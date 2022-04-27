Ворог невдало спробував здійснити наступ на Нову Дмитрівку в напрямку Ізюм-Барвінкове, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Слобожанському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

На Слобожанщині ворог здійснював систематичні обстріли із артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню, по містах Харків і Дергачі та населеному пункту Прудянка.

На напрямку Ізюм - Барвінкове окупанти здійснили спробу наступу в районі Нової Дмитрівки. Успіху не мають, зазнали втрат та відійшли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ізюмщині гаряче, йдуть постійні бої. ЗСУ утримують позиції, завдаючи окупантам значних втрат, - Синєгубов