Надеюсь скоро будет серьезное подкрепление натовского вооружения
27.04.2022 20:01
запамьятовуємо цю істоту . нік "tarrt aeret" , свинобот парашний, виконує завдання :
- брехати та сіяти паніку
27.04.2022 20:16
Такой ход сработал на севере Украины.
27.04.2022 20:20
ну да для второй армии мира зрелище неутешительное, какие-то села пара-тройка километров, это при том что на луганском направлении одна нацгвардия воюет
27.04.2022 21:02


"Тем не менее продвижение у кацапов есть"
До 5 км и то в отдельных местах аж за 2+ недели?
Даже не в современных войнах это называется не "продвижение", а топтанием на месте, причем с большими потерями.
27.04.2022 21:17
Можна наступити на граблі. Як можна НЕВДАЛО наступити на граблі?
27.04.2022 20:05
Кацапи , ідіть на@ уй із нашої територіі 😠
27.04.2022 20:10
В ямку упав, ножку зламав .. нєудача ***. Нєудачі будуть їх преслєдовать на слобожанському напряму і на всих інших.
27.04.2022 20:15
А изюмский кател для мардвы назревает и скора ана заживо там сварицца.
27.04.2022 21:11
Не знаю как в Новой Дмитровке, но в Курульке кацапов можно артой перемалывать. Там всё равно уже жителей нет.
27.04.2022 21:12
 
 