Ворог невдало спробував здійснити наступ на Нову Дмитрівку в напрямку Ізюм-Барвінкове, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Слобожанському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
На Слобожанщині ворог здійснював систематичні обстріли із артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню, по містах Харків і Дергачі та населеному пункту Прудянка.
На напрямку Ізюм - Барвінкове окупанти здійснили спробу наступу в районі Нової Дмитрівки. Успіху не мають, зазнали втрат та відійшли".
